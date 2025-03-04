Оккупанты атаковали дроном гражданское предприятие в Харькове
Под конец суток вторника, 4 марта, россияне ударили беспилотником по гражданскому предприятию в Немышлянском районе Харькова.
Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие "прилета" повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесены повреждения двум троллейбусам. Предварительно, без пострадавших", - написал мэр города.
Ранее сообщалось, что вечером 4 марта российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
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