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Новости Последствия спора Трампа и Зеленского
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Поворот США к России не принесет мира в Украине, - глава МИД Финляндии Валтонен

Элина,валтонен

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила сомнения относительно изменения подхода администрации Дональда Трампа к России и Украине, отметив, что такой курс вряд ли будет способствовать завершению войны.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Валтонен отметила, что ее "немного беспокоит" сообщение о приказе США приостановить наступательные кибероперации против России во время переговоров о прекращении войны. В Пентагоне отрицали такие действия, однако финский министр расценила это как потенциальный элемент стратегии Белого дома, направленной на поиск путей деэскалации.

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"Это, вероятно, часть большой стратегии, которую выбрал Белый дом, чтобы увидеть, может ли этот курс действий привести к миру, эффективно успокоить Россию и оказать определенное давление на Украину", - сказала Валтонен.

Она также отметила, что, по ее мнению, такой курс является ошибочным, и что администрация Трампа со временем осознает его неэффективность.

"По моему личному мнению, все должно быть как раз наоборот, и я верю, что президент Трамп и его команда со временем заметят, что это, вероятно, не работает", - подчеркнула Валтонен.

Как отмечается, после вступления в должность Трамп изменил подход США к войне в Украине, инициировав переговоры с Москвой, что уже привело к обострению отношений с Киевом. Кульминацией этого стала напряженная встреча между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу.

Ранее сообщалось, что США приостановили наступательные кибероперации и планирование атак против России.

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Автор: 

россия (95402) США (26489) Финляндия (957) война в Украине (3598)


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Топ комментарии
+5
Досить скиглити. Пора Європі створювати свою сильну армію і розвивати ВПК. США союзники рф і пн. кореї. Туго доходить ще до європейців.
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04.03.2025 15:03
+5
нагадайте мені, Фінляндія підписувала мирну угоду з ссср і поступалася своїми територіями заради збереження нації і незалежності?
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04.03.2025 15:05
+1
Отож-бо...
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04.03.2025 15:07
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Досить скиглити. Пора Європі створювати свою сильну армію і розвивати ВПК. США союзники рф і пн. кореї. Туго доходить ще до європейців.
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04.03.2025 15:03 Ответить
нагадайте мені, Фінляндія підписувала мирну угоду з ссср і поступалася своїми територіями заради збереження нації і незалежності?
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04.03.2025 15:05 Ответить
Отож-бо...
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04.03.2025 15:07 Ответить
у тебе склероз ?
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04.03.2025 15:08 Ответить
он французи вже говорять шо це вутка випущена рудим шоб подивитись на реакцію американців ,рішення ще не було
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04.03.2025 15:07 Ответить
Волк и медведь просят Иран отдать яо в обмен на гарантии безопасности, что его не расчленят, не выгонят их президента и т.д.
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04.03.2025 15:08 Ответить
Лис , а не вовк
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04.03.2025 15:09 Ответить
Це дійсно, велика стратегія ГАНЬБИ та СОРОМУ для Білого дому, з часу перебування там трампа-бите вухо і групи осіб!!
Ось така вона, його зкацаплена стратегія проти США і України!!
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04.03.2025 15:09 Ответить
Якого трампа?
США зраджувало усіх завжди.
Корея, Китай, В'єтнам, Афганістан - це те, що зразу приходить в голову.
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04.03.2025 15:24 Ответить
Абсолютно вірно. Стратегія США, незалежно від президента, завжди однакова: заволодіти ресурсами країни, а що буде далі з тією країною абсолютно похрін. Невже комусь це було не зрозуміло після Сірії, Лівії та Іраку?
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04.03.2025 15:29 Ответить
Не бачу ніякого повороту. З них приходилося ту допомогу випрошувати по каплі.
А допомога надавалася виключно в такому об'ємі , щоб Україна не виграла.
Взамін вимагали плани контрнаступу, який тут же передавали кремлю.
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04.03.2025 15:11 Ответить
Хоч би стурбованність висловила, на крайняк занепокоєння..... А ми про що з 2014 р говоримо... ?
2008 Грузія- Обама нічого не бачить, не чує.. 14 - Україна, у всіх язик в дупі... Вже тоді була зрозуміла політика США... США не поліцейський, а - барига, навіть мародер....
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04.03.2025 15:12 Ответить
Девочка, её немного беспокоит..., немного беспокоить может расстройство желудка, а то, что два преступника управляют ядерными державами, это не беспокойство, это ужас и мрак!
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04.03.2025 18:18 Ответить
 
 