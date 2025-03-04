Если Канада введет пошлины в ответ на тарифы США, то Штаты снова зеркально их повысят, - Трамп

Президент США Дональд Трамп угрожает Канаде и в дальнейшем повышать пошлины, если Оттава прибегнет к введению пошлин на американские товары в ответ.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

В своей заметке Трамп снова назвал премьера Канады Джастина Трюдо "губернатором".

"Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он введет соответствующие пошлины против США, наш тариф в ответ немедленно увеличится на такую же сумму", - заявил глава Белого дома.

Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.

Глава правительства Канады Трюдо заявил, что его страна обратится во Всемирную торговую организацию из-за введения США тарифов в отношении кандских товаров.

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