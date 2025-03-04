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Новости Боевые действия на Харьковщине
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Войска РФ пытаются зачистить Двуречную и Фиголевку на Харьковщине, - DeepState. КАРТА

Российские войска пытаются полностью захватить поселки Двуречную и Фиголевку в Харьковской области.

Об этом сообщил соучредитель аналитического проекта Deepstate Руслан Микула, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Тяжелая ситуация на отрезке Двуречная-Фиголевка, где уже сконцентрировано немалое количество личного состава противника, они пытаются дозачистить Двуречную и зачистить Фиголевку", - рассказал он.

Также читайте: Россияне продвинулись в Двуречной и еще трех населенных пунктах, - DeepState. КАРТА

Ситуация на Харьковщине: враг хочет захватить Двуречную и Фиголевка

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска взяли под огневой контроль всю логистику, идущую из Сумской области на Курщину.

Автор: 

Харьковская область (721) Купянский район (146) Двуречная (17) Фиголевка (5) война в Украине (3598) DeepState (80)


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Топ комментарии
+5
Додам до попередніх дописувачів, що річка Оскол - суттєва водна перешкода, зручний оборонний рубіж. Якщо від неї наші війська "оттянуть назад", як Ви пропонуєте, орчатина миттєво збільшить свій плацдарм і вже їх не викинути звідти, а нам далі на заході нема де зачепитися, хіба що відступати до Сіверського Донця. А там до Харкова 20 км.
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04.03.2025 16:40
+4
І це було ще до зупинки допомоги США.
Як то кажуть завдяки команді Залужного Харківщину - звільнили
Завдяки команді Зе - її просирають
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04.03.2025 16:09
+3
Ви не віддупляєте, що там два населенники з однаковою назвою. На малюнку бачимо, що село Дворічне (праворуч) давно під орками, а колишній райцентр Дворічна - забарвлений червоним лише частково. В них все вірно.
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04.03.2025 16:36
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еще раз доказательство балабольства карт дипстейста,на красивых картинках село 2рична в окупации а по тексту пытаються зачистить,давайте уже львов красным зачеркивайте )))правду боец один говорил,что мы стоим в одном небольшом н.п. смотрю а его уже в интернетиках в оккупацию закрасили,черти немытые)хотя может это и есть их задача дезу печатать в определенном соотношении.
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04.03.2025 16:08 Ответить
Ви не віддупляєте, що там два населенники з однаковою назвою. На малюнку бачимо, що село Дворічне (праворуч) давно під орками, а колишній райцентр Дворічна - забарвлений червоним лише частково. В них все вірно.
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04.03.2025 16:36 Ответить
Дворічна Дворічне, сліпе чи дурне.
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04.03.2025 16:43 Ответить
І це було ще до зупинки допомоги США.
Як то кажуть завдяки команді Залужного Харківщину - звільнили
Завдяки команді Зе - її просирають
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04.03.2025 16:09 Ответить
Та не переймайтеся, в нас ще сіл багато, як мінімум на півроку вистачить. А там і 100500 мільйонів дронів зберемо, і Європа потужно запустить власний ВПК, і мордор почне розвалюватися.
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04.03.2025 16:21 Ответить
скоро Оскіл розіллється і оркам буде тяжкувато
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04.03.2025 16:18 Ответить
саме тому тупі орки намагаються розширити плацдарм щоб коли оскіл розіллється можна було спокійно на резинових лодках людей та припаси перекидати на правий бік.
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04.03.2025 16:47 Ответить
Сразу извиняюсь, я не военный. Не понимаю, почему нельзя оттянуть украинские войска назад и перекопать весь этот плацдарм артиллерией и/или системами залпового огня, с применением фугасных и кассетных боеприпасов.
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04.03.2025 16:24 Ответить
Нема стільки ***********.
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04.03.2025 16:29 Ответить
І БК стільки нема, та ще одна проблемка - місцевих куди подіти? У багатьох таких селах є місцеві, по ним гатити?
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04.03.2025 16:31 Ответить
Додам до попередніх дописувачів, що річка Оскол - суттєва водна перешкода, зручний оборонний рубіж. Якщо від неї наші війська "оттянуть назад", як Ви пропонуєте, орчатина миттєво збільшить свій плацдарм і вже їх не викинути звідти, а нам далі на заході нема де зачепитися, хіба що відступати до Сіверського Донця. А там до Харкова 20 км.
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04.03.2025 16:40 Ответить
Дякую всім! Зрозумів
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04.03.2025 17:18 Ответить
Немає стільки БП щоб так витрачати, і більше того немає самих артустановок, щоб сконцентрувати для такого удару... орки постійно використовують ударні дрони та каби для боротьби з нашою артою і це дається взнаки,
недавно один офіцер давав інтерв'ю і говорив? що мусить постійно вибирати пріорітети кому дати підтримку через брак артилерії...
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04.03.2025 18:34 Ответить
Коли вже той Deepstate затнеться??!! Знайшли собі ничку!!
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04.03.2025 17:01 Ответить
Щоб масштабність пи...цю ми розуміли вже коли орки вибиватимуть двері в квартиру?
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04.03.2025 17:40 Ответить
 
 