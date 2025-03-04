РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11553 посетителя онлайн
Новости Война Атака БпЛА на Харьков
881 0

Оккупанты атаковали дроном гражданское предприятие в Харькове

шахед атаковал Харьков

Под конец суток вторника, 4 марта, россияне ударили беспилотником по гражданскому предприятию в Немышлянском районе Харькова.

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие "прилета" повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесены повреждения двум троллейбусам. Предварительно, без пострадавших", - написал мэр города.

Ранее сообщалось, что вечером 4 марта российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Смотрите также: Последствия атаки БпЛА по Одессе: ранены 4 гражданских, повреждены объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома, бизнес-центр. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3559) Харьков (7460) Харьковская область (721) Харьковский район (208) война в Украине (3598)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 