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Восстановление партнерских отношений между Украиной и США - ключевой фактор нашей общей безопасности, - Порошенко

Петр Порошенко дал интервью немецкому телеканалу RTL

Петр Порошенко в интервью немецкому телеканалу RTL заявил, что готов задействовать свои связи в Вашингтоне, чтобы восстановить необходимый уровень сотрудничества с администрацией США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы должны находить правильный способ переговоров, правильные результаты, использовать это окно возможностей", - считает Порошенко.

"Украина должна использовать окно возможностей, чтобы восстановить наше крепкое единство, трансатлантическое единство с Европой и Соединенными Штатами", - подчеркнул политик.

"Это нужно не только для безопасности Украины, но и для безопасности Европы, безопасности НАТО и, наконец, безопасности Америки. Мы должны привести аргументы, почему "мир через силу" в Украине безусловно отвечает интересам НАТО и Америки.

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Я не сомневаюсь, и я точно готов поехать в Вашингтон, провести встречи в рамках парламентской дипломатии. Встретиться со многими моими друзьями, республиканцами и демократами, в Палате представителей или Сенате, провести переговоры по восстановлению наших партнерских отношений между Украиной и США. Это один из ключевых и важнейших факторов нашей общей безопасности", - отметил Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19592) США (26489)


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Топ комментарии
+16
Я вибачаюсь , а дії Трампа по відношенню до Канади , Європи , інших союзників це як розуміти? Може він гірший за ****ло ? Або все таки виконує план ху*ла по знищенню США?!
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04.03.2025 21:26
+15
Дипломатия - искусство возможностей. И совсем не тупое быкование.
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04.03.2025 21:30
+13
Я поклонник Порошенка, но вот эта вера в Трампа сейчас это какой-то писец.
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04.03.2025 21:28
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Тут пишуть, що з Трампом неможливо домовлятися та зазря Порошенко каже, что здатен допомогти нашій недолугій владі у нормалізації стосунків з Трампом. Може, коментатори забули, але Порошенко має досвід спілкування з Трампом, три роки його президентсва співпали з першим строком Трампа. Ніяких проблем зі Штатами та Трампом не було, зброю давали, відносини між державами були цілком пристойні, ніхто нас не примушував до якогось незрозумілого миру.
Не думаю, що Трамп за ці роки кардинально змінився, просто Порошенко як політик з великим досвідом зміг знайти вірні підходи до Трампа з урахуванням його особистості.
А той, кого мудрий нарід обрав йому на зміну, ще до виборів казав, що він не політик, але це його виборців чомусь не зупиняло, ось й маємо тепер проблему з якої немає безпечного для країни виходу, закінчаться американські протиракети та полетять на наші голови російськи ракети, яки не буде чим збивати. Наголосували. А цей потужний лідор навряд чи дозволить Порошенко їхати у Штати, краще країну загубить.
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04.03.2025 22:38 Ответить
ото єдине шо є в Україні , слово Пороха ...аби тільки ця гребана ганебна, феезбешна ОПа, не перешкоджала ...коли цей 🤡 зрозуміє ,шо дермак його голову підкладає під гільотину ?
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04.03.2025 22:48 Ответить
Він дійсно не "врубається" що коїться, чи в нього на першому плані своя "війна" з Президентом України?
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04.03.2025 23:20 Ответить
Агент Лідор не захотів прилетіти до діда Байдена, з яким у нього були шанси хоч якось домовитись, проігнорував онлайн конференцію та більше того послав єРмака замість себе, спробував би він так вчинити з агентом Рудим?
Агент БоНеВтік вміє записувати відосики, а дипломатія то для дорослих та освідчених людей.
Агент Картавий це не про і не для України. Петро видає бажане за дійсне....
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05.03.2025 00:06 Ответить
Порох все правильно каже...тільки США (в лиці трампа) на нас пох як і на дипломатію
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05.03.2025 09:57 Ответить
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