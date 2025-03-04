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Имущество беглого олигарха Жеваго передано в АРМА

жеваго

Печерский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство прокуроров Офиса Генерального прокурора о передаче в управление АРМА имущества, на которое наложен арест в уголовном производстве. Вероятно, речь идет об имуществе беглого олигарха Константина Жеваго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Информация от Офиса генпрокурора

Как отмечается, речь идет об имуществе известного бизнесмена, бенефициарного владельца одного из ликвидированных банков, который сейчас находится за рубежом. Это доли в уставных капиталах обществ, осуществляющих деятельность в горно-обогатительной отрасли, связанной с добычей полезных ископаемых, строительства и тому подобное.

Указанное постановление прокуроры направили в АРМА для организации выполнения.

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Офис генпрокурора напоминает, что под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению ряда лиц в организации растраты 113 млн долларов США одного из ликвидированных в 2015 году банков, чем нанесен ущерб интересам государства и вкладчиков (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Информация от ГБР

По данным ГБР, имущество было арестовано в рамках расследования ГБР по подозрению олигарха и его сообщников в растрате 113 млн. долларов США из банка "Финансы и Кредит".

28 февраля 2025 года Печерский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА корпоративных прав 16 предприятий, которые входят в орбиту олигарха. Среди них и 49,5% уставного капитала ЧАО "Полтавский ГОК".

Сегодня решение суда передано в АРМА для исполнения.

"Был наложен арест на имущество подозреваемого олигарха и связанных с ним юридических лиц, в частности акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также под арестом находится имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом, в частности 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир и яхта", - отмечают в ГБР.

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Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в АРМА. В них входят корпоративные права, средства и 26 объектов недвижимости, среди которых оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога общей площадью более 22 тысяч кв м.

Автор: 

Жеваго Константин (110) Финансы и Кредит (17) АРМА (102) Офис Генпрокурора (2461)


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Топ комментарии
+1
Вкрав 113 лямів баксів, а арештовано 300 лямів гривень... Де гроші, Зін?
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04.03.2025 16:07
+1
Ні, не я. Може ти, що впрягаєшся за банду?
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04.03.2025 16:11
+1
В ОПі вже руки потирають
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04.03.2025 16:37
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Вкрав 113 лямів баксів, а арештовано 300 лямів гривень... Де гроші, Зін?
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04.03.2025 16:07 Ответить
Прокурор, це ти?
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04.03.2025 16:09 Ответить
Ні, не я. Може ти, що впрягаєшся за банду?
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04.03.2025 16:11 Ответить
За яку з них?
За зелену чи жевагину?
Ти корисний коментатор чи дійсно вважаєш, що це бородьба проти банди?
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04.03.2025 16:22 Ответить
Жеваго крав при Кравчуку, Кучмі, при Ющенку, при овощу, при Порошенку і тільки при Зе його за щось прихопили і не його, а капітал, і навіть те, що вхопили дали витікти кріз пальці... Залишилось жалюгідні 300 лямів, які не факт, що дійдуть в бюджет... То банда скрізь! І чому ти мене записав до прокурорів? Прокурори не пишуть пости, а ділять гроші та майно сидячи по кабакам і саунам...
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04.03.2025 18:31 Ответить
Які 300 лямів? Ви знаєте яка вартість Полтавського ГЗК,а ще нового,Єристовського?????
От тільки чому до його "родича" Кучми у ДБР немає питань?(((
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04.03.2025 20:05 Ответить
Та до кожного з мого списку та їх поплічників в ДБР, НАБУ, СБУ, поліція, податкова, прокуратура повинні бути безліч питань! В чому справа? Питання не ставлять саме ті кому це належить, тому, що вони в долі і призначені тими до кого повинні бути питання! От і все!
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04.03.2025 20:39 Ответить
А пгок чий зараз?
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04.03.2025 16:13 Ответить
В ОПі вже руки потирають
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04.03.2025 16:37 Ответить
А майно фірташа-ні.Майно ахметова-ні.Це якесь вібіркове.
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04.03.2025 16:49 Ответить
Одні крадії вкрали у іншого. Якось не по фен-шую.
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04.03.2025 18:21 Ответить
 
 