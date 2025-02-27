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Новости Иностранные миротворцы в Украине Заявления Александра Лукашенко
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Россия никогда не согласится на размещение миротворцев стран ЕС в Украине, - Лукашенко

Европейские миротворцы в Украине: Лукашенко озвучил позицию России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы никогда не согласится на развертывание миротворцев из стран Европейского Союза в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко сказал в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, цитирует "Белта".

"По поводу направления туда (в Украину. - Ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такова позиция России на сегодня", - утверждает он.

По словам Лукашенко, руководство ЕС, прежде всего из Германии и Франции, занимает "очень агрессивную позицию".

"Не знаю, удалось ли Трампу на переговорах с Макроном и Стармером склонить их в сторону мира и мирных переговоров, но вы видите - они занимают очень агрессивную позицию в отношении войны России и Украины. Поэтому Россия категорически против любых миротворческих сил со стороны европейских государств", - добавил он.

Читайте также: Турция рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине, - Bloomberg

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте также: Кремль отрицает согласие России на размещение миротворцев в Украине: Позиция не изменилась

Автор: 

Лукашенко Александр (3611) миротворцы (1139) россия (95352) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+25
А як так могло статися, що до влади в Україні прийшло ЗЄ?
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27.02.2025 18:58
+18
росії в результаті цієї війни не має бути на мапі світу, нікого не цікавить на що погодиться росія.
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27.02.2025 19:06
+16
А кацапія тут до чого ? Яке її діло ? Миротворців будуть розмішувати на кацапії ?
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27.02.2025 18:57
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я пам'ятаю білорусів по службі в радянській армії. Дружні між собою. Гарні друзі! Як так могло статися що до влади прийшло оце Опудало?
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27.02.2025 18:57 Ответить
А як так могло статися, що до влади в Україні прийшло ЗЄ?
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27.02.2025 18:58 Ответить
росії в результаті цієї війни не має бути на мапі світу, нікого не цікавить на що погодиться росія.
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27.02.2025 19:06 Ответить
У твоєму особистому мультивсесвіті так воно і є мабуть.

А у нашій реальності все трохи складніше.
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27.02.2025 19:14 Ответить
Лукашенка колись теж обрали на демократичних виборах.
На цьому вибори і закінчилися.

Я тебе здивую, але навіть Гітлера обрали демократично.

Питання ж не у тому демократично чи не демократично обрали узурпатора в перший раз, а у тому, як таке лайно взагалі можна було обрати.
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27.02.2025 19:32 Ответить
Запитай у Порошенко
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27.02.2025 22:03 Ответить
То це він примушувпв дебілів за ватного блазня голосувати?
А що казали карти таро?
Які поради давали циганки?
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27.02.2025 22:06 Ответить
Лукашенко та Гітлер також. 😁
І ***** нікого не підкупає.

Просто у цих кадрів вибори з якогось моменту стають особливими.
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28.02.2025 00:35 Ответить
Що і відбувається наразі.
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28.02.2025 01:48 Ответить
Нічого хорошого про бульбашів сказати не можу .Служив я з ними.Гонору вище неба.
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27.02.2025 19:23 Ответить
Я памятаю як ми йшли колонною по Одесі а із вікон нам крутили пальцями біля скроні. Я знаю точно - на Майдані була не більщість. За Майдан не була більщість. Більщість завжди буде за стабільність. От білоруси й обрали стабільний шматок шкварки.
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27.02.2025 19:25 Ответить
Аналогічно відбулося у 2010 та у 2019 в Україні. Більшість на постсовку - вона така.

Свідома меншість рятує країну, *********** більшість знов топить її у болоті.
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27.02.2025 19:36 Ответить
У 1933 році відбулись демократичні вибори, під час яких народ Німеччини віддав сврї голоси за гідних, а не за тих, хто обкрадав країну та дурив населення.
Так Гітлер став диктатором.
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28.02.2025 01:17 Ответить
А хто забезпечив демократичні вибори у 2019 році?
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28.02.2025 01:20 Ответить
А кацапія тут до чого ? Яке її діло ? Миротворців будуть розмішувати на кацапії ?
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27.02.2025 18:57 Ответить
ввімкни логіку
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27.02.2025 19:06 Ответить
Не вмикається . Підкажи .
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27.02.2025 19:12 Ответить
Реально не шариш? росія скаже: ми категорично проти європейськи миротворців, якщо вони там будуть розміщені ми будемо їх вважати законними цілями і *** яка країне пошле сюди війська
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27.02.2025 19:18 Ответить
Ой , та ну нах.. Кому тут потрібні їхні понти .
Вони таке всю війну мелють ,, скільки разів вже таке було - пошлете мовляв Україні танки чи ракети і - Берлін , Париж , Лондон і тд. стануть законними цілями . І що ? Аж ніфуя . Побалакали і поховали язики в зад .
Все залежить не від погроз ***** і цього колгоспника , а від рішучості ЄС . ***** нізащо по ним не вдарить .
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27.02.2025 19:29 Ответить
ЄС боїться над своє територією збивати шахеди, так що рішучість єс ми не побачимо)
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27.02.2025 19:39 Ответить
Румунія сьогодні відповідний закон прийняла. Отже, румуни вже не бояться.
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27.02.2025 20:30 Ответить
Коли румуни зіб ють тоді і поговоримо
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28.02.2025 07:01 Ответить
Вони можуть ******* і думати, наскільки їм дозволяє їхній ватний мозок, скільки їхнім свинособачим душі завгодно! А вирішувати!!! буде Україна, та ЄС! Це вже визначено! якщо хтось, цього ще не зрозумів, а кацапи на форумі, хай хоч до всирачки доводять зворотне, пох!!
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27.02.2025 19:20 Ответить
По аналогії московити мабуть теж повинні були питати Україну чи можна їм на своїй території розміщувати північно-корейські війська.
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27.02.2025 19:52 Ответить
І ця маріонетка ще буде відкривати свого смердючого рота ,ти боягузливий злочинець як і путін.
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27.02.2025 18:57 Ответить
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27.02.2025 18:58 Ответить
ото ж бо... з чого це гнилий драник щось там вякає? Хто воно таке, щоб голос подавати? Шматок лайна з усіх боків, гірше повії
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27.02.2025 21:10 Ответить
бульбашенко щось сьогодні розпєтушився. За пуйла доповідає.
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27.02.2025 18:58 Ответить
Ніколи не говори ніколи , все зміниться і досить швидко і в тебе григорович теж
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27.02.2025 18:58 Ответить
"Кого интересует мнение человека лысего? Пусть он сначала волосы отрастить" Жванецький М.
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27.02.2025 19:00 Ответить
Каждая свинья пытается всунуть свой пятак, кто тебя спрашивает и кого интересует, что хочет оркостан?

Вы с путлером два урода, которым не должно быть места на Земле, ваше место в аду!
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27.02.2025 19:00 Ответить
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27.02.2025 19:02 Ответить
Нічого, прийдуть з фронту. От хлопцям цей уібан і виділить свої копалин 🤬.
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27.02.2025 19:06 Ответить
Пюрер, а ти що вже росія?
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27.02.2025 19:03 Ответить
Пюрер - ета пять!
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27.02.2025 19:06 Ответить
дам 12
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27.02.2025 19:30 Ответить
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27.02.2025 19:32 Ответить
Лукадрищ, а який стосунок твої 3,14-дари-господарі мають стосунок до нашої суверенної території, щоб на ній щось забороняти, забороняйте у себе, не плутайте кордони і країни
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27.02.2025 19:04 Ответить
а країни ес не хочуть вводить миротворців, тільки британія чогось там за якихось умов не проти
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27.02.2025 19:06 Ответить
для чого піарити це ху#ловське лайно?
що воно думає і що говорить ..
воно ніхто і звати його ніяк
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27.02.2025 19:08 Ответить
Тільки дебіл буде питати злочинця що йому робити в своєму домі. І вас виродків фашистських ніхто не буде питати. Інакше який сенс в цих миротворцях якщо вони будуть питати у окупантів що їм робити.
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27.02.2025 19:10 Ответить
І вобще потрібно довести Сосію до такого стану щоб це вони просили ввести миротворців на територію Сосії
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27.02.2025 19:13 Ответить
Допоможіть налагодити виробництво ******** зброї в Україні і нам тоді будуть непотрібні будь які миротворці. Ми самі умиротворимо кацапів навічно і заженемо залишки за порєбрік.
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27.02.2025 19:13 Ответить
макрон і стармер з ************** лукашенко будуть радитися чи посилати миротворчі війська в украіну --- ********** до ***** чоботи лизати завтра ************ лукашенко .. я вам щас карти пакажу гдє будуць мєратворци стаяць і аткуда будуць на ********* нападаць..
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27.02.2025 19:14 Ответить
накуя .бульбенфюрер погодився на розміщення ращистських тактичних ракет із ядерними боєголовками на території "бл...дорусії"?Адже Україна .ЄС І НАТО НЕ ПОГОДЖУВАЛИСЬ З ТАКИМ РОЗМІЩЕННЯМ ...Лука...ПНХ
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27.02.2025 19:19 Ответить
Росія ніколи не погодиться на миротворців, але це Україна "не хоче миру", не переплутайте
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27.02.2025 19:29 Ответить
Погодится нацистська россія чи ні, всім глибоко пофігу. Кого цікавить думка кремля?
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27.02.2025 19:32 Ответить
Та далеко їм не пофігу, бо якщо рашка не згодна визнавати миротворців, то вважатиме їх іноземними найманцями, яких можна вбивати як і інших військових. Ну є в Україні батальон Азов, з'явився якийсь батальон Октоберфест, в чому різниця для орків?
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27.02.2025 20:05 Ответить
А який толк з цих миротворців? Допустимо рашка говорить ща завтра знову нападуть, ви думаєте миротворці не звалять через 5 хв? Краще б зброю дали нормально
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27.02.2025 19:33 Ответить
Зброю треба вироблять свою. Нажаль клован дорвавшись до влади в серпні 2019 зупинив всі наші збройні програми. Досі все заблоковано. Деякі зразки нашої зброї катастрофічно потрібьні на фронті, але їх там не буде, поки клован не піде. Наприклад ЗРК з ОЛС, що би збивати КАБи. Він в нас є, але виробляти його заборонено.
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27.02.2025 20:25 Ответить
буде новий клован, з тими самими кукловодами, безвихідна ситуація
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27.02.2025 21:11 Ответить
Британию, Швейцарию и Турцию можно. ОК
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27.02.2025 19:38 Ответить
Шакалу Табаки слова не давали - выключите ему микрофон!
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27.02.2025 19:41 Ответить
Язика йому треба вирвати щоб не лизав дупу пуйлу.
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27.02.2025 20:24 Ответить
о підар пізданув шось
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27.02.2025 20:01 Ответить
Та просто перднув в калюжу.
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27.02.2025 20:25 Ответить
Ніколи не маємо забувати про 2022 і агресію з території бєларусіі. Нехай лукашеска радіє, що у зегнид арахламідієвих зараз "бізнес на крові", нафтоньки транзит до уйобшини дозволяють, бо не нажерлися. Але завжди так не буде, а 2002 пам'ятатимемо завжди. І з рахунками теж прийдемо, рано, чи пізно.
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27.02.2025 20:06 Ответить
Чого це вусате лайно розпатякалось?
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27.02.2025 20:08 Ответить
Ручний тарган йухла щось там пропердів.
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27.02.2025 20:23 Ответить
Цікаво в якому статусі і за яким правом російські війська і найманці типу вагнера перебувають в **********, а північнокорейські солдати на території росії беруть пряму участь у війні🤦🤦🤦
Ці довбодятли окуїли в край, а НАТО закривши очі не реагує 🤬
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27.02.2025 21:02 Ответить
От і добре, значить ніякого договорняка не буде...
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27.02.2025 21:30 Ответить
 
 