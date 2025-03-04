Мобильные операторы и провайдеры смогут бронировать работников, которые занимаются строительством сетей, - решение Кабмина

Мобильные операторы и провайдеры смогут бронировать военнообязанных работников строительных бригад для развития Интернет-сетей, устойчивых к отключению электроэнергии.

Об этом сообщает Правительственный портал, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Кабинет Министров 4 марта принял изменения в порядке бронирования военнообязанных работников мобильных операторов и интернет-провайдеров. Новые правила позволяют операторам обеспечить стабильность интернета и мобильной связи, особенно во время обесточиваний.

"Работники поставщиков телекомуслуг, которые занимаются строительством сетей, устойчивых к отключению электроэнергии, по технологии xPON или которые строят энергостойкие сети на автодорогах и национальных дорогах, подлежат бронированию. Для этого необходимо решение Минцифры об определении предприятия критически важным и включение руководителем предприятия работников в состав таких бригад", - говорится в сообщении.

В Кабмине считают, что решение будет способствовать бесперебойному функционированию "критически важной телеком-инфраструктуры и укрепляет цифровую устойчивость страны во время военного положения".

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Требования для бронирования работников

Чтобы обеспечить бронирование работников строительных бригад, предприятие должно отвечать следующим требованиям:

Быть включенным Минцифры в список критически важных предприятий, занимающихся строительством сетей по технологии xPON;

Реализовывать проекты по развитию xPON-сетей и иметь утвержденные планы строительства минимум на один год.

Кроме этого, мобильные операторы смогут бронировать всех работников строительных бригад, занимающихся созданием энергонезависимых сетей вдоль автодорог и национальных дорог.

Как будет проходить процесс бронирования?

Процесс бронирования строительных бригад будет проходить через "Дію" - аналогично бронированию аварийно-восстановительных служб. Минцифры будет отвечать за формирование перечня таких предприятий и сейчас прорабатывает критерии их включения.

Если провайдер или оператор не выполнит запланированные строительные работы, он будет исключен из списка, а бронирование работников аннулировано.

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