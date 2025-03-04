Лукашенко решил искать редкоземельные металлы в Беларуси: Надо копать. Может, у нас не меньше, чем у других?
Диктатор Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, решил проверить, есть ли запасы редкоземельных металлов на территории его страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА.
"Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и другое: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", - сказал глава государства.
"Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" - добавил Лукашенко.
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+15 Василь Воробець
показать весь комментарий04.03.2025 12:55
+14 Амандрапапупа
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+7 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.03.2025 12:52
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Тільки в ручну і руками, бо лопатою чи вилами можно пошкодити капаліни