Поворот США к России не принесет мира в Украине, - глава МИД Финляндии Валтонен

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила сомнения относительно изменения подхода администрации Дональда Трампа к России и Украине, отметив, что такой курс вряд ли будет способствовать завершению войны.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Валтонен отметила, что ее "немного беспокоит" сообщение о приказе США приостановить наступательные кибероперации против России во время переговоров о прекращении войны. В Пентагоне отрицали такие действия, однако финский министр расценила это как потенциальный элемент стратегии Белого дома, направленной на поиск путей деэскалации.

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"Это, вероятно, часть большой стратегии, которую выбрал Белый дом, чтобы увидеть, может ли этот курс действий привести к миру, эффективно успокоить Россию и оказать определенное давление на Украину", - сказала Валтонен.

Она также отметила, что, по ее мнению, такой курс является ошибочным, и что администрация Трампа со временем осознает его неэффективность.

"По моему личному мнению, все должно быть как раз наоборот, и я верю, что президент Трамп и его команда со временем заметят, что это, вероятно, не работает", - подчеркнула Валтонен.

Как отмечается, после вступления в должность Трамп изменил подход США к войне в Украине, инициировав переговоры с Москвой, что уже привело к обострению отношений с Киевом. Кульминацией этого стала напряженная встреча между Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу.

Ранее сообщалось, что США приостановили наступательные кибероперации и планирование атак против России.

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