Россия никогда не согласится на размещение миротворцев стран ЕС в Украине, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы никогда не согласится на развертывание миротворцев из стран Европейского Союза в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, цитирует "Белта".

"По поводу направления туда (в Украину. - Ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такова позиция России на сегодня", - утверждает он.

По словам Лукашенко, руководство ЕС, прежде всего из Германии и Франции, занимает "очень агрессивную позицию".

"Не знаю, удалось ли Трампу на переговорах с Макроном и Стармером склонить их в сторону мира и мирных переговоров, но вы видите - они занимают очень агрессивную позицию в отношении войны России и Украины. Поэтому Россия категорически против любых миротворческих сил со стороны европейских государств", - добавил он.

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Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

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