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Планировал поджог электроподстанции на Кировоградщине: задержан агент ФСБ, которому грозит пожизненное заключение, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала агента ФСБ в Кропивницком, который готовил поджог электроподстанции, питающей больницу и воинские части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ задержала агента ФСБ, который хотел сжечь электроподстанцию

Как отмечается, фигуранта задержали "на горячем" во время доразведки местности. Он планировал поджечь подстанцию на Кировоградщине, которая обеспечивает электроэнергией областную больницу и несколько подразделений Сил обороны.

По данным СБУ, 30-летний местный житель искал "быстрый заработок" в телеграм-каналах, где его завербовали российские спецслужбы. Он передавал данные об энергетических объектах, их техническом состоянии и охране. Кроме того, он сообщал врагу геолокации возможного базирования украинских военных, по которым планировали нанести удары.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ. Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Смотрите также: Задержаны трое диверсантов, которые по заказу ФСБ готовили поджоги релейных шкафов "Укрзалізниці", - СБУ. ФОТО

Автор: 

поджог (1065) СБУ (19851) станция (20) Кировоградская область (627)


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Топ комментарии
+6
Під@р прокацапський
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27.02.2025 10:18
+5
Тільки вбивати ,, при затриманні,, і писати всюди про це . Інакше манкуртів не позбутися.
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27.02.2025 10:22
+3
Ще цю гниду утримувати та годувати по не здохне?! Взяти показання, зажати яйця між двері, все випитати і червей годувати, нах!
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27.02.2025 10:21
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Під@р прокацапський
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27.02.2025 10:18 Ответить
Скорше, безiдейна безтолоч - породження 90-х, 2000-х.
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27.02.2025 10:52 Ответить
Ще цю гниду утримувати та годувати по не здохне?! Взяти показання, зажати яйця між двері, все випитати і червей годувати, нах!
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27.02.2025 10:21 Ответить
Тільки вбивати ,, при затриманні,, і писати всюди про це . Інакше манкуртів не позбутися.
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27.02.2025 10:22 Ответить
Так , гяди, увесь генофонд перестрiляемо. Може зайнятися патрiотичним вихованням дiточок ще зi школи? А випадки з пiдпалами - це результ опофiгiзму нашоi виховноi системи з 1990-х буремних часiв. Виховна система 90-х - 2000-х - це бездiяльнiсть i пана з невеличкою хатинкою в Альпах, i бездiяльнiсть матюкливого алiка чучми , при якому залишки ЧМП в 175 кораблiв, котрi залишились пiсля скромного комунiстичного пентюха-альпiнiста... канули в лето. Бо при чучмi об`еми розкрадання всього, що придбали декiлька поколiнь, мали космiчнi маштаби. При чучмi нач. Чорноморського пароплавства, за такi дiяння, як при Кравчуку, вже не чалився б навiть на ВiП критцi i т.д.
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27.02.2025 10:49 Ответить
И ЧТО ЕГО ТЕПЕРЬ ГОДАМИ КОРМИТЬ !!!??? НЕ... НЕОБХОДИМА ЭВТАНАЗИЯ !!!
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27.02.2025 10:44 Ответить
вони кончені якщо їх вбивати при затримані їх буде ще більше-моя думка
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27.02.2025 10:45 Ответить
Ловіть цю нечисть. Країну потрібно буде відбудовувати. Треба робоча сила.
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27.02.2025 12:00 Ответить
виключно РОЗСТРІЛ потрібен
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27.02.2025 15:04 Ответить
Краще штрафроти сформувати для них.Хоча якась користь буде від цих покидьків
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27.02.2025 19:57 Ответить
 
 