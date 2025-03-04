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Сожгли два авто Сил обороны: СБУ задержала четырех поджигателей на Днепропетровщине

СБУ задержала четырех поджигателей на Днепропетровщине

Задержана группировка, которая занималась поджогами на Днепропетровщине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Они выполняли задачи ФСБ РФ, основными целями был служебный транспорт Сил обороны.

Четырех злоумышленников задержали "по горячим следам" вблизи Павлограда.

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"Все четверо вражеских приспешников являются местными жителями в возрасте от 19 до 25 лет, которые искали "быстрые заработки" на Телеграмм-каналах. На одном из таких интернет-ресурсов их завербовал представитель российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

Далее фигуранты получили от фсб инструкции по самостоятельному изготовлению зажигательных смесей и перечень потенциальных целей. "Под прицелом" врага были пикапы и мультивены ВСУ, которые проходили техобслуживание в прифронтовом регионе после выполнения боевых задач на передовой", - говорится в сообщении.

Им удалось уничтожить два служебных внедорожника Сил обороны, также они готовились к выполнению новых заказов от оккупантов.

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Они были задержаны по местам жительства.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Они находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

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СБУ задержала четырех поджигателей на Днепропетровщине
СБУ задержала четырех поджигателей на Днепропетровщине
СБУ задержала четырех поджигателей на Днепропетровщине

Автор: 

Павлоград (143) поджог (1068) СБУ (19869) Днепропетровская область (3914) Павлоградский район (12)


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Топ комментарии
+9
Знову сцикунята, лепса глибокі пошановувачі.... ?
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04.03.2025 16:08
+7
Генофонд таких разом з родинами через мінні поля за паребрік
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04.03.2025 16:10
+4
Спалити живцем, показати по ТВ. Це реально працює.
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04.03.2025 16:10
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Знову сцикунята, лепса глибокі пошановувачі.... ?
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04.03.2025 16:08 Ответить
Знову кримінал. Чи люди, які обрали кримінальну доріжку чогось цураються? Просто на цих злочинах акцентують увагу
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04.03.2025 16:14 Ответить
Кримінал, так, але авто сил оборони(велосипед,телевізор іш. крам) ні з чим не сплутаєш, тут вже ворожа ідеологічна складова очевидна... а вебують їх якраз на ціх музичних тусовках, зазвичай на слабо....
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04.03.2025 16:25 Ответить
Треба їм підвищити статус і відправити на йосі кібздлявого співи.
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04.03.2025 16:17 Ответить
Какие сцикунята? 19-25 лет! Да это же, по Зе "ГОВНОфонд нации".
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04.03.2025 17:28 Ответить
Спалити живцем, показати по ТВ. Це реально працює.
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04.03.2025 16:10 Ответить
Генофонд таких разом з родинами через мінні поля за паребрік
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04.03.2025 16:10 Ответить
Після нетривалого перевиховання - готові штурмовики. Або довічне. Матимуть вибір.
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04.03.2025 16:10 Ответить
Півні доповнять курник
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04.03.2025 16:11 Ответить
В військові шпиталі їх, унітази мити 🤬
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04.03.2025 16:14 Ответить
Тільки репресії проти паліїв , суди потрібно для громадян ,а не для манкуртів.
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04.03.2025 16:14 Ответить
А може дати їм довчитися? Пивасика ще років пару від ФСБ посьорбати?
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04.03.2025 16:16 Ответить
******* доти, поки йх родичі не придбають 10 авто... і роліки викладати, як їх лікують
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04.03.2025 16:18 Ответить
оніжедєті
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04.03.2025 16:37 Ответить
ватные дебилоиды
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04.03.2025 16:47 Ответить
це резерв зеленого боневтіка.
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04.03.2025 17:22 Ответить
Поколение атестата в крови по бокам канвой-генофонд кацапской нации...
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04.03.2025 17:37 Ответить
Як уже заї......ли ці палії. Невже неможливо уже якось відбити охоту іншим любителям легкої наживи? Щоб обов"язково несли відповідальність і вся рідня у десятому коліні?
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04.03.2025 17:58 Ответить
 
 