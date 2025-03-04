Россияне 70 раз обстреляли Сумщину в течение дня, под огнем оказалось 7 громад

4 марта россияне совершили 70 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 145 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

Шалигинская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов, FPV-дронами (2 взрыва).

Юнаковская громада: россияне осуществили удар БпЛА (2 взрыва), удар FPV-дронов (15 взрывов), минометные обстрелы (15 взрывов), артиллерийские обстрелы (32 взрыва), обстрел из гранатомета (7 взрывов)

Краснопольская громада: зафиксирован удар FPV-дронов (11 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва). Поврежден 1 частный жилой дом.

Миропольская громада: враг ударил КАБами (6 взрывов), из артиллерии (5 взрывов). Получили повреждения 2 частных домовладения.

Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА (11 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва), удар FPV-дрона (1 взрыв).

Великописаревская громада: нанесен удар FPV-дронов (2 взрыва), минометный обстрел (10 взрывов).

Хотинская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).

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