Украина готова подписать соглашение с США о полезных ископаемых, - Шмыгаль

Украина твердо настроена продолжить сотрудничество с США. И надеется, что поддержка одного из крупнейших мировых лидеров нашей страны продолжится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции.

"Мы, повторю, благодарны американцам, американской нации. Мы готовы подписать соглашение, которое подготовлено, о создании соответствующего инвестиционного фонда для того, чтобы начать работу с США на абсолютно прагматичной, экономической основе. Это соглашение утверждено правительством Украины. Мы в любой момент готовы начать это сотрудничество", - отметил Шмыгаль.

Он убежден, что это соглашение будет определенным элементом экономического роста Украины. И добавил, что Украина нуждается и просит конкретных гарантий безопасности, как от США, так и от Европы, так и стран G7.

"В публичной плоскости вы слышите месседжи со стороны США, что они готовы подписывать это соглашение, с нашей стороны - однозначный месседж - мы готовы подписывать это первое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда. (...) Это наша общая позиция - Президента Украины, правительства Украины, парламента Украины - что это соглашение должно быть подписано с США. Мы готовы, готовы к коммуникации, готовы к разговору, приехать подписать. Ожидаем сейчас обратной связи. Публично эту обратную связь эти положительные сигналы мы имеем, ожидаем сейчас уже на дипломатическом уровне конкретных договоренностей", - добавил Шмыгаль.

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Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

После этого американские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.