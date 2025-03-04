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Новости Война
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Бойцы Нацгвардии "Рубіж" отбили очередной штурм малых тактических групп врага. ВИДЕО

Бойцы 4-го батальона "Сила Свободи" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж" отбили очередной штурм малых тактических групп врага. Ударами дронов-камикадзе и точными сбросами боеприпасов наши воины ликвидировали российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативниий ЗСУ.

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Автор: 

армия РФ (19106) война (1367) ликвидация (3502) Национальная гвардия (2110)


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досить цікава кінострічка.🤙
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04.03.2025 17:40 Ответить
 
 