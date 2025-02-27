Планировал поджог электроподстанции на Кировоградщине: задержан агент ФСБ, которому грозит пожизненное заключение, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала агента ФСБ в Кропивницком, который готовил поджог электроподстанции, питающей больницу и воинские части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, фигуранта задержали "на горячем" во время доразведки местности. Он планировал поджечь подстанцию на Кировоградщине, которая обеспечивает электроэнергией областную больницу и несколько подразделений Сил обороны.

По данным СБУ, 30-летний местный житель искал "быстрый заработок" в телеграм-каналах, где его завербовали российские спецслужбы. Он передавал данные об энергетических объектах, их техническом состоянии и охране. Кроме того, он сообщал врагу геолокации возможного базирования украинских военных, по которым планировали нанести удары.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ. Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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