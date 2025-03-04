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Новости Помощь Украине от Германии
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Германия планирует предоставить Украине 3 млрд евро помощи, которую ранее блокировал Шольц, - Мерц

Помощь Украине от Германии: Мерц планирует выделить 3 млрд евро

Глава немецкой партии ХДС и будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что планирует передать дополнительную помощь Украине на сумму 3 миллиарда евро. Выделение этих средств ранее блокировал Олаф Шольц.

Об этом сообщает Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

По словам Мерца, он 5 марта проведет переговоры с уходящим в отставку Шольцом для того, чтобы решить вопрос о дополнительной военной помощи для Украины.

Он предполагает что деньги, которые еще в прошлом году заморозил действующий канцлер, будут выделены быстро.

Эта дополнительная помощь составит более 3 миллиардов евро. Эти средства были запланированы еще с прошлого года, но были заморожены канцлером Олафом Шольцом.

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В то же время немецкие консервативная и социал-демократическая партии, которые ведут переговоры о формировании будущего правительства, объявили, что хотят осуществить беспрецедентные инвестиции в несколько сотен миллиардов евро для укрепления обороны и экономики страны на фоне угроз разрыва отношений с Соединенными Штатами.

Что касается обороны, то обе политические партии на следующей неделе будут призывать к голосованию в Бундестаге, чтобы отменить конституционные нормы, которые ограничивают дефицит государственного бюджета.

Tagesschau сообщает, что партии договорились о масштабном кредитном пакете финансирования обороны и инфраструктуры.

Мерц отметил, что Европа и Германия должны приложить значительные усилия для укрепления обороноспособности. В связи с этим стороны приняли решение освободить все оборонные расходы, превышающие 1% ВВП, от долговых ограничений.

Кроме этого, планируется создание специального инфраструктурного фонда на 500 миллиардов евро сроком на 10 лет, из которого, как ожидается, получат финансирование также федеральные земли.

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Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Бундестаг должен немедленно разблокировать 3 млрд евро помощи для Украины.

Напомним, что канцлер ФРГ Олаф Шольц противится выделению Киеву дополнительной помощи на 3 млрд евро, за которую выступают глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус.

Однако Писториус опроверг эту информацию.

Читайте также: Бундестаг должен немедленно разблокировать 3 млрд евро для Украины, - Бербок

Автор: 

Германия (6933) помощь (7773) Шольц Олаф (905) Фридрих Мерц (56)


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Топ комментарии
+8
Україна дякує за допомогу Фрідріху Мерцу👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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04.03.2025 23:01
+7
👍
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04.03.2025 22:58
+5
Мерц більш рішучии - таи Трамп заявами підігнав
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04.03.2025 23:00
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04.03.2025 22:58 Ответить
Мерц більш рішучии - таи Трамп заявами підігнав
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04.03.2025 23:00 Ответить
Україна дякує за допомогу Фрідріху Мерцу👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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04.03.2025 23:01 Ответить
Реально и Европа в шоке от администрации Трампа. "Я тут посоветовался ( Маск подмигивает ) и решил, что США выходят с НАТО", с него станется и такое.
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04.03.2025 23:10 Ответить
Походу трампон ****** уже всех в Европе (кроме двух маргиналов, что на подсосе). И чуйка подсказывает что он уже успел и в своей партии многих **********.
А ведь он только вступил в должность. Продавцы попкорна уже подсчитывают будущие прибыли 😁
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04.03.2025 23:15 Ответить
За словами Мерца, він 5 березня проведе переговори з Шольцом, який йде у відставку, для того, щоб розв'язати питання про додаткову військову допомогу для України.

Він припускає що гроші, які ще минулого року заморозив чинний канцлер, будуть виділені швидко. Джерело: https://censor.net/ua/n3539275

Ну я так розумію радіти за рано
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04.03.2025 23:17 Ответить
Так шульц не лише кошти блокував, воно, і тауруси недавало...
Одне прохання, давайте лише те що необхідно для ЗСУ, жодної копійки зегнидам....
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05.03.2025 06:32 Ответить
Це все добре, вельми вдячні, але уряд зеленського вже третій місяць не може закупити дрони для армії.
Тому ті гроші як мертвому припарка, а точніше підуть на з/п усіляким прокурорам та неіснуючим суддям.
Країна мрій, деякі держслужбовці с'бались ще на початку війни і вже третій рік відсутні на робочому місці, але все ще отримують мільйонні з/п.
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04.03.2025 23:33 Ответить
В українських держслужбовців немає мільонних зп, киця)
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04.03.2025 23:43 Ответить
А таурусы когда обещанные поставят?
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05.03.2025 02:38 Ответить
Якого біса Шольц іх блокував ??? Лицемір
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05.03.2025 05:50 Ответить
Мабуть знав що з ними буде, коли ці гроші потраплять в Україну....
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05.03.2025 06:34 Ответить
А я планую Мар'яну Безкутну, ето самоє, гоп-гоп. Знати б ще, коли.
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05.03.2025 07:25 Ответить
 
 