Украина готова подписать соглашение с США о полезных ископаемых, - Шмыгаль
Украина твердо настроена продолжить сотрудничество с США. И надеется, что поддержка одного из крупнейших мировых лидеров нашей страны продолжится.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции.
"Мы, повторю, благодарны американцам, американской нации. Мы готовы подписать соглашение, которое подготовлено, о создании соответствующего инвестиционного фонда для того, чтобы начать работу с США на абсолютно прагматичной, экономической основе. Это соглашение утверждено правительством Украины. Мы в любой момент готовы начать это сотрудничество", - отметил Шмыгаль.
Он убежден, что это соглашение будет определенным элементом экономического роста Украины. И добавил, что Украина нуждается и просит конкретных гарантий безопасности, как от США, так и от Европы, так и стран G7.
"В публичной плоскости вы слышите месседжи со стороны США, что они готовы подписывать это соглашение, с нашей стороны - однозначный месседж - мы готовы подписывать это первое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда. (...) Это наша общая позиция - Президента Украины, правительства Украины, парламента Украины - что это соглашение должно быть подписано с США. Мы готовы, готовы к коммуникации, готовы к разговору, приехать подписать. Ожидаем сейчас обратной связи. Публично эту обратную связь эти положительные сигналы мы имеем, ожидаем сейчас уже на дипломатическом уровне конкретных договоренностей", - добавил Шмыгаль.
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
После этого американские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
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Теж цікаво було б почути.
В нас МЗС вже ліквідовано? Уряд вже все, весь на фронті?
Стаття 27
Внутрішнє право і додержання договорів
Учасник не може посилатись на положення свого внутрішнього права як на виправдання для невиконання ним договору.
Чи без того ніяк?
Можна паяца вивести з 95-го варталу, але 95-й квартал з паяца то ніяк...
То ж заради й того воно туда поперлось? Ну не угоди ж якісь там підписувати, не допомоги просити, не країну ж рятувати... Відосік!!!
По друге ви воююєте? тобто що власне робите, щоб посилились українські позиції на переговорах, крім гасел в інтернеті... одним із факторів, є те що ніхто не хоче уже воювати в тилу, та хлопцям з тцк важко забезпечити поповнення бойових підрозділів...
А війни тепер дистанційні і в першу чергу хід вирішують далекобійні засоби ураження, які коштують значних коштів, та вимагають ресурсів для їх виробництва, а одними словами тепер нічого не відвоюєш...
Відкрию вам велику таємницю, воювати ми також не вміємо, після короткого навчання, новачки з яких складаються новостворені бригади, не мають ніякого досвіду необхідного для виживання, а через погану підготовку і навиків... в результаті, там втрати не менше орків... особливо, коли місцями, немає *********** до арти або активно працює кабами ворожа авіація...
Но каждый раз этому единодушному стремлению что-то мешает, и вообще - вопрос непростой, нужно еще немножечко подготовиться. Но в следующий понедельник - обязательно, ставьте водку в холодильник.
И так - последние примерно тридцать лет. Так что подписывать договор об ископаемых тоже можно годами, и каждый раз - «прямо уже завтра». https://t.me/anatoly_nesmiyan/23913
Кацапам территории, амерам копалини , Украине капец …
То ж заради й того воно туда поперлось? Ну не угоди ж якісь там підписувати, не допомоги просити, не країну ж рятувати... Відосік!!!