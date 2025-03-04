Украина планирует изготовить более 2,5 миллиона боевых дронов в 2025 году, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году украинские производители планируют изготовить более 2,5 миллиона боевых дронов.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Дроны - еще один очень важный инновационный элемент нашего развития, где Украина сегодня с нуля построила инфраструктуру создания. Сегодня мы производим больше всего в мире боевых дронов. В прошлом году было изготовлено более 1 млн. В этом году наша цель - более 2,5 млн боевых дронов для наших Вооруженных Сил", - отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что над этой продукцией работают более 500 украинских компаний.
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-минулого року ми посіяли тисячу гектарів буряка і заробили мільйон карбованців!
Дід Петро з залу - на***!
Голова - цього року ми посіяли дві тисяч гектарів буряка і заробили два мільйони карбованців!
Знову дід Петро - на***!
Голова - а на наступний рік ми плануємо посіяти три тисячі гектарів буряка!
Дід Петро знову - на***!
- діду, а що в тільки на*** і на***. Може ви щось запропонуєте?
Дід Петро - купимо фанери..
- і?
- зробимо планери...
- і?
-полетимо!
- куди, діду?
-на***!!!
От в нас є вже реальний шанс з тими шмугалями полетіти на***!
Хоче б може краще ми їм купили тої фанери і зробили планери?