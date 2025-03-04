Имущество беглого олигарха Жеваго передано в АРМА

Печерский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство прокуроров Офиса Генерального прокурора о передаче в управление АРМА имущества, на которое наложен арест в уголовном производстве. Вероятно, речь идет об имуществе беглого олигарха Константина Жеваго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Информация от Офиса генпрокурора

Как отмечается, речь идет об имуществе известного бизнесмена, бенефициарного владельца одного из ликвидированных банков, который сейчас находится за рубежом. Это доли в уставных капиталах обществ, осуществляющих деятельность в горно-обогатительной отрасли, связанной с добычей полезных ископаемых, строительства и тому подобное.

Указанное постановление прокуроры направили в АРМА для организации выполнения.

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Офис генпрокурора напоминает, что под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению ряда лиц в организации растраты 113 млн долларов США одного из ликвидированных в 2015 году банков, чем нанесен ущерб интересам государства и вкладчиков (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Информация от ГБР

По данным ГБР, имущество было арестовано в рамках расследования ГБР по подозрению олигарха и его сообщников в растрате 113 млн. долларов США из банка "Финансы и Кредит".

28 февраля 2025 года Печерский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА корпоративных прав 16 предприятий, которые входят в орбиту олигарха. Среди них и 49,5% уставного капитала ЧАО "Полтавский ГОК".

Сегодня решение суда передано в АРМА для исполнения.

"Был наложен арест на имущество подозреваемого олигарха и связанных с ним юридических лиц, в частности акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также под арестом находится имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом, в частности 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир и яхта", - отмечают в ГБР.

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Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в АРМА. В них входят корпоративные права, средства и 26 объектов недвижимости, среди которых оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога общей площадью более 22 тысяч кв м.