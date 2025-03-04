Если Канада введет пошлины в ответ на тарифы США, то Штаты снова зеркально их повысят, - Трамп
Президент США Дональд Трамп угрожает Канаде и в дальнейшем повышать пошлины, если Оттава прибегнет к введению пошлин на американские товары в ответ.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
В своей заметке Трамп снова назвал премьера Канады Джастина Трюдо "губернатором".
"Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он введет соответствующие пошлины против США, наш тариф в ответ немедленно увеличится на такую же сумму", - заявил глава Белого дома.
Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.
Глава правительства Канады Трюдо заявил, что его страна обратится во Всемирную торговую организацию из-за введения США тарифов в отношении кандских товаров.
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Акции ведущих компаний теряют позиции, особенно в автопроме: глава Ford Motor Джим Фарли уже заявил, что пошлины "уничтожат миллиарды долларов прибыли". Мировые экономические игроки не остались в стороне. Китай ввел дополнительные пошлины 10-15% на сельхозпродукцию из США. Канада обложила 25%-ными тарифами американские товары на сумму $21 млрд и пообещала увеличить объем до $86 млрд через три недели. Мексика готовит свой список санкций, который может серьезно ударить по экспорту США.
Особенно пострадали штаты, где традиционно сильны позиции Трампа, включая Флориду - экспортные отрасли которых оказались под ударом. Последствия будут разрушительными Крупный бизнес бьет тревогу. Опросы показывают, что производители не могут строить бизнес-планы из-за полной неопределенности. Федеральная резервная система (ФРС) готова снова повышать ставки, это означает замедление экономики, рост долгов и новые проблемы для банков. Глобальные цепочки поставок рушатся, компании замораживают инвестиции и отказываются от долгосрочных контрактов. Аналитики называют это крупнейшей торговой авантюрой со времен Великой депрессии. По данным Бюджетной лаборатории Йельского университета, новые пошлины довели уровень импортных сборов до максимума с 1943 года. Средний американец заплатит до $2000 в год больше из-за роста цен, вызванного пошлинами. Евросоюз уже предупредил: ЕС введет ответные тарифы, если Трамп не отступит. США оказались в изоляции - союзники, партнеры и даже американский бизнес возмущены действиями Трампа. Трамп под давлением Теперь давление на Трампа растет не только в контексте поддержки Украины, но и из-за его разрушительных экономических решений. Рынки рушатся. Промышленники и фермеры в ярости. Инвесторы бегут из американских активов. Крупнейшая торговая война за последние 100 лет уже запущена, и кризисные последствия не заставят себя долго ждать.
навіщо ти постиш кацапські новини?
Марк Твен