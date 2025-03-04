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Новости Тарифы США на товары из Канады
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Если Канада введет пошлины в ответ на тарифы США, то Штаты снова зеркально их повысят, - Трамп

Трамп угрожает Канаде еще большими пошлинами

Президент США Дональд Трамп угрожает Канаде и в дальнейшем повышать пошлины, если Оттава прибегнет к введению пошлин на американские товары в ответ.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

В своей заметке Трамп снова назвал премьера Канады Джастина Трюдо "губернатором".

"Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он введет соответствующие пошлины против США, наш тариф в ответ немедленно увеличится на такую же сумму", - заявил глава Белого дома.

Трамп о новых пошлинах для Канады

Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.

Глава правительства Канады Трюдо заявил, что его страна обратится во Всемирную торговую организацию из-за введения США тарифов в отношении кандских товаров.

Читайте также: Канада подаст в ВТО иск на США из-за введения тарифов, - Трюдо

Автор: 

Канада (2075) пошлина (451) Трюдо Джастин (298) Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+37
BBC

Трамп зважився на торгівельну агресію, не дивлячись на попередження економістів про те, що це підірве американську економіку і розжене інфляцію, оскільки тарифи оплачуватимуть американські споживачі.

Додаткову шкоду американським компаніям та фермерам завдадуть заходи у відповідь.
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04.03.2025 20:50
+36
Не, ну не ДЛБ. Как это еще рыжий не принуждает КАНАДУ ИЗВИНЯТЬСЯ за симметричную ответку.
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04.03.2025 20:49
+29
Дитячий садок "Красний мак"
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04.03.2025 20:48
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Трамп у Білому домі відкрив кремлівський філіал, тепер все по х.йловських методах робить.
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04.03.2025 21:11 Ответить
На жаль, ви праві!
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04.03.2025 21:15 Ответить
Самый большой удар нанес по канадским консерваторам. Если месяц назад они уверенно лидировали в парламент то теперь либералы впереди! Он умудрился нанести свой удар даже по Мари Ле Пен она с перепугу его сегодня обложила чуть ли не матом. Во рыжий утпил все мировые правые партии!
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04.03.2025 21:12 Ответить
Американці обрали самозакоханого ідіота, від чого вигрібуть по повній. Ну щодо американців то таке: бачили очі, що купували, то тепер їжте, хоч повилазьте. Але чому має страждати решта нормального світу, яка не мала до цього божевільного електорального вчинку жодного стосунку; вони-то в чому винні?
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04.03.2025 21:28 Ответить
А мы кого выбрали??? А ??
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04.03.2025 21:37 Ответить
Та ні, це не порівнюваної: один мій знайомий, який дуже не любить Зеленського, нещодавно сказав: 'Я думав, що це лише в Україні виборці ідіоти, але після місяця урядування Трампа зрозумів, що українцям до американців в плані ідіотизму, як до місяця'. На щастя американців, в них немає війни, бо з таким президентом, віце-президентом та міністром оборони вже був би повний п.... кінець.
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04.03.2025 21:48 Ответить
А министр обороны у нас настоящий офицер))))
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04.03.2025 21:50 Ответить
Те ж саме i в нас-зе вибрали 73% iдioтiв, а страждають всi. Чому притомi страждають?!😏😠
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05.03.2025 08:39 Ответить
Називати союзного прем'єр-міністра губернатором - це "школа" якої дипломатії?
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04.03.2025 21:13 Ответить
Шість раз він був банкротом. Йому не давав кредит не один банк у Штатах. Він засуджений кримінальний злочинець, може агент москви. Все це великий жит'євий досвід і він веде Америку вірним шляхом у прірву.
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04.03.2025 21:15 Ответить
Кредит ему дал Дойчебанк, с подачи аньки, вроде 440 млн баксов. Он до сих пор должен был перед выборами 330 лямов.
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04.03.2025 21:27 Ответить
.
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04.03.2025 21:17 Ответить
)) - Президент США Дональд Трамп объявил масштабную торговую войну, которая уже бьет по экономике США и угрожает рецессией. Введенные 25%-ные пошлины на товары из Мексики и Канады вместе с повышением тарифов на китайский импорт стали самым масштабным обострением торговых отношений со времен Великой депрессии 1930-х годов. Эксперты предрекают рост инфляции, сокращение производства и новую волну неопределенности, которая уже вызвала резкое падение американских бирж, пишет Bloomberg. Биржи обрушились - инвесторы в панике Сразу после объявления пошлин индекс S&P 500 рухнул на 4,7%, обнулив весь рост с начала года. Рынок потерял 3,4 трлн долларов - это крупнейшее снижение стоимости активов в США с момента переизбрания Трампа.
Акции ведущих компаний теряют позиции, особенно в автопроме: глава Ford Motor Джим Фарли уже заявил, что пошлины "уничтожат миллиарды долларов прибыли". Мировые экономические игроки не остались в стороне. Китай ввел дополнительные пошлины 10-15% на сельхозпродукцию из США. Канада обложила 25%-ными тарифами американские товары на сумму $21 млрд и пообещала увеличить объем до $86 млрд через три недели. Мексика готовит свой список санкций, который может серьезно ударить по экспорту США.

Особенно пострадали штаты, где традиционно сильны позиции Трампа, включая Флориду - экспортные отрасли которых оказались под ударом. Последствия будут разрушительными Крупный бизнес бьет тревогу. Опросы показывают, что производители не могут строить бизнес-планы из-за полной неопределенности. Федеральная резервная система (ФРС) готова снова повышать ставки, это означает замедление экономики, рост долгов и новые проблемы для банков. Глобальные цепочки поставок рушатся, компании замораживают инвестиции и отказываются от долгосрочных контрактов. Аналитики называют это крупнейшей торговой авантюрой со времен Великой депрессии. По данным Бюджетной лаборатории Йельского университета, новые пошлины довели уровень импортных сборов до максимума с 1943 года. Средний американец заплатит до $2000 в год больше из-за роста цен, вызванного пошлинами. Евросоюз уже предупредил: ЕС введет ответные тарифы, если Трамп не отступит. США оказались в изоляции - союзники, партнеры и даже американский бизнес возмущены действиями Трампа. Трамп под давлением Теперь давление на Трампа растет не только в контексте поддержки Украины, но и из-за его разрушительных экономических решений. Рынки рушатся. Промышленники и фермеры в ярости. Инвесторы бегут из американских активов. Крупнейшая торговая война за последние 100 лет уже запущена, и кризисные последствия не заставят себя долго ждать.
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04.03.2025 21:27 Ответить
Єрмак - агент фсб?

навіщо ти постиш кацапські новини?
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04.03.2025 21:29 Ответить
.
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04.03.2025 21:32 Ответить
Гадаю, другий постріл не буде хибним.
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04.03.2025 21:34 Ответить
Не дякуйте.
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04.03.2025 21:37 Ответить
Торгівельний тероріст, мля
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04.03.2025 21:18 Ответить
Ще одне свідчення того, що американці обрали собі президентом ідіота. Хтось може пояснити Трампу, що і Канада може знову так само дзеркально відповісти, і знову, і знову - й так до повного припинення будь-якої торгівлі між країнами? До того ж собівартість товарів в Канаді менша, ніж в Штатах, а отже в подібній війні Штати здуються швидше, ніж Канада.
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04.03.2025 21:21 Ответить
А мы гения избрали
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04.03.2025 21:48 Ответить
👍🤝😁
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05.03.2025 08:46 Ответить
Здається там у Вашингтоні є такий величенький майдан біля обеліску. Агов, Америка! Це лячно тільки спочатку!))
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04.03.2025 21:21 Ответить
Цікаво, а як реагує американський нарід
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04.03.2025 21:22 Ответить
поки сс*ться
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05.03.2025 01:10 Ответить
Його, що Тупин покусав, дiстанцiйно? 😬
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04.03.2025 21:23 Ответить
бий своїх щоб чужі боялись ..десь я вже це чув ))
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04.03.2025 21:25 Ответить
Це ще не побудова "залізної завіси" для Америки?
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04.03.2025 21:25 Ответить
Трюдо також оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму 155 мільярдів доларів у відповідь на аналогічне рішення США. Джерело: https://censor.net/ua/n3539234.
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04.03.2025 21:27 Ответить
Виявляється що дорвались до керма довбні не тільки у нас а й в США - це все наслідки перенесеного коронавірусу чи за ними це тягнеться з народження.
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04.03.2025 21:32 Ответить
це наслідки деградації суспільства.
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04.03.2025 21:38 Ответить
Ох*еть! ........
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04.03.2025 21:33 Ответить
схоже час вкладати бакси в фунти або золото а краще в нерухомість.Рудий угробе Америку
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04.03.2025 21:37 Ответить
не встигне, але для когось наслідки будуть *******.
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04.03.2025 21:40 Ответить
"Купуйте землю, - це єдиний товар, якого більше не виробляють".

Марк Твен
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04.03.2025 22:18 Ответить
во время войн акуительный совет как все просрать
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05.03.2025 02:55 Ответить
Дебіл ***....
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04.03.2025 21:51 Ответить
******** рудий кацапський підорас.
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04.03.2025 22:02 Ответить
Очевидно что вашингтонский Трамп с обыкновенный дуралей с поехавшей на старости лет кукушкой. Старый болван с оражевой от соляри мордой
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04.03.2025 22:03 Ответить
Ну і як з таким ідіотом можна будувати дипломатію?Він напряму принижує президента Канади називаючи його губернатором.Тепер розкажіть нам чим Трюдо спровокував Трампона і чи має він перед ним вибачатись?
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04.03.2025 22:21 Ответить
Прем'єр-міністра. (голову уряду) В Канаді нема президента. Роль голови держави символічно відіграє намісник королівської родини з титулом лейтенант-губернатор. Жовних повноважень ця позиція не має.
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04.03.2025 22:28 Ответить
Цікаво , а хто небуть пояснить губернатору США , що він не бог і навіть не король ? Чи увесь світ просто підставить дупу попередньо змазав її вазелином? Невже одне схиблене або куплене ****ом чмо здатне поставити рвком весь світ ?
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04.03.2025 22:26 Ответить
Дебіл...***
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04.03.2025 22:28 Ответить
Бідна Канада. Як і ми
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04.03.2025 22:40 Ответить
Цікаво, а що Трюдо не так сказав, наче і у костюмі увесь час ходить?😆🤣🤣🤣
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04.03.2025 23:39 Ответить
Якщо у Рудого економічний радник Маск, то чого він не вправив мізки Дональду? Чи є хитрий план обезцінити правельні компанії да зкупити по-дешевому? А чого ні? Потім з'явиться Володька, заключить контракт з Трампоном, а компанії отримають гранти на видобування корисних копалин з України.....
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05.03.2025 00:26 Ответить
якщо він агент росії, то все робить правильно
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05.03.2025 01:16 Ответить
шо воно курить
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05.03.2025 10:04 Ответить
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