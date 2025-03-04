Враг пытается перейти линию границы на Сумщине, - ГПСУ

Российские захватчики пытаются перейти линию границы на Сумщине, сосредотачивая свои попытки на флангах операции ВСУ в Курской области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если говорить о направлении, где Силы обороны ведут операцию в пределах Курской области, то, конечно, враг по ту сторону границы пытается всячески атаковать позиции наших защитников. И собственно неоднократно пробовал и продолжает пытаться подойти к нашей границе, пытается перейти линию границы - это фактически по флангам границ операций, где ведут ее Силы обороны Украины", - говорит спикер.

По словам Демченко, несколько ранее оккупанты пытались продвигаться по направлению одного из населенных пунктов, применяя, в частности, и колонны техники, но они сразу были уничтожены нашими защитниками.

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"И пехота врага не могла так свободно также подойти даже к линии границы, сейчас видим продолжение этой ситуации по направлению населенного пункта Новенькое - опять же, это такой край района, где наши наши воины ведут операцию в пределах Курщины. Эта местность не благоприятна для врага, для того, чтобы он использовал технику, поэтому он пытается засылать такие небольшие штурмовые группы, чтобы они закрепились на нашей территории", - рассказал Демченко.

Он добавил, что враг нарастил обстрелы приграничья и все чаще использует для ударов дроны, в том числе на оптоволокне.

В свою очередь украинские защитники максимально наносят противнику огневое поражение.

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