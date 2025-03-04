Сожгли два авто Сил обороны: СБУ задержала четырех поджигателей на Днепропетровщине
Задержана группировка, которая занималась поджогами на Днепропетровщине.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Они выполняли задачи ФСБ РФ, основными целями был служебный транспорт Сил обороны.
Четырех злоумышленников задержали "по горячим следам" вблизи Павлограда.
"Все четверо вражеских приспешников являются местными жителями в возрасте от 19 до 25 лет, которые искали "быстрые заработки" на Телеграмм-каналах. На одном из таких интернет-ресурсов их завербовал представитель российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на сотрудничество.
Далее фигуранты получили от фсб инструкции по самостоятельному изготовлению зажигательных смесей и перечень потенциальных целей. "Под прицелом" врага были пикапы и мультивены ВСУ, которые проходили техобслуживание в прифронтовом регионе после выполнения боевых задач на передовой", - говорится в сообщении.
Им удалось уничтожить два служебных внедорожника Сил обороны, также они готовились к выполнению новых заказов от оккупантов.
Они были задержаны по местам жительства.
Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Они находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
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