Канада подаст в ВТО иск на США из-за введения тарифов, - Трюдо

Канада обратится во Всемирную торговую организацию из-за введения США тарифов в отношении кандских товаров.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции 4 марта, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"США начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией, умиротворении Владимира Путина: лживого, кровожадного диктатора. Сделайте это разумным", - сказал Трюдо.

Он также объявил о введении 25-процентных тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов в ответ на аналогичное решение США.

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"Канадцы умные и вежливые. Но мы не отступим от борьбы. Не тогда, когда на карту поставлена наша страна и благополучие каждого ее жителя", - сказал премьер Канады.

Также Трюдо заявил, что Канада подаст иск во Всемирную торговую организацию, но в то же время "наши тарифы останутся в силе до тех пор, пока не будут отменены тарифы США, и ни минутой раньше".

Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.

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