В Силах обороны создана система анализа боевого опыта, - Минобороны

В Силах обороны создана система анализа боевого опыта - портал ИВО (Изучение и внедрение опыта). Система позволяет адаптировать тактику, учебные программы и модернизировать вооружение в соответствии с вызовами войны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны по итогам конференции "Lessons Learned в динамичной оборонной среде - 2025: как боевой опыт меняет подход к войне", информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал заместитель министра обороны Валерий Чуркин, механизм сбора боевого опыта и его применения в войсках позволяет ВСУ адаптироваться к новым угрозам и разрабатывать передовые тактики ведения боя.

"Теперь важно не только продолжать этот процесс, но и расширять его возможности", - сказал замминистра.

В Минобороны также рассказали, что во время конференции участники обсудили шаги по расширению интеграции боевого опыта в военное планирование.

"Украина работает над углублением сотрудничества с международными партнерами, что позволит внедрять лучшие мировые практики в военной сфере", - добавили в оборонном ведомстве.

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