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Новости позиция США относительно россии
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Угроза безопасности Финляндии и Европы со стороны России будет продолжать расти, даже если завершится война в Украине, - разведка Финляндии

Юха Мартелиус о нынешней позиции США

Служба безопасности и разведки Финляндии (Supo) в новом отчете отметила, что Россия является самой большой угрозой для Финляндии. К тому же, ее угроза для Финляндии и стран Европы будет продолжать расти, даже если завершится война в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава Supo Юха Мартелиус.

Он также отметил, что обмен информацией из США продолжается по-прежнему. Но Supo внимательно следит за тем, как разведка США позиционирует себя по отношению к России во время администрации Трампа.

"Конечно, это развитие событий, за которым мы очень внимательно следим, как и другие разведки и службы безопасности в Европе, являющиеся союзниками Соединенных Штатов", - сказал он.

Мартелиус добавил, что сближение Трампа с Россией пока не повлияло на сотрудничество разведок на практическом уровне.

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"Если кажется, что заинтересованность Соединенных Штатов в направлении своих действий на конкретное противодействие России ослабевает, очевидно, что каждая западная страна должна рассмотреть новые формы сотрудничества, а также дальнейшее развитие собственных усилий", - отметил он.

Напомним, в феврале 2025 года Дональд Трамп попросил Владимира Путина помочь ему в ядерных переговорах с Ираном.

Автор: 

россия (95402) США (26489) Финляндия (957)


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Потужно стежить можна не сумніватись
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04.03.2025 14:01 Ответить
Оце діло. Хоч би не втомилися.
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04.03.2025 14:05 Ответить
Якщо якось обійдеться без знищення людської цивілізації, то потім можна буде сказати, що то була шокова терапія.
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04.03.2025 14:05 Ответить
Трамп так різко почав знищевати економіку штатів в угоду росії, що мимоволі постає питання, коли він оголосить про передачу аляски росії?
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04.03.2025 14:05 Ответить
У фінів були завжди гарні снайпери... : )
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04.03.2025 14:05 Ответить
Мабудь погоджуюсь, найкраще зараз в Україні ... Воїни - НАЙКРАЩІ, люди - НАЙКРАЩІ.... і навідь корупціонери - найкращі....: )
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04.03.2025 14:43 Ответить
Ой та ладно, вже бачили. Тільки росія притихне Європа знову жирком запливати почне. Після холодної війни дуже ЄС потурбувалися про власну безпеку? Так потурбувалися, що нею керую фактично один дід з-за океану.
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04.03.2025 14:16 Ответить
як ви смієте так казати? ви цього не знаєте!
це повна неповага і невдячність. добре хоч в костюмі.
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04.03.2025 14:16 Ответить
 
 