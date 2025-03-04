РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11598 посетителей онлайн
Новости Система анализа боевого опыта в ВСУ
1 210 10

В Силах обороны создана система анализа боевого опыта, - Минобороны

В Силах обороны создана система анализа боевого опыта

В Силах обороны создана система анализа боевого опыта - портал ИВО (Изучение и внедрение опыта). Система позволяет адаптировать тактику, учебные программы и модернизировать вооружение в соответствии с вызовами войны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны по итогам конференции "Lessons Learned в динамичной оборонной среде - 2025: как боевой опыт меняет подход к войне", информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал заместитель министра обороны Валерий Чуркин, механизм сбора боевого опыта и его применения в войсках позволяет ВСУ адаптироваться к новым угрозам и разрабатывать передовые тактики ведения боя.

"Теперь важно не только продолжать этот процесс, но и расширять его возможности", - сказал замминистра.

В Минобороны также рассказали, что во время конференции участники обсудили шаги по расширению интеграции боевого опыта в военное планирование.

"Украина работает над углублением сотрудничества с международными партнерами, что позволит внедрять лучшие мировые практики в военной сфере", - добавили в оборонном ведомстве.

Читайте также: Правительство совершенствует организацию оказания медпомощи военным

Автор: 

Минобороны (9304) ВСУ (6558)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
ви краще створіть ракету...програму яку похерили у 19 році
показать весь комментарий
04.03.2025 21:12
+2
Приблизно так само , як через 3 роки нарешті "додумались" що воювати окремими бригадами + прикомандированими , до них , батальонами = взагалі не ефективно ... і почали (чи ще не почали ?...) створювати армійські корпуси ...
Можна уявити , до чого додумаються років через 4 -5 ...
показать весь комментарий
04.03.2025 21:33
+2
Молодці,на четвертий рік війни підсуєтились.
показать весь комментарий
04.03.2025 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ви краще створіть ракету...програму яку похерили у 19 році
показать весь комментарий
04.03.2025 21:12 Ответить
Опыт построений под летающими развед.дронами главное не забудьте...
показать весь комментарий
04.03.2025 21:15 Ответить
На 4-й рік війни ... 🙉
показать весь комментарий
04.03.2025 21:19 Ответить
After action review нам не підходить. Ми створимо свою інноваційну систему з блекджеком та хтивими жінками - портал ВВД.

На четвертому році війни їм доходять розумні думки.
показать весь комментарий
04.03.2025 21:20 Ответить
Розумні думки переслідували їх, але вони були швидші
показать весь комментарий
04.03.2025 21:22 Ответить
"Їх часто наздоганяли розумні думки , але вони , від них , тікали ..." (с)
показать весь комментарий
04.03.2025 21:23 Ответить


а ржати вже можна чи трохи почекати? ..аналізувати браковані міни будете ?
показать весь комментарий
04.03.2025 21:24 Ответить
Приблизно так само , як через 3 роки нарешті "додумались" що воювати окремими бригадами + прикомандированими , до них , батальонами = взагалі не ефективно ... і почали (чи ще не почали ?...) створювати армійські корпуси ...
Можна уявити , до чого додумаються років через 4 -5 ...
показать весь комментарий
04.03.2025 21:33 Ответить
Молодці,на четвертий рік війни підсуєтились.
показать весь комментарий
04.03.2025 21:41 Ответить
Судячи зі всього що у нас відбувається, це черговий піздь-ж....
показать весь комментарий
05.03.2025 06:39 Ответить
 
 