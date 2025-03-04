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Украина готова подписать соглашение с США о полезных ископаемых, - Шмыгаль

Шмыгаль заявил - Украина готова подписать соглашение с США о редкоземельных металлах

Украина твердо настроена продолжить сотрудничество с США. И надеется, что поддержка одного из крупнейших мировых лидеров нашей страны продолжится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции.

"Мы, повторю, благодарны американцам, американской нации. Мы готовы подписать соглашение, которое подготовлено, о создании соответствующего инвестиционного фонда для того, чтобы начать работу с США на абсолютно прагматичной, экономической основе. Это соглашение утверждено правительством Украины. Мы в любой момент готовы начать это сотрудничество", - отметил Шмыгаль.

Он убежден, что это соглашение будет определенным элементом экономического роста Украины. И добавил, что Украина нуждается и просит конкретных гарантий безопасности, как от США, так и от Европы, так и стран G7.

"В публичной плоскости вы слышите месседжи со стороны США, что они готовы подписывать это соглашение, с нашей стороны - однозначный месседж - мы готовы подписывать это первое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда. (...) Это наша общая позиция - Президента Украины, правительства Украины, парламента Украины - что это соглашение должно быть подписано с США. Мы готовы, готовы к коммуникации, готовы к разговору, приехать подписать. Ожидаем сейчас обратной связи. Публично эту обратную связь эти положительные сигналы мы имеем, ожидаем сейчас уже на дипломатическом уровне конкретных договоренностей", - добавил Шмыгаль.

Читайте также: Соглашение о полезных ископаемых подпишут в кратчайшие сроки, - член палаты представителей США Фицпатрик после разговора с Ермаком

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.

После этого американские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Автор: 

соглашение (1306) США (26489) Шмыгаль Денис (2677) редкоземельные металлы (136)


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Топ комментарии
+11
Шмигаль від природи тупий, або всі хто попадає в команду "потужних" розумово деградує? Яка угода, коли відсутні будь-які гарантії другої сторони, а точніше друга сторона хоче наї... розвести "янелохів" в стилі 90-х.
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04.03.2025 13:36
+8
Якщо готові підписати, то навіщо було сратися з господарем Білого Дому???
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04.03.2025 13:36
+7
Те, що і потрібно було почути...Все буде підписано...Шоу закінчується...
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04.03.2025 13:36
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Правила форума Совет форумчан
ще в дупу хай їх поцілує)))і ще раз подякує))
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04.03.2025 13:33 Ответить
Шмигаль від природи тупий, або всі хто попадає в команду "потужних" розумово деградує? Яка угода, коли відсутні будь-які гарантії другої сторони, а точніше друга сторона хоче наї... розвести "янелохів" в стилі 90-х.
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04.03.2025 13:36 Ответить
Те, що і потрібно було почути...Все буде підписано...Шоу закінчується...
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04.03.2025 13:36 Ответить
Якщо готові підписати, то навіщо було сратися з господарем Білого Дому???
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04.03.2025 13:36 Ответить
"Якщо готові підписати, то навіщо було сратися з господарем Білого Дому???" (цитата)

Теж цікаво було б почути.
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04.03.2025 14:12 Ответить
хотели по быковать, теперь зеле остаеться либо подписывать или его заставлять.
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04.03.2025 14:14 Ответить
Може якось гідранта на лікарняні відправити (зісценувати поранення, хворобу, ковід, грип, тріппер тощо), а на підпис відправити Єрмака. Трампу все одно хто підпише його "угоду", йому це лише для піару. А підпис офісної секретутки все одно нічого не значить.. Думаю всі довольні будуть.
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04.03.2025 13:38 Ответить
можна й прибиральницю тітку Горпину з ОПи послати. Статус з Єрмаком однаковий.
В нас МЗС вже ліквідовано? Уряд вже все, весь на фронті?
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04.03.2025 13:40 Ответить
Помиляєтесь. Неважно хто підпише, якщо приїде з повноваженнями. Є така штука як Віденська конвенція -

Стаття 27
Внутрішнє право і додержання договорів

Учасник не може посилатись на положення свого внутрішнього права як на виправдання для невиконання ним договору.
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04.03.2025 19:24 Ответить
Так треба було підписувати, а не шоу 95-го кварталу в овальному кабінеті влаштовувати!!!
Чи без того ніяк?
Можна паяца вивести з 95-го варталу, але 95-й квартал з паяца то ніяк...
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04.03.2025 13:38 Ответить
дубль-2
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04.03.2025 13:40 Ответить
Підпис ЗЕ не мав ніякої юридичної сили.
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04.03.2025 13:40 Ответить
А фотка з овального кабінету? А відосік? А шоу зі срачем?
То ж заради й того воно туда поперлось? Ну не угоди ж якісь там підписувати, не допомоги просити, не країну ж рятувати... Відосік!!!
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04.03.2025 13:42 Ответить
Шмигаль не хоче розказати про процедуру і хто має право таку угоду підписувати?Аж ніяк не президент
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04.03.2025 13:39 Ответить
Чудеса...А як же "нездав-непрогнувся"? Чи він просто маладєц?
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04.03.2025 13:44 Ответить
Трамп казав.що цієї ночі щось разкаже"як все було".Та відразу на Банковой погодились все подписати...
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04.03.2025 13:47 Ответить
Нахіба?
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04.03.2025 13:50 Ответить
Якщо ви згодні на все що там написано - то чого тоді зєля верещав трампаксу про якісь гарантії безпеки ?
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04.03.2025 14:01 Ответить
Теперь это можно и нужно сделать только после официальных извинений трампа и его шоблы перед Зеленским и Украиной, и после возобновления военной помощи.
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04.03.2025 14:07 Ответить
Если Трамп не извинится (кстати, укажите, плиз, на какой минуте встречи он нанес оскорбление Украине и Президенту Украины лично) и не возобновит помощь, Вы вернетесь из Германии и сразу же отправитесь в ТЦК?
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04.03.2025 14:21 Ответить
Україна це народ. Це я, і такі як я, а не якийсь там бездарний холуй олігархів "шмігаль"! Ми не готові підписувати економічну та військову капітуляцію і лягати під *****. Якщо вони спробують це зробити то підпишуть собі вирок. Ми їх будемо судити як зрадників держави.
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04.03.2025 14:22 Ответить
А хто тобі доручив за весь народ розписуватися? Судити воно буде, боже мій.
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04.03.2025 14:29 Ответить
Кожен з нас представляє якусь частинку народу. Я "розписують" за ту яка не заражена капітулянтськими настроями. Можливо ви представляєте іншу. Аргументуйте і червоний стяг вам в руки.
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04.03.2025 14:46 Ответить
Ну поперше це не економічна капітуляція, тому що частина родовищ уже захоплені орками і їх неможливо власними силами відвоювати, а частина під так званими сплячими ліцензіями офшорних компаній наших олігархів і також фактично не належить уже Україні

По друге ви воююєте? тобто що власне робите, щоб посилились українські позиції на переговорах, крім гасел в інтернеті... одним із факторів, є те що ніхто не хоче уже воювати в тилу, та хлопцям з тцк важко забезпечити поповнення бойових підрозділів...
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04.03.2025 14:37 Ответить
Я не воюю. Як і ви. Ті хто воює реально не має часу і можливості сидіти і строчити коментарі на цензорі. То ж не вихарюйтесь в спробах звинувати "диванних" бо тоді всі хто не на фронтах автоматом позбавляються права голосу. З якого дива ви вирішили що українці нездатні відвоювати у русні власну землю? Ліцензії теж не аргумент - вчора отримали, а завтра їх анулюють.
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04.03.2025 14:55 Ответить
З того дива, що поперше у нас немає авіації, по друге в орків лише військовий бюджет більший за весь наш бюджет, причому разом із західною допомогою...

А війни тепер дистанційні і в першу чергу хід вирішують далекобійні засоби ураження, які коштують значних коштів, та вимагають ресурсів для їх виробництва, а одними словами тепер нічого не відвоюєш...
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04.03.2025 15:18 Ответить
І що з того що у нас бюджет менший? Україна в 28 разів менша за *********. Їх армія на фронті сьогодні чисельно значно менша за нашу, а співвідношення втрат на нашу користь. Кацапи ще мають підтримувати режим всередині *********у і захищати його кордони. До війни з 1,07 млн. кацапських військ лише 340 000 були заточені на наступальні дії. решта це прикордонники, спецслужбісти, поліція та внутрішні війська. Їх управлінські апарати і досі надзвичайно роздуті. Нам не вистачає лише зброї. Воювати кацапи ніколи не вміли і їх втрати в усіх війнах завжди в рази перевищували втрати противників. Щодо засобів враження кацапні, то це питання більш моральне ніж військове. Ми ж, як виявиляється, "зелені гуманісти!" і тому вбиваємо значно менше ніж можемо бо "американці перестануть допомагати". Ну ось перестали. Тепер всі заборони на "дальність", "обєкти" і способи враження зняті. То ж треба негайно знищити Новоросійські порти і керченський міст... Американці надавали допомогу на умовах гуманізму до каццапні, але у кацапні таких обмежень не було! І американці чудово про це знають. Тепер вони не можуть нас стримувати - "нема їбать - нема гавкать!"
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04.03.2025 15:52 Ответить
Новоросійськ немає чим атакувати, там щільна ППО, була вже безрезультатна спроба з допомогою безпілотників, потрібна балістика на яку немає грошей, одна ракета 3 млн...

Відкрию вам велику таємницю, воювати ми також не вміємо, після короткого навчання, новачки з яких складаються новостворені бригади, не мають ніякого досвіду необхідного для виживання, а через погану підготовку і навиків... в результаті, там втрати не менше орків... особливо, коли місцями, немає *********** до арти або активно працює кабами ворожа авіація...
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04.03.2025 18:17 Ответить
У нас втрати значно менші бо в нас не має "мясних штурмів". У нас на такі накази реагують швидко - якщо можуть пристрелити мудака-камандіра то стріляють, а не можуть (десь далеко) то "сзч".
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04.03.2025 18:25 Ответить
ніхто командирів не стріляє то казки, молодший склад ні в чому не винний, так само потерпають від помилок, старший склад далеко від лінії
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04.03.2025 18:39 Ответить
Долбойобів вже лишилось значно менше. Тепер "новодолбойоби" після військових кафедр гинуть "героїчно" і отримують посмертні нагороди...
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04.03.2025 18:44 Ответить
как только не будет денег на зарплаты мусорам, ты первый свалишь Ростов или даже в Европу.
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04.03.2025 14:24 Ответить
Вам давали шанс і угоди підписати і за мир перетерти, поки ви країну не знищили своєю тупою дурістю. Але ви почали гнути понти і тепер вас разом з Україною, макнули в лайно так, що не відмиєтеся.
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04.03.2025 14:30 Ответить
https://t.me/anatoly_nesmiyan/23913 Мюрідка. Готовность Зеленского немедленно подписать договор о полезных ископаемых - это примерно как готовность Лукашенко немедленно создать Союзное государство.
Но каждый раз этому единодушному стремлению что-то мешает, и вообще - вопрос непростой, нужно еще немножечко подготовиться. Но в следующий понедельник - обязательно, ставьте водку в холодильник.
И так - последние примерно тридцать лет. Так что подписывать договор об ископаемых тоже можно годами, и каждый раз - «прямо уже завтра». https://t.me/anatoly_nesmiyan/23913
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04.03.2025 14:35 Ответить
Портал Коментарі" заявив про можливість перепродажу угоди москалям одразу після її укладення за за рахунок заморожених активів РФ.
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04.03.2025 14:44 Ответить
Нахрена подписывать ???…
Кацапам территории, амерам копалини , Украине капец …
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04.03.2025 14:52 Ответить
А можна побачити як пересидент буде ставати на коліна як обіцяв, щоб закінчити війну. Це має бути епохальна подія для 95 кварталу і його лідера.
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04.03.2025 15:05 Ответить
ідіть вже *****, наркоману вашому обдовбаному привіт.
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04.03.2025 15:18 Ответить
Ситуація, досить, дивна. Трамп призупинив поставки зброї, щоб Україна повернулась до "мирної угоди", але перед тим Україна повинна вибачитись і віддати свої копалини США для того, щоб Україна мала змогу капітулювати перед РФ, віддавши свої території, при тому безпеку Україні буде гарантувати РФ( таку рекомендацію дав Венс, до речі), бо "треті" країни не знають ситуації і не впораються. Може тут якась ланка зайва?
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04.03.2025 15:42 Ответить
чи з угодою, чи без, а трамп вирішив Україну злити кацапам, все решта це спосіб завуалювати це рішення .. треба прийняти це як доконаний факт
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04.03.2025 16:53 Ответить
у своего хозяина ахмета спросил разрешение??
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04.03.2025 16:57 Ответить
А фотка з овального кабінету? А відосік? А шоу зі срачем?
То ж заради й того воно туда поперлось? Ну не угоди ж якісь там підписувати, не допомоги просити, не країну ж рятувати... Відосік!!!
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04.03.2025 17:14 Ответить
Зовсім від берега відбились паскуди чи навіть ті незначні, що були, залишки розумових здібностей просрали?
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04.03.2025 19:29 Ответить
 
 