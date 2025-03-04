Канада подаст в ВТО иск на США из-за введения тарифов, - Трюдо
Канада обратится во Всемирную торговую организацию из-за введения США тарифов в отношении кандских товаров.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции 4 марта, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
"США начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией, умиротворении Владимира Путина: лживого, кровожадного диктатора. Сделайте это разумным", - сказал Трюдо.
Он также объявил о введении 25-процентных тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов в ответ на аналогичное решение США.
"Канадцы умные и вежливые. Но мы не отступим от борьбы. Не тогда, когда на карту поставлена наша страна и благополучие каждого ее жителя", - сказал премьер Канады.
Также Трюдо заявил, что Канада подаст иск во Всемирную торговую организацию, но в то же время "наши тарифы останутся в силе до тех пор, пока не будут отменены тарифы США, и ни минутой раньше".
Напомним, что 4 марта вступили в силу новые 25% пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%.
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Тим не менш, китайський уряд заявив, що відкритий для обговорення більш широких торговельних зв'язків з Канадою.
Це просто план Трампа зробити Китай знову великим, а не США.
Онтаріо забезпечує електроенергією приблизно 1,5 мільйона клієнтів у цих трьох штатах. Форд також заявив, що його уряд скасує контракт зі Starlink на 100 мільйонів доларів
а ще казали, що трюдо подав у відставку.
брешуть, мабуть.....