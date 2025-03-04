Россияне атаковали критическую инфраструктуру Одессы: часть города без света, воды и тепла

На исходе суток вторника, 4 марта, российские захватчики нанесли удар по критической инфраструктуре Одессы.

Об этом в Телеграм сообщил городской голова Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие вражеской атаки часть Одессы снова остались без света, воды и тепла.

"Работают все соответствующие службы", - добавил Труханов.

Ранее сообщалось, что вечером 4 марта российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте также: Атака "шахедов" на Одессу: критическая инфраструктура и теплоснабжение работают в штатном режиме