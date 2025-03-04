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Армия РФ атакует Украину "Шахедами", - Воздушные силы

Шахед

Вечером 4 марта российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных БпЛА

  • Сумская и Запорожская области - угроза применения ударных БпЛА!
  • Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА!
  • Донецкая область - угроза применения ударных БпЛА!
  • Одесская область - угроза применения ударных БпЛА!

Обновление относительно движения БпЛА

  • "Шахеды" в Черном море курсом на Черноморск-Лиманка.
  • "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на Харьковщину и Полтавщину.
  • "Шахеды" в Харьковской области курсом на север.
  • "Шахеды" в Сумской области курсом юго-западным.
  • "Шахеды" в Черниговской области курсом на Киевщину.
  • Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА!
  • Киевщина и Харьков – угроза применения ударных БпЛА!

Обновление по состоянию на 22:52

  • "Шахеды" в Одесской области в районе Черноморска.
  • "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на Харьковщину.
  • "Шахеды" в Харьковской области курсом на север и юг. Группа приближается к Харькову.
  • "Шахеды" в Сумской области курсом юго-западным.
  • "Шахеды" на Черниговщине курсом на юго-запад.
  • "Шахеды" в Киевской области курсом на столицу.

Читайте также: ПВО уничтожила 65 БпЛА РФ из 99 выпущенных, 32 - локально потеряны. ИНФОГРАФИКА

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Воздушные силы (2268) воздушная тревога (782) Шахед (955) война в Украине (3598)


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Не армія РФ, а здичавілі орки.
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04.03.2025 22:12 Ответить
Бийте у відповідь по кацапії. Смерть кацапам!
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04.03.2025 22:16 Ответить
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04.03.2025 22:17 Ответить
на кожну хитросраку знайдеться болт з гвинтом
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04.03.2025 22:19 Ответить
Армія рф - ого 😳 🤮🤮🤮
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05.03.2025 00:03 Ответить
Цензоре, за стільки років вже можна запам'ятати - не армія рф, а кацапська наволоч.
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05.03.2025 00:48 Ответить
Йой, щоб вони здохли ті кацапи УСІ.
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05.03.2025 01:45 Ответить
А чому рф з великої літери на 11 році війни ?
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05.03.2025 01:46 Ответить
Тому що омєрика так вказала.
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05.03.2025 07:22 Ответить
 
 