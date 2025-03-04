Украина планирует изготовить более 2,5 миллиона боевых дронов в 2025 году, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году украинские производители планируют изготовить более 2,5 миллиона боевых дронов.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дроны - еще один очень важный инновационный элемент нашего развития, где Украина сегодня с нуля построила инфраструктуру создания. Сегодня мы производим больше всего в мире боевых дронов. В прошлом году было изготовлено более 1 млн. В этом году наша цель - более 2,5 млн боевых дронов для наших Вооруженных Сил", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что над этой продукцией работают более 500 украинских компаний.

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