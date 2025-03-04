Оккупанты атаковали дроном гражданское предприятие в Харькове

Под конец суток вторника, 4 марта, россияне ударили беспилотником по гражданскому предприятию в Немышлянском районе Харькова.

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие "прилета" повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесены повреждения двум троллейбусам. Предварительно, без пострадавших", - написал мэр города.

Ранее сообщалось, что вечером 4 марта российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Смотрите также: Последствия атаки БпЛА по Одессе: ранены 4 гражданских, повреждены объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома, бизнес-центр. ФОТОрепортаж