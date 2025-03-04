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Новости Штурм РФ на границе Сумщины
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Враг пытается перейти линию границы на Сумщине, - ГПСУ

В ГПСУ рассказали о ситуации на границе Сумской области

Российские захватчики пытаются перейти линию границы на Сумщине, сосредотачивая свои попытки на флангах операции ВСУ в Курской области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если говорить о направлении, где Силы обороны ведут операцию в пределах Курской области, то, конечно, враг по ту сторону границы пытается всячески атаковать позиции наших защитников. И собственно неоднократно пробовал и продолжает пытаться подойти к нашей границе, пытается перейти линию границы - это фактически по флангам границ операций, где ведут ее Силы обороны Украины", - говорит спикер.

По словам Демченко, несколько ранее оккупанты пытались продвигаться по направлению одного из населенных пунктов, применяя, в частности, и колонны техники, но они сразу были уничтожены нашими защитниками.

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"И пехота врага не могла так свободно также подойти даже к линии границы, сейчас видим продолжение этой ситуации по направлению населенного пункта Новенькое - опять же, это такой край района, где наши наши воины ведут операцию в пределах Курщины. Эта местность не благоприятна для врага, для того, чтобы он использовал технику, поэтому он пытается засылать такие небольшие штурмовые группы, чтобы они закрепились на нашей территории", - рассказал Демченко.

Он добавил, что враг нарастил обстрелы приграничья и все чаще использует для ударов дроны, в том числе на оптоволокне.

В свою очередь украинские защитники максимально наносят противнику огневое поражение.

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Автор: 

Сумская область (3019) боевые действия (3967) Курск (1085) война в Украине (3598)


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Топ комментарии
+5
К сожалению, там вся логистика под постоянными атаками дронов... Нам бы сделать защиту той дороги по типу как рф сделала, километры дорог сетками обгородив.
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04.03.2025 22:43
+4
ты биг трабл недойобаный, и тебя запакетируют,донт ворри абезян козломордый
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04.03.2025 22:50
+2
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04.03.2025 22:35
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04.03.2025 22:35 Ответить
Бомжів додому відсилаєш?!
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04.03.2025 22:58 Ответить
без техники ничего там кацам не светит,фпвшками забомбят и на том все героические "закрепления" и заканчиваються до след. джентельменов удачи.ну такая себе тактика учитывая + местность
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04.03.2025 22:40 Ответить
ты биг трабл недойобаный, и тебя запакетируют,донт ворри абезян козломордый
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04.03.2025 22:50 Ответить
К сожалению, там вся логистика под постоянными атаками дронов... Нам бы сделать защиту той дороги по типу как рф сделала, километры дорог сетками обгородив.
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04.03.2025 22:43 Ответить
Є відео де орки пролітають під сітками навіть використовуючи оптику... то неефективно... потрібно розробляти автоматичні турелі для збиття з ШІ управлінням, навіть уже реб обходять оптикою...
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04.03.2025 23:19 Ответить
Кацапня під наркотою пхається на нашу землю , як танк ,
не думаючи про те , що наші можуть їх відправити до пекла
дуже швидко !!
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04.03.2025 22:44 Ответить
Захищати фланги , за 3 роки , так і не навчились ...((
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05.03.2025 00:35 Ответить
Тут південний фланг по області - сотня км а північний -440 км.
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05.03.2025 08:50 Ответить
Купа слів від речника а так і не сказав в чиїх руках територія від Журавки до Новенького.
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05.03.2025 08:45 Ответить
А , типу , важко здогадатися ...?
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05.03.2025 15:24 Ответить
Виходить, цілий речник ДПС потрібен для загадування загадок і не більше.
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05.03.2025 19:03 Ответить
 
 