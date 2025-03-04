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Шольц и Мерц обсудят политику безопасности и Украину

Шольц и Мерц обсудят политику безопасности и Украину

В среду, 4 марта, канцлер Германии Олаф Шольц примет лидера партии ХДС Фридриха Мерца, который должен стать следующим канцлером страны, чтобы обсудить политику безопасности и Украину.

Об этом сообщает Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что кроме Мерца, Шольц также примет Александера Добриндта, одного из лидеров партии ХСС, сестринской партии ХДС.

Среди прочего действующий канцлер хочет проинформировать политиков ХДС и ХСС о саммите в Лондоне, который состоялся в воскресенье относительно Украины и изменения курса США.

Еще одна тема консультаций немецких политиков - специальный саммит ЕС по Украине и укреплению европейских оборонных возможностей, который состоится в четверг, 6 марта. Шольц будет присутствовать на этом саммите.

Читайте также: Германия планирует предоставить Украине 3 млрд евро помощи, которую ранее блокировал Шольц, - Мерц

Автор: 

Германия (6933) Шольц Олаф (905) Фридрих Мерц (56)


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04.03.2025 23:23 Ответить
Александера Добріндта, це не той Меркельський протеже, що пропонував безробітних біженців ( не тільки чоловіків, а жінок та дітей) повертати в Україну.
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04.03.2025 23:25 Ответить
На глазах Европы происходит сговор 21 века Мюнхен 2025 против Украины, а они только обсуждают
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04.03.2025 23:28 Ответить
та, нормуль.
сша, вже в цьому році, виходить з нато. відразу, кремляді окупують балтію і збираються на кордоні з польшею, та ставлять ультиматум.
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04.03.2025 23:54 Ответить
Шольц та Мерц обговорять політику безпеки та Україну

І що буде?
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04.03.2025 23:33 Ответить
мерц каже, що дуже великий прихильник україни, на відміну від сцикливої ліверної ковбаси шольца.
мабуть, про це і говорять.
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04.03.2025 23:52 Ответить
 
 