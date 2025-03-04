РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12042 посетителя онлайн
Новости Производство дронов
996 15

Украина планирует изготовить более 2,5 миллиона боевых дронов в 2025 году, - Шмыгаль

Шмыгаль обсудил с сеймом Литвы сотрудничество в обороне и санкции против РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году украинские производители планируют изготовить более 2,5 миллиона боевых дронов.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дроны - еще один очень важный инновационный элемент нашего развития, где Украина сегодня с нуля построила инфраструктуру создания. Сегодня мы производим больше всего в мире боевых дронов. В прошлом году было изготовлено более 1 млн. В этом году наша цель - более 2,5 млн боевых дронов для наших Вооруженных Сил", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что над этой продукцией работают более 500 украинских компаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воины 53-й ОМБр сбили два вражеских БПЛА "Zala" и один "Supercam" с тепловизионными модулями. ВИДЕО

Автор: 

производство (460) дроны (3862) Шмыгаль Денис (2677)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
04.03.2025 13:25
+8
Заяви Шмигаля нагадують миттєвий звіт КМІС про рейтинг 65%...
показать весь комментарий
04.03.2025 13:26
+6
Ну хіба що після того як виростуть лярд дерев після шашликів зеленої шмарклі...
показать весь комментарий
04.03.2025 13:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну хіба що після того як виростуть лярд дерев після шашликів зеленої шмарклі...
показать весь комментарий
04.03.2025 13:25 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2025 13:25 Ответить
А когда плануэ остановить наступление "тоже людей".
показать весь комментарий
04.03.2025 13:26 Ответить
Заяви Шмигаля нагадують миттєвий звіт КМІС про рейтинг 65%...
показать весь комментарий
04.03.2025 13:26 Ответить
ракети де, чи гроші роздерибанили на відновлення приватних коломоцько-махмєтівських тец???
показать весь комментарий
04.03.2025 13:33 Ответить
Колгоспні збори. Виступає голова колгоспу
-минулого року ми посіяли тисячу гектарів буряка і заробили мільйон карбованців!
Дід Петро з залу - на***!
Голова - цього року ми посіяли дві тисяч гектарів буряка і заробили два мільйони карбованців!
Знову дід Петро - на***!
Голова - а на наступний рік ми плануємо посіяти три тисячі гектарів буряка!
Дід Петро знову - на***!
- діду, а що в тільки на*** і на***. Може ви щось запропонуєте?
Дід Петро - купимо фанери..
- і?
- зробимо планери...
- і?
-полетимо!
- куди, діду?
-на***!!!
От в нас є вже реальний шанс з тими шмугалями полетіти на***!
Хоче б може краще ми їм купили тої фанери і зробили планери?
показать весь комментарий
04.03.2025 13:34 Ответить
Як можна. Це вибір 73% тупоголових.
показать весь комментарий
04.03.2025 13:40 Ответить
Хтось взагалі довіряє його заявам??? цікаво. дякую!
показать весь комментарий
04.03.2025 13:38 Ответить
Це волонтери планують виробити. А де фабричне складання на підприємствах ВПК?
показать весь комментарий
04.03.2025 13:39 Ответить
во дае ДЕ ВОНИ ***,,,,беруть цих прим'ер міністрів у зелі потужний у порошенка грося з ринку теж розповідав зараз збираються робити правительство довіри опять випливае з цього.....ВО *** ДАЮТЬ
показать весь комментарий
04.03.2025 13:43 Ответить
кабан, так це ж твій прем'єр, ти ж його по факту обрав!
показать весь комментарий
04.03.2025 13:47 Ответить
Ще кацапам локації виробництва підсвіти
показать весь комментарий
04.03.2025 13:49 Ответить
Кто это,у нас премьер есть?
показать весь комментарий
04.03.2025 16:21 Ответить
Сегодня разрешили поговорить написанное.
показать весь комментарий
04.03.2025 16:22 Ответить
 
 