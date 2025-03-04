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Новости Отношения Украины и США
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Вэнс об отношениях США с Украиной: Нужны не публичные заявления, а действенное участие в мирном урегулировании

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США ожидают от Украины не публичных заявлений, а частной дипломатии.

Об этом Вэнс сказал в кулуарах слушаний в оборонном комитете Палаты представителей США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На вопрос журналистов о том, что должен сделать президент Украины Владимир Зеленский, чтобы изменить напряженную ситуацию, которая возникла в отношениях между Киевом и Вашингтоном, вице-президент США ответил:

"Я думаю, важнее, многие люди акцентируют внимание на публичных заявлениях, мол, президенту Зеленскому нужно сказать, что он хочет мира, или президенту Зеленскому нужно извиниться перед президентом Трампом. Публичные заявления даже близко не играют такой роли, как действия украинцев, направленные на действенное участие в мирном урегулировании", - отметил Вэнс.

"Надо, чтобы украинцы частным образом пришли к нам и сказали: вот что нам нужно, вот этого мы хотим. Таким образом мы будем участвовать в процессе прекращения этого конфликта. Это самое важное, и это отсутствие частных разговоров беспокоит нас больше всего", - ответил вице-президент США.

Читайте также: Я хотел "немного разрядить обстановку", - Вэнс о своих репликах во время спора с Зеленским

Автор: 

США (26489) Джей Ди Вэнс (79)


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Топ комментарии
+20
Хочу побачити дієву участь Роісі.

Бо Трамп обісрався з Роісєй і тепер тупо прогинає тільки Україну.
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04.03.2025 23:30
+18
***** пішов дрочила диванний.
Твоє місце біля параші, з повноважень у тебе гулькин хер.
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04.03.2025 23:28
+14
А де, американська ти мразота - такі ж самі вимоги від країни-агресора - росії? Де, мразота Венс?
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04.03.2025 23:32
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***** пішов дрочила диванний.
Твоє місце біля параші, з повноважень у тебе гулькин хер.
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04.03.2025 23:28 Ответить
Хочу побачити дієву участь Роісі.

Бо Трамп обісрався з Роісєй і тепер тупо прогинає тільки Україну.
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04.03.2025 23:30 Ответить
Складно відвикнути від пустих публічних заяв, які не призводять до жодного позитивного результату, коли це було основою української, європейської і американської політики останні 3 роки як мінімум.
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04.03.2025 23:30 Ответить
при Президенті Байдені США були стратегічним союзником України

при презику трампі стали підножкрю рашки

.
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05.03.2025 01:15 Ответить
Поки від трампона і його молодо-дебільної команди були саме такі публічні, не чим не підкріплені заяви!… Він тільки виступав у якості адвоката диявола ( путіна)). Ніхто не чув ціх заяв від *****, а тільки від його рудого рота: про перемирʼя, про поступки,про припинення вогню… Хтось чув ці заяви , окрім трампоновського : «… я думаю путін підтримає…» , «… я впевнений путін піде на поступки…»
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05.03.2025 01:46 Ответить
Україна має триматися і не іти ні на які капітуляції під маркою мир. немає мира за таких умов, є капітуляція. Зараз США розпочали економічну війну зі своїми сусідами Мексикою та Канадою, на підході Европа, та Китай. я не думаю що економічна війна з сосідами та партнерами піде США на користь. вслід за інфляцією піде невдоволення американців, а там побачимо
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04.03.2025 23:30 Ответить
Угу і ще пукін помре і рашка розвалиться, план - вогонь.

Дурень думкою багатіє.
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05.03.2025 07:17 Ответить
Блііін навіть цього мудня потужні та пафосні відосики вже не вставляють 😸
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04.03.2025 23:31 Ответить
А де, американська ти мразота - такі ж самі вимоги від країни-агресора - росії? Де, мразота Венс?
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04.03.2025 23:32 Ответить
Це ти сам таке придумав,кацап,чи у методичці в тебе таке написано?
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04.03.2025 23:47 Ответить
А ви бачили щоб путін щодня записував відосик і в кожному відосику були протилежні тези?
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05.03.2025 03:24 Ответить
Дієво можеш сам відсмоктати своєму богу трумпу.
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04.03.2025 23:33 Ответить
Ух ты а шо -- с е#лом Венс?! Шо так и вдруг с поноса на запор? О да сейчас Одесса моя родная осталась минимум четверть если не половина города-- без тепла света и воды.... а вы скунсы вонючие суки вы пристроенные в ухо конченная гопота в ермолайках и гармонью ПИЛЕРАСТЫ рассказываете нам, что мы не хотим мира и вам надо колон пировать территорию Украины под вывеской рога и копыта...обратитесь в Лигу сексуальных реформ и Спортлото там вам помогут дефективным трампонистам
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04.03.2025 23:34 Ответить
Одеса, це там де труханов мером працює з паспортом рашки в кармані?
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05.03.2025 03:53 Ответить
венс ,так закрий рота - двері ,мухи летять !!!
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04.03.2025 23:35 Ответить
Пару сотен индейских топоров - они у вас есть . И расея закроет свой рот
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04.03.2025 23:36 Ответить
Более 10 тысяч ракет выпустила по Украине Россия. Мы и не собирается закрывать рот. А 200 топоров изменят ход войны
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05.03.2025 06:40 Ответить
Венс смоктун Трампона, Трампон смоктун *****, ***** смоктун Сі Цзіньпіна. Одно слово, ПОРНО.
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04.03.2025 23:37 Ответить
коло не замкнуте 😀
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04.03.2025 23:38 Ответить
щоб орбан із сіярто могли прилаштуватися
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04.03.2025 23:53 Ответить
до речі після тарифів китайці почали домовлятися
передали порти панамського каналу знов під американский контроль без жодного постріла і вторгнення у Панаму

як пише Yahoo Finance

Гонконгський конгломерат погодився продати свою контрольну частку в дочірньій компанії, яка керує портами поблизу Панамського каналу, консорціуму, що включає BlackRock Inc., фактично поставивши порти під американський контроль після того, як президент Дональд Трамп заявив про втручання Китаю в операції критичної судноплавної смуги.
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04.03.2025 23:37 Ответить
А Китай тут до чого?
ну всьо - гонконг зливають Китаю
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04.03.2025 23:39 Ответить
Гонконг це частка китаю.
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04.03.2025 23:43 Ответить
Україна може запропонувати США свою участь у мирному врегулюванні війни США з Канадою та Мексикою.
Думаю варто спочатку запропонувати трампону для зняття напруженості сісти пограти в карти з трюдо а з мексикою пограти в гольф...
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04.03.2025 23:38 Ответить
ти з Вермонт втік тільки пяти було видно
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04.03.2025 23:38 Ответить
Ну от і остаточне підтвердження того, що в Білому домі Венс з Трампом розіграли дешеву театральну постановку, ніби вже всі їх бажання виконали (окрім хіба придбання костюма для Зеленського), а вони продовжують вигадувати нові і нові умови. Причому все так же максимально розпливчасті, щоб потім вигадувати наступні.
Коротко кажучи тепер з нами лише Європа, а США ймовірніше за все рятуватиме економіку ерефії.
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04.03.2025 23:38 Ответить
США очікують від України не публічних заяв, а приватної дипломатії.

Розуміємо: усякі там кугуарні пісуарні кулуарні дагаварнякі!

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04.03.2025 23:40 Ответить
Ексклюзивні кадри з овального кабінету. Дивіться відео з 1,20 хвилини.

https://www.youtube.com/watch?v=uCoVvnCOzDs
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04.03.2025 23:44 Ответить
Сейчас заведут Зелю в комнату без камер и там будут нагибать. Зеля натворил делов, что сейчас сам не знает что делать. Надо думать головой и выстраивать одну линию, а не так, сказал нет рыжему а потом прогнулся, так Зеля доведёт Украину до трэша полного, что решат всё без Украины и мы офигеем когда узнаем что решили
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04.03.2025 23:46 Ответить
Вони нічого не можуть вирішити ні з Україною, ні без України, тому що щоб щось вирішити русню спочатку треба примусити до миру.
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04.03.2025 23:48 Ответить
Де готовність русні до дипломатії? Поки русня розмовляє мовою війни, відповідь завжди буде проміж москальских рог.
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04.03.2025 23:46 Ответить
Діджей комсомолець тампон агент кдб і шо ми хочемо почути вся риторирика в них кремлівська шарікови у всіх усе забрать і поділить
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04.03.2025 23:47 Ответить
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04.03.2025 23:51 Ответить
Це ще хто пустословить то?)))) А закінчення війни з 24 години - це саме то
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04.03.2025 23:54 Ответить
DJ ПисДил
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04.03.2025 23:58 Ответить
А шо не так Венс сказав?
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05.03.2025 00:24 Ответить
щоб він сдох
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05.03.2025 00:28 Ответить
Свинособако, методичку свою поміняй, бо надто дегенеративна, як все на балалайні.
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05.03.2025 00:44 Ответить
Венсе, хоча б рота витери, гівноїде ×уйловський.
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05.03.2025 00:46 Ответить
Его лечить надо. Это позор Трампа.
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05.03.2025 01:13 Ответить
"Приватна дипломатія", це як?
"Пазалаті ручку"?!
Всунутиб тобі п*дарасу у сраку вулика з бджолами....
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05.03.2025 01:32 Ответить
Суєтітся ,срака аж палає.Ну а шо?Бабки у ****** дрібної вже взяв,а капітуляції України нема.Здається мені,що цю сявку ***** вже поставив щьотчик і пообіцяв посадити на перо...Або на три пера...От він й істерить.
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05.03.2025 01:35 Ответить
шось забагато вже того Венса. особливо в контексті зовнішньої політики. колись Пенса, Камалу занадто часто не було так чути в контексті зовнішньої політики. таке враження, що той Венс по факту президент, а не Трамп.
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05.03.2025 01:57 Ответить
Як ця паскуда хоче капітулляції України ,ти виродку назвеш хто агресор і чи готова росія до припинення війни.
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05.03.2025 06:35 Ответить
трамп, вместе со своей дуркомандой, используют те же примы. что и путлер, обвиняя Украину в том, что делают сами.

Это от вас нужны дела, а не заявления, которыми вы уже загадили весь мир, а пока, вы оружие не даёте и тем самым помогаете путлеру убивать украинцев.
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05.03.2025 07:32 Ответить
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05.03.2025 08:51 Ответить
Єрмака і потужник 5-6 менеджерів в студію....
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05.03.2025 09:50 Ответить
 
 