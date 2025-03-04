РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11465 посетителей онлайн
Новости Атака РФ на критическую инфраструктуру Одессы
1 869 0

Россияне атаковали критическую инфраструктуру Одессы: часть города без света, воды и тепла

астина Одессы без света из-за вражеской атаки

На исходе суток вторника, 4 марта, российские захватчики нанесли удар по критической инфраструктуре Одессы.

Об этом в Телеграм сообщил городской голова Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие вражеской атаки часть Одессы снова остались без света, воды и тепла.

"Работают все соответствующие службы", - добавил Труханов.

Ранее сообщалось, что вечером 4 марта российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте также: Атака "шахедов" на Одессу: критическая инфраструктура и теплоснабжение работают в штатном режиме

Автор: 

обстрел (26975) Одесса (7869) Одесская область (3547) Тарифы на электроэнергию (2163) Одесский район (126)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 