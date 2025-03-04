Войска РФ пытаются зачистить Двуречную и Фиголевку на Харьковщине, - DeepState. КАРТА
Российские войска пытаются полностью захватить поселки Двуречную и Фиголевку в Харьковской области.
Об этом сообщил соучредитель аналитического проекта Deepstate Руслан Микула, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Тяжелая ситуация на отрезке Двуречная-Фиголевка, где уже сконцентрировано немалое количество личного состава противника, они пытаются дозачистить Двуречную и зачистить Фиголевку", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска взяли под огневой контроль всю логистику, идущую из Сумской области на Курщину.
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Як то кажуть завдяки команді Залужного Харківщину - звільнили
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недавно один офіцер давав інтерв'ю і говорив? що мусить постійно вибирати пріорітети кому дати підтримку через брак артилерії...