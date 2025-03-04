Войска РФ пытаются зачистить Двуречную и Фиголевку на Харьковщине, - DeepState. КАРТА

Российские войска пытаются полностью захватить поселки Двуречную и Фиголевку в Харьковской области.

Об этом сообщил соучредитель аналитического проекта Deepstate Руслан Микула, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Тяжелая ситуация на отрезке Двуречная-Фиголевка, где уже сконцентрировано немалое количество личного состава противника, они пытаются дозачистить Двуречную и зачистить Фиголевку", - рассказал он.

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Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска взяли под огневой контроль всю логистику, идущую из Сумской области на Курщину.