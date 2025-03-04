Бойцы Нацгвардии "Рубіж" отбили очередной штурм малых тактических групп врага. ВИДЕО
Бойцы 4-го батальона "Сила Свободи" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж" отбили очередной штурм малых тактических групп врага. Ударами дронов-камикадзе и точными сбросами боеприпасов наши воины ликвидировали российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативниий ЗСУ.
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vadik kut
показать весь комментарий04.03.2025 17:40 Ответить Мне нравится 2
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