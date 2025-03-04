Германия планирует предоставить Украине 3 млрд евро помощи, которую ранее блокировал Шольц, - Мерц

Глава немецкой партии ХДС и будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что планирует передать дополнительную помощь Украине на сумму 3 миллиарда евро. Выделение этих средств ранее блокировал Олаф Шольц.

Об этом сообщает Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

По словам Мерца, он 5 марта проведет переговоры с уходящим в отставку Шольцом для того, чтобы решить вопрос о дополнительной военной помощи для Украины.

Он предполагает что деньги, которые еще в прошлом году заморозил действующий канцлер, будут выделены быстро.

Эта дополнительная помощь составит более 3 миллиардов евро. Эти средства были запланированы еще с прошлого года, но были заморожены канцлером Олафом Шольцом.

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В то же время немецкие консервативная и социал-демократическая партии, которые ведут переговоры о формировании будущего правительства, объявили, что хотят осуществить беспрецедентные инвестиции в несколько сотен миллиардов евро для укрепления обороны и экономики страны на фоне угроз разрыва отношений с Соединенными Штатами.

Что касается обороны, то обе политические партии на следующей неделе будут призывать к голосованию в Бундестаге, чтобы отменить конституционные нормы, которые ограничивают дефицит государственного бюджета.

Tagesschau сообщает, что партии договорились о масштабном кредитном пакете финансирования обороны и инфраструктуры.

Мерц отметил, что Европа и Германия должны приложить значительные усилия для укрепления обороноспособности. В связи с этим стороны приняли решение освободить все оборонные расходы, превышающие 1% ВВП, от долговых ограничений.

Кроме этого, планируется создание специального инфраструктурного фонда на 500 миллиардов евро сроком на 10 лет, из которого, как ожидается, получат финансирование также федеральные земли.

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Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Бундестаг должен немедленно разблокировать 3 млрд евро помощи для Украины.

Напомним, что канцлер ФРГ Олаф Шольц противится выделению Киеву дополнительной помощи на 3 млрд евро, за которую выступают глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус.

Однако Писториус опроверг эту информацию.

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