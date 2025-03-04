Липавский об остановке помощи США: Это было ожидаемо. Европа должна сама заботиться о своей безопасности

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что приостановление военной помощи США Украине не стало неожиданностью.

Об этом он написал в своем X (Twitter), информирует Цензор.НЕТ.

Липавский отметил, что это развитие событий было ожидаемым, поскольку Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании обещал скорое завершение войны.

"Для нас это очередное доказательство, что защита Европы от российского иммериализма - это ответственность прежде всего Европы, поэтому мы должны действовать соответственно", - подчеркнул Липавский.

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Министр также отметил, что Чехия уже увеличила свои оборонные расходы и продолжит этот курс.

"Также мы продолжим переговоры с нашими партнерами, включая Украину, для достижения устойчивого мира в Европе", - добавил он.

Приостановление помощи США

Утром 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился поставить на паузу всю американскую военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Один из американских чиновников в комментарии CNN отметил, что последствия приостановления предоставления военной помощи со стороны США Украина почувствует через некоторое время. Возможно, несколько дней или недель. Однако как только запасы оружия и вооружения начнут исчерпываться, страну будут ждать серьезные последствия.

Как сообщил журналист Остап Ярыш, решение США приостановить помощь Украине прежде всего повлияет на поставку ракет к ПВО и боеприпасов к HIMARS и артиллерии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что решение США временно приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помогать Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

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В материале The Economist говорится, что решение США о приостановлении помощи Украине приведет к большему количеству потерь и разрушений. Критическими элементами, пишет издание, являются оружие, его ремонт, ракеты к ПВО, система Starlink и, вероятно, самое важное, обмен разведданными.

Главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулевичюс заявил, что решение Вашингтона приостановить военную помощь Украине не стало сюрпризом. Однако Европа готовит ответ.

Впоследствии издание The Economist написало, что пока официального приказа Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине нет.

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