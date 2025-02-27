Россия никогда не согласится на размещение миротворцев стран ЕС в Украине, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы никогда не согласится на развертывание миротворцев из стран Европейского Союза в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, цитирует "Белта".
"По поводу направления туда (в Украину. - Ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такова позиция России на сегодня", - утверждает он.
По словам Лукашенко, руководство ЕС, прежде всего из Германии и Франции, занимает "очень агрессивную позицию".
"Не знаю, удалось ли Трампу на переговорах с Макроном и Стармером склонить их в сторону мира и мирных переговоров, но вы видите - они занимают очень агрессивную позицию в отношении войны России и Украины. Поэтому Россия категорически против любых миротворческих сил со стороны европейских государств", - добавил он.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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А у нашій реальності все трохи складніше.
На цьому вибори і закінчилися.
Я тебе здивую, але навіть Гітлера обрали демократично.
Питання ж не у тому демократично чи не демократично обрали узурпатора в перший раз, а у тому, як таке лайно взагалі можна було обрати.
А що казали карти таро?
Які поради давали циганки?
І ***** нікого не підкупає.
Просто у цих кадрів вибори з якогось моменту стають особливими.
Свідома меншість рятує країну, *********** більшість знов топить її у болоті.
Так Гітлер став диктатором.
Вони таке всю війну мелють ,, скільки разів вже таке було - пошлете мовляв Україні танки чи ракети і - Берлін , Париж , Лондон і тд. стануть законними цілями . І що ? Аж ніфуя . Побалакали і поховали язики в зад .
Все залежить не від погроз ***** і цього колгоспника , а від рішучості ЄС . ***** нізащо по ним не вдарить .
Вы с путлером два урода, которым не должно быть места на Земле, ваше место в аду!
що воно думає і що говорить ..
воно ніхто і звати його ніяк
Ці довбодятли окуїли в край, а НАТО закривши очі не реагує 🤬