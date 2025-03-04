Армия РФ атакует Украину "Шахедами", - Воздушные силы
Вечером 4 марта российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных БпЛА
- Сумская и Запорожская области - угроза применения ударных БпЛА!
- Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА!
- Донецкая область - угроза применения ударных БпЛА!
- Одесская область - угроза применения ударных БпЛА!
Обновление относительно движения БпЛА
- "Шахеды" в Черном море курсом на Черноморск-Лиманка.
- "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на Харьковщину и Полтавщину.
- "Шахеды" в Харьковской области курсом на север.
- "Шахеды" в Сумской области курсом юго-западным.
- "Шахеды" в Черниговской области курсом на Киевщину.
- Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА!
- Киевщина и Харьков – угроза применения ударных БпЛА!
Обновление по состоянию на 22:52
- "Шахеды" в Одесской области в районе Черноморска.
- "Шахеды" на Днепропетровщине курсом на Харьковщину.
- "Шахеды" в Харьковской области курсом на север и юг. Группа приближается к Харькову.
- "Шахеды" в Сумской области курсом юго-западным.
- "Шахеды" на Черниговщине курсом на юго-запад.
- "Шахеды" в Киевской области курсом на столицу.
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Oleg K #589544
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путин Сдох
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Алекс Скела
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iv ivanooov #600927
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Сергей Леонидович #601043
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