Угроза безопасности Финляндии и Европы со стороны России будет продолжать расти, даже если завершится война в Украине, - разведка Финляндии

Служба безопасности и разведки Финляндии (Supo) в новом отчете отметила, что Россия является самой большой угрозой для Финляндии. К тому же, ее угроза для Финляндии и стран Европы будет продолжать расти, даже если завершится война в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава Supo Юха Мартелиус.

Он также отметил, что обмен информацией из США продолжается по-прежнему. Но Supo внимательно следит за тем, как разведка США позиционирует себя по отношению к России во время администрации Трампа.

"Конечно, это развитие событий, за которым мы очень внимательно следим, как и другие разведки и службы безопасности в Европе, являющиеся союзниками Соединенных Штатов", - сказал он.

Мартелиус добавил, что сближение Трампа с Россией пока не повлияло на сотрудничество разведок на практическом уровне.

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"Если кажется, что заинтересованность Соединенных Штатов в направлении своих действий на конкретное противодействие России ослабевает, очевидно, что каждая западная страна должна рассмотреть новые формы сотрудничества, а также дальнейшее развитие собственных усилий", - отметил он.

Напомним, в феврале 2025 года Дональд Трамп попросил Владимира Путина помочь ему в ядерных переговорах с Ираном.