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Новости Тарифы США на товары из Канады Ответ Канады на тарифы США
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Канада подаст в ВТО иск на США из-за введения тарифов, - Трюдо

Трюдо рассказал об ответе на тарифы США

Канада обратится во Всемирную торговую организацию из-за введения США тарифов в отношении кандских товаров.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции 4 марта, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"США начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией, умиротворении Владимира Путина: лживого, кровожадного диктатора. Сделайте это разумным", - сказал Трюдо.

Он также объявил о введении 25-процентных тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов в ответ на аналогичное решение США.

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"Канадцы умные и вежливые. Но мы не отступим от борьбы. Не тогда, когда на карту поставлена наша страна и благополучие каждого ее жителя", - сказал премьер Канады.

Также Трюдо заявил, что Канада подаст иск во Всемирную торговую организацию, но в то же время "наши тарифы останутся в силе до тех пор, пока не будут отменены тарифы США, и ни минутой раньше".

Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.

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Автор: 

ВТО (460) Канада (2075) пошлина (451) США (26489) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+9
Який хід, такий і Дональд.
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04.03.2025 19:22
+8
Тарифи Трампа можуть підштовхнути Канаду до більшої торгівлі з Китаєм. У жовтні 2024 року Канада запровадила 100-відсоткові мита на електромобілі китайського виробництва, приєднавшись до аналогічної політики США. Оттава також ввела 25-відсотковий додатковий податок на алюміній і сталь з Китаю.

Тим не менш, китайський уряд заявив, що відкритий для обговорення більш широких торговельних зв'язків з Канадою.

Це просто план Трампа зробити Китай знову великим, а не США.
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04.03.2025 19:26
+7
Ща трампон выйдет из СОТ. )))
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04.03.2025 19:18
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Трамп попросил Путина быть посредником на ядерных переговорах с Ираном - Bloomberg
🤦
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04.03.2025 19:17 Ответить
Рыжее х-ло тянет кацапское х-ло на совместную премию мира.
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04.03.2025 19:21 Ответить
іран разом с путиним роблять атомну бомбу
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04.03.2025 19:22 Ответить
Ща трампон выйдет из СОТ. )))
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04.03.2025 19:18 Ответить
треба в оон
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04.03.2025 19:18 Ответить
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04.03.2025 19:18 Ответить
Дональде, ти розумна людина, але це дуже тупий хід, - Трюдо про торгівельну війну, яку оголосив Трамп
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04.03.2025 19:20 Ответить
Який хід, такий і Дональд.
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04.03.2025 19:22 Ответить
Амерікано - Канадіано
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04.03.2025 19:23 Ответить
Такий хоккей нам не потрібен!
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04.03.2025 20:51 Ответить
За "логікою" США буде щось на кшталт: То Канада сама винувата, захтіла торгувати з США... Приблизно як Україна в НАТО...
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04.03.2025 19:24 Ответить
Сполучені Штати є найбільшим торговим партнером Канади, щорічні торговельні відносини між двома країнами становлять близько 1,3 трильйона доларів. Канада також є найбільшим експортним ринком для 36 штатів США.
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04.03.2025 19:24 Ответить
Тарифи Трампа можуть підштовхнути Канаду до більшої торгівлі з Китаєм. У жовтні 2024 року Канада запровадила 100-відсоткові мита на електромобілі китайського виробництва, приєднавшись до аналогічної політики США. Оттава також ввела 25-відсотковий додатковий податок на алюміній і сталь з Китаю.

Тим не менш, китайський уряд заявив, що відкритий для обговорення більш широких торговельних зв'язків з Канадою.

Це просто план Трампа зробити Китай знову великим, а не США.
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04.03.2025 19:26 Ответить
Прем'єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд заявив у вівторок, що він також попередить губернаторів Нью-Йорка, Мічигану і Міннесоти, що якщо Трамп продовжить вводити будь-які подальші тарифи, Онтаріо введе 25-відсоткову надбавку на електроенергію, що надходить в штати, і потенційно повністю припинить потік.

Онтаріо забезпечує електроенергією приблизно 1,5 мільйона клієнтів у цих трьох штатах. Форд також заявив, що його уряд скасує контракт зі Starlink на 100 мільйонів доларів
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04.03.2025 19:33 Ответить
а, казали, що трюдо лєвацький куколд в різнокольорових шкарпетках.
а ще казали, що трюдо подав у відставку.
брешуть, мабуть.....
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04.03.2025 19:39 Ответить
Навіть spotify лежить через кащюнніка Трампа🤣
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04.03.2025 19:41 Ответить
А МОГ ТОЙ ДЯДЬКО ТРОХИ ПРАВІШЕ,НУ ЗОВСІМ ТРОХИ.....
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04.03.2025 19:59 Ответить
наивный чувак Трюдо еще не заметил, что мир изменился. В мире аля трамп и его банда, действует право силы, а всякие обязательства, договора, союзы, то для лохов. Шоб не плакали.
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04.03.2025 20:07 Ответить
Трюдо ссикун. Краще б на тиждень припинив прокачку нафти у Штати, а це 6 млн барелів на день - за 12 годин цвна бензину скаконула б удвічі, були б шалені черги на заправках. Посполиті Трампа на шматки порвали б.
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04.03.2025 20:37 Ответить
Нам треба зробити те ж саме. Я задовбався це писати. За порушення меморандуму і злочин проти людяності
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04.03.2025 22:47 Ответить
так рижий олух просто "вийде" з цієї організації....
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05.03.2025 10:20 Ответить
 
 