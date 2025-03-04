Германия планирует предоставить Украине 3 млрд евро помощи, которую ранее блокировал Шольц, - Мерц
Глава немецкой партии ХДС и будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что планирует передать дополнительную помощь Украине на сумму 3 миллиарда евро. Выделение этих средств ранее блокировал Олаф Шольц.
Об этом сообщает Le Monde, передает Цензор.НЕТ.
По словам Мерца, он 5 марта проведет переговоры с уходящим в отставку Шольцом для того, чтобы решить вопрос о дополнительной военной помощи для Украины.
Он предполагает что деньги, которые еще в прошлом году заморозил действующий канцлер, будут выделены быстро.
Эта дополнительная помощь составит более 3 миллиардов евро. Эти средства были запланированы еще с прошлого года, но были заморожены канцлером Олафом Шольцом.
В то же время немецкие консервативная и социал-демократическая партии, которые ведут переговоры о формировании будущего правительства, объявили, что хотят осуществить беспрецедентные инвестиции в несколько сотен миллиардов евро для укрепления обороны и экономики страны на фоне угроз разрыва отношений с Соединенными Штатами.
Что касается обороны, то обе политические партии на следующей неделе будут призывать к голосованию в Бундестаге, чтобы отменить конституционные нормы, которые ограничивают дефицит государственного бюджета.
Tagesschau сообщает, что партии договорились о масштабном кредитном пакете финансирования обороны и инфраструктуры.
Мерц отметил, что Европа и Германия должны приложить значительные усилия для укрепления обороноспособности. В связи с этим стороны приняли решение освободить все оборонные расходы, превышающие 1% ВВП, от долговых ограничений.
Кроме этого, планируется создание специального инфраструктурного фонда на 500 миллиардов евро сроком на 10 лет, из которого, как ожидается, получат финансирование также федеральные земли.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Бундестаг должен немедленно разблокировать 3 млрд евро помощи для Украины.
Напомним, что канцлер ФРГ Олаф Шольц противится выделению Киеву дополнительной помощи на 3 млрд евро, за которую выступают глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус.
Однако Писториус опроверг эту информацию.
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А ведь он только вступил в должность. Продавцы попкорна уже подсчитывают будущие прибыли 😁
Він припускає що гроші, які ще минулого року заморозив чинний канцлер, будуть виділені швидко. Джерело: https://censor.net/ua/n3539275
Ну я так розумію радіти за рано
Одне прохання, давайте лише те що необхідно для ЗСУ, жодної копійки зегнидам....
Тому ті гроші як мертвому припарка, а точніше підуть на з/п усіляким прокурорам та неіснуючим суддям.
Країна мрій, деякі держслужбовці с'бались ще на початку війни і вже третій рік відсутні на робочому місці, але все ще отримують мільйонні з/п.