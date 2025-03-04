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Новости Заявления Александра Лукашенко
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Лукашенко решил искать редкоземельные металлы в Беларуси: Надо копать. Может, у нас не меньше, чем у других?

лукашенко ищет редкоземельные металлы

Диктатор Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, решил проверить, есть ли запасы редкоземельных металлов на территории его страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА.

"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и другое: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", - сказал глава государства.

"Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" - добавил Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия никогда не согласится на размещение миротворцев стран ЕС в Украине, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) редкоземельные металлы (136)


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Топ комментарии
+15
Бульбій????
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04.03.2025 12:55
+14
Так вже ж викопав! Забув чи що?
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04.03.2025 12:52
+7
Нехаи Кулеба дасть иому лопату
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04.03.2025 12:52
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Так вже ж викопав! Забув чи що?
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04.03.2025 12:52 Ответить
Бульбій????
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04.03.2025 12:55 Ответить
А далі буде морковій і цибулій...
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04.03.2025 12:57 Ответить
Беріть вище, - Бульбофюрер! -
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04.03.2025 13:08 Ответить
"Клоуніній". Придворний блазень Путіна. Увійде в підручники історії.
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04.03.2025 14:43 Ответить
А карты уже есть ???
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04.03.2025 12:52 Ответить
Карти сєкрєтниє...
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04.03.2025 14:16 Ответить
Нехаи Кулеба дасть иому лопату
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04.03.2025 12:52 Ответить
Копай,копай. Тільки бульбу не забудь позбирати.
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04.03.2025 12:53 Ответить
Картопля рідкоземельна - пропонуй її Трампу.
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04.03.2025 12:54 Ответить
Вони у бульбі приховані.
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04.03.2025 12:54 Ответить
пілітє, Шура, они золотиє)))
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04.03.2025 12:54 Ответить
Куди кінь копитом, туди й рак з клешнею..)))
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04.03.2025 12:54 Ответить
Копайте, Шура! Копайте!
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04.03.2025 12:54 Ответить
ніхто не знає про що насправді йдеться, ніхто не конкретизував, і чи взагалі те має відношення саме до rare-earth metals, але дзявкнути потрібно.
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04.03.2025 12:56 Ответить
Цей холуй ***** 30 років паразитував на **********, а тепер раптом схаменувся? І хто ж це буде робити коли бяшки вже здатні лише гарувати на картопляних полях та в цехах збираючи якусь фігню з китайських комплектуючих? Схоже це вимога Сі.
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04.03.2025 12:57 Ответить
menaintertelecom , ruski ***** , a mozhet i bulbashki ***** , idi ***** !
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04.03.2025 13:29 Ответить
Кацапоїд не сміши. В мене є багато знайомих з ********** вони нарозказували мені і про порядки і про крєпкого хозяйствєнніка. Це черговий Януковощ, який продав все китайцям, а гроші розсовав по своїм карманам і карманам своїх корешів. А все що на ********** це показуха, а за глянцевими плакатами якими прикривають зі сторони дороги одна ніщета і розруха. Я вже мовчу що половина молодих і адекватних біларусів чомусь переховуються в Польщі і Турції від цього крепкаго хазяйствєнніка
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04.03.2025 13:30 Ответить
Чому ж твої знайомі до цих пір там живуть, в ніщеті і розрусі, а не виїдуть в яку-небудь багату демократичну країну? В Україну, хоча б...
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04.03.2025 14:41 Ответить
Тим не менше, рук йому від української крові не відмити. Хоч і карта є .. "з чотирьох направлєній".. І ще не вечір.
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04.03.2025 13:36 Ответить
Він кар'єру починав не з України. Почитайте що він зробив з білоруською опозицією. Путін в свій час Кучмі і Лукашенко провів курс на "встрєчах бєз галстуков".
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04.03.2025 14:46 Ответить
воно патріот )(уйла, паОаші і кацапо-совка - червоної комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів !!!
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04.03.2025 13:45 Ответить
Лукашенко диктатор і фашист. Такий собі латентно-карликовий Муссоліні. Перестріляв всю опозицію. Закріпачив робітників - в минулому році прийнято закон згідно якого ніхто не може змінити роботу без спеціального дозволу начальства. Повністю поклав бяшек під ********* і надав свою територію для нападу на Україну. Повністю ізолював країну від світу. Інтенсивно заселяє свою країну кацапнею і бурятами з Далекого Сходу. Вся економіка тотально залежить від Китаю та *********у. Це не європейська країна. Азіатчина в усіх проявах. Сьогодні це "заповідник совка". Жодних перспектив окрім тваринного існування з дозволу ***** ця країна не має. В випадку початку чергового наступу ***** з їх території нам таки доведеться їх вбивати. І на цьому вся історія холуйства закінчиться. ***** приєднає до *********у своїм указом, а далі мобілізація і смерть - плата за халявну нафту і газ. Опозицію знищили фізично, людей закріпачили, "хазяїв з *********у" завезли - нікому вже цю країну захищати. З 9,6 мільйона населення білорусів менше половини, та й ті навіть мову забули. Білорусь вже померла... До вас ще не дійшло що першою забирають мову, а далі життя. Лукашенко це могильщик Білорусі.
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04.03.2025 13:48 Ответить
Українськими він торгувати зібрався.
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04.03.2025 13:00 Ответить
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04.03.2025 13:01 Ответить
Слово "метали" в заголовку є недоречним і свідчить про повну тупість автора в цьому питанні
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04.03.2025 13:02 Ответить
Формально так. Але більшість редкоземів таки метали. І найбільш коштовні і з великим обсягом ринку також метали. І народ знає РЗМ, а не елементи. Тому в журналістиці такий заголовок допустимий.
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04.03.2025 15:09 Ответить
Тут еще надо разобраться шо имеется под "редкоземельными" металлами. У нас осталась классификация от совка, где их 17 и литий с титангом туда не входят. . А на западе у них их 32.
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04.03.2025 13:09 Ответить
Літій з титаном до РЗМ ніде не входять.
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04.03.2025 15:10 Ответить
"Во-первых, само понятие "редкоземельные металлы" отличается на Западе и в России. Если у нас это группа из 17 элементов (скандий, иттрий и лантаноиды), то Запад в это определение добавляет уже 30 видов сырья, необходимых для промышленной деятельности: титан, литий, бериллий, графит и т.д. Именно эта расширенная группа критически важного сырья и составляет более 5% мировых запасов и оценивается в $15 трлн", - сказал Николай Новик.
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04.03.2025 15:16 Ответить
Чепуха. На заході теж 17. Ті самі що і будь де. Це науковий термін. А а 30 чі більше, це вже щось інше. Хоча можливо в це інше деякі важливі для промисловості РЗМ і входять.
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04.03.2025 15:45 Ответить
Літають, але низенько)))
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04.03.2025 16:02 Ответить
Копав рідокзем, але викопувалась чомусь лише бульба.
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04.03.2025 13:13 Ответить
А нефть уже нашли? Лет пять назад Лука строго настрого своим чиновникам приказал найти в Белорашке нефть)
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04.03.2025 13:15 Ответить
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04.03.2025 13:21 Ответить
В жопі собі поковиряй ломом, може щось знайдеш. ***** ж тобі недарма розробляє шкіряним черенком твою копанку щовечора
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04.03.2025 13:25 Ответить
Треба...
Тільки в ручну і руками, бо лопатою чи вилами можно пошкодити капаліни
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04.03.2025 13:26 Ответить
Дурень, ти з початку посади-вже весна на дворі, а йому копать. Надіюсь викопають уже без тебе
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04.03.2025 13:28 Ответить
Та ні, десь у травні вже копати почнуть, їсти дуже хочеться
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04.03.2025 13:42 Ответить
Скільки не шукали тільки бульбу знайшли.
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04.03.2025 13:41 Ответить
"ПилИте, Шура, пилИте, они золотые" (с)
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04.03.2025 13:45 Ответить
Аврал, зраджує путіну з Трампом. От ***** картопляна.
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04.03.2025 13:47 Ответить
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04.03.2025 15:25 Ответить
Не спать, не спать! Косить, косить!!!
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04.03.2025 14:07 Ответить
"Копати"? В принципі да, тобі вже давно потрібно "до землі" готуватись...🤗😂🤣
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04.03.2025 14:24 Ответить
Цікаво. Може, у себе в городі пошукати....
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04.03.2025 14:37 Ответить
З картоплі можна цинк і залізо добувати😁😁😁
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04.03.2025 15:34 Ответить
 
 