Вэнс об отношениях США с Украиной: Нужны не публичные заявления, а действенное участие в мирном урегулировании

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США ожидают от Украины не публичных заявлений, а частной дипломатии.

Об этом Вэнс сказал в кулуарах слушаний в оборонном комитете Палаты представителей США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

На вопрос журналистов о том, что должен сделать президент Украины Владимир Зеленский, чтобы изменить напряженную ситуацию, которая возникла в отношениях между Киевом и Вашингтоном, вице-президент США ответил:

"Я думаю, важнее, многие люди акцентируют внимание на публичных заявлениях, мол, президенту Зеленскому нужно сказать, что он хочет мира, или президенту Зеленскому нужно извиниться перед президентом Трампом. Публичные заявления даже близко не играют такой роли, как действия украинцев, направленные на действенное участие в мирном урегулировании", - отметил Вэнс.

"Надо, чтобы украинцы частным образом пришли к нам и сказали: вот что нам нужно, вот этого мы хотим. Таким образом мы будем участвовать в процессе прекращения этого конфликта. Это самое важное, и это отсутствие частных разговоров беспокоит нас больше всего", - ответил вице-президент США.

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