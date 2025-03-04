Россияне атаковали критическую инфраструктуру Одессы: часть города без света, воды и тепла
На исходе суток вторника, 4 марта, российские захватчики нанесли удар по критической инфраструктуре Одессы.
Об этом в Телеграм сообщил городской голова Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие вражеской атаки часть Одессы снова остались без света, воды и тепла.
"Работают все соответствующие службы", - добавил Труханов.
Ранее сообщалось, что вечером 4 марта российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль