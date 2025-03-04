Шольц и Мерц обсудят политику безопасности и Украину

В среду, 4 марта, канцлер Германии Олаф Шольц примет лидера партии ХДС Фридриха Мерца, который должен стать следующим канцлером страны, чтобы обсудить политику безопасности и Украину.

Об этом сообщает Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что кроме Мерца, Шольц также примет Александера Добриндта, одного из лидеров партии ХСС, сестринской партии ХДС.

Среди прочего действующий канцлер хочет проинформировать политиков ХДС и ХСС о саммите в Лондоне, который состоялся в воскресенье относительно Украины и изменения курса США.

Еще одна тема консультаций немецких политиков - специальный саммит ЕС по Украине и укреплению европейских оборонных возможностей, который состоится в четверг, 6 марта. Шольц будет присутствовать на этом саммите.

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