Вэнс об отношениях США с Украиной: Нужны не публичные заявления, а действенное участие в мирном урегулировании
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США ожидают от Украины не публичных заявлений, а частной дипломатии.
Об этом Вэнс сказал в кулуарах слушаний в оборонном комитете Палаты представителей США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
На вопрос журналистов о том, что должен сделать президент Украины Владимир Зеленский, чтобы изменить напряженную ситуацию, которая возникла в отношениях между Киевом и Вашингтоном, вице-президент США ответил:
"Я думаю, важнее, многие люди акцентируют внимание на публичных заявлениях, мол, президенту Зеленскому нужно сказать, что он хочет мира, или президенту Зеленскому нужно извиниться перед президентом Трампом. Публичные заявления даже близко не играют такой роли, как действия украинцев, направленные на действенное участие в мирном урегулировании", - отметил Вэнс.
"Надо, чтобы украинцы частным образом пришли к нам и сказали: вот что нам нужно, вот этого мы хотим. Таким образом мы будем участвовать в процессе прекращения этого конфликта. Это самое важное, и это отсутствие частных разговоров беспокоит нас больше всего", - ответил вице-президент США.
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Твоє місце біля параші, з повноважень у тебе гулькин хер.
Бо Трамп обісрався з Роісєй і тепер тупо прогинає тільки Україну.
при презику трампі стали підножкрю рашки
.
Дурень думкою багатіє.
передали порти панамського каналу знов під американский контроль без жодного постріла і вторгнення у Панаму
як пише Yahoo Finance
Гонконгський конгломерат погодився продати свою контрольну частку в дочірньій компанії, яка керує портами поблизу Панамського каналу, консорціуму, що включає BlackRock Inc., фактично поставивши порти під американський контроль після того, як президент Дональд Трамп заявив про втручання Китаю в операції критичної судноплавної смуги.
ну всьо - гонконг зливають Китаю
Думаю варто спочатку запропонувати трампону для зняття напруженості сісти пограти в карти з трюдо а з мексикою пограти в гольф...
Коротко кажучи тепер з нами лише Європа, а США ймовірніше за все рятуватиме економіку ерефії.
Розуміємо: усякі там
кугуарні пісуарнікулуарні дагаварнякі!
https://www.youtube.com/watch?v=uCoVvnCOzDs
"Пазалаті ручку"?!
Всунутиб тобі п*дарасу у сраку вулика з бджолами....
Это от вас нужны дела, а не заявления, которыми вы уже загадили весь мир, а пока, вы оружие не даёте и тем самым помогаете путлеру убивать украинцев.