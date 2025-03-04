Сожгли два авто Сил обороны: СБУ задержала четырех поджигателей на Днепропетровщине

Задержана группировка, которая занималась поджогами на Днепропетровщине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Они выполняли задачи ФСБ РФ, основными целями был служебный транспорт Сил обороны.

Четырех злоумышленников задержали "по горячим следам" вблизи Павлограда.

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"Все четверо вражеских приспешников являются местными жителями в возрасте от 19 до 25 лет, которые искали "быстрые заработки" на Телеграмм-каналах. На одном из таких интернет-ресурсов их завербовал представитель российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

Далее фигуранты получили от фсб инструкции по самостоятельному изготовлению зажигательных смесей и перечень потенциальных целей. "Под прицелом" врага были пикапы и мультивены ВСУ, которые проходили техобслуживание в прифронтовом регионе после выполнения боевых задач на передовой", - говорится в сообщении.

Им удалось уничтожить два служебных внедорожника Сил обороны, также они готовились к выполнению новых заказов от оккупантов.

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Они были задержаны по местам жительства.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Они находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

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