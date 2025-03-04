Восстановление партнерских отношений между Украиной и США - ключевой фактор нашей общей безопасности, - Порошенко
Петр Порошенко в интервью немецкому телеканалу RTL заявил, что готов задействовать свои связи в Вашингтоне, чтобы восстановить необходимый уровень сотрудничества с администрацией США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Мы должны находить правильный способ переговоров, правильные результаты, использовать это окно возможностей", - считает Порошенко.
"Украина должна использовать окно возможностей, чтобы восстановить наше крепкое единство, трансатлантическое единство с Европой и Соединенными Штатами", - подчеркнул политик.
"Это нужно не только для безопасности Украины, но и для безопасности Европы, безопасности НАТО и, наконец, безопасности Америки. Мы должны привести аргументы, почему "мир через силу" в Украине безусловно отвечает интересам НАТО и Америки.
Я не сомневаюсь, и я точно готов поехать в Вашингтон, провести встречи в рамках парламентской дипломатии. Встретиться со многими моими друзьями, республиканцами и демократами, в Палате представителей или Сенате, провести переговоры по восстановлению наших партнерских отношений между Украиной и США. Это один из ключевых и важнейших факторов нашей общей безопасности", - отметил Порошенко.
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Не думаю, що Трамп за ці роки кардинально змінився, просто Порошенко як політик з великим досвідом зміг знайти вірні підходи до Трампа з урахуванням його особистості.
А той, кого мудрий нарід обрав йому на зміну, ще до виборів казав, що він не політик, але це його виборців чомусь не зупиняло, ось й маємо тепер проблему з якої немає безпечного для країни виходу, закінчаться американські протиракети та полетять на наші голови російськи ракети, яки не буде чим збивати. Наголосували. А цей потужний лідор навряд чи дозволить Порошенко їхати у Штати, краще країну загубить.
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Агент Картавий це не про і не для України. Петро видає бажане за дійсне....