Восстановление партнерских отношений между Украиной и США - ключевой фактор нашей общей безопасности, - Порошенко

Петр Порошенко в интервью немецкому телеканалу RTL заявил, что готов задействовать свои связи в Вашингтоне, чтобы восстановить необходимый уровень сотрудничества с администрацией США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы должны находить правильный способ переговоров, правильные результаты, использовать это окно возможностей", - считает Порошенко.

"Украина должна использовать окно возможностей, чтобы восстановить наше крепкое единство, трансатлантическое единство с Европой и Соединенными Штатами", - подчеркнул политик.

"Это нужно не только для безопасности Украины, но и для безопасности Европы, безопасности НАТО и, наконец, безопасности Америки. Мы должны привести аргументы, почему "мир через силу" в Украине безусловно отвечает интересам НАТО и Америки.

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Я не сомневаюсь, и я точно готов поехать в Вашингтон, провести встречи в рамках парламентской дипломатии. Встретиться со многими моими друзьями, республиканцами и демократами, в Палате представителей или Сенате, провести переговоры по восстановлению наших партнерских отношений между Украиной и США. Это один из ключевых и важнейших факторов нашей общей безопасности", - отметил Порошенко.