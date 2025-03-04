Поворот США к России не принесет мира в Украине, - глава МИД Финляндии Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила сомнения относительно изменения подхода администрации Дональда Трампа к России и Украине, отметив, что такой курс вряд ли будет способствовать завершению войны.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Валтонен отметила, что ее "немного беспокоит" сообщение о приказе США приостановить наступательные кибероперации против России во время переговоров о прекращении войны. В Пентагоне отрицали такие действия, однако финский министр расценила это как потенциальный элемент стратегии Белого дома, направленной на поиск путей деэскалации.
"Это, вероятно, часть большой стратегии, которую выбрал Белый дом, чтобы увидеть, может ли этот курс действий привести к миру, эффективно успокоить Россию и оказать определенное давление на Украину", - сказала Валтонен.
Она также отметила, что, по ее мнению, такой курс является ошибочным, и что администрация Трампа со временем осознает его неэффективность.
"По моему личному мнению, все должно быть как раз наоборот, и я верю, что президент Трамп и его команда со временем заметят, что это, вероятно, не работает", - подчеркнула Валтонен.
Как отмечается, после вступления в должность Трамп изменил подход США к войне в Украине, инициировав переговоры с Москвой, что уже привело к обострению отношений с Киевом. Кульминацией этого стала напряженная встреча между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу.
Ранее сообщалось, что США приостановили наступательные кибероперации и планирование атак против России.
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Ось така вона, його зкацаплена стратегія проти США і України!!
США зраджувало усіх завжди.
Корея, Китай, В'єтнам, Афганістан - це те, що зразу приходить в голову.
А допомога надавалася виключно в такому об'ємі , щоб Україна не виграла.
Взамін вимагали плани контрнаступу, який тут же передавали кремлю.
2008 Грузія- Обама нічого не бачить, не чує.. 14 - Україна, у всіх язик в дупі... Вже тоді була зрозуміла політика США... США не поліцейський, а - барига, навіть мародер....