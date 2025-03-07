Вследствие российских обстрелов на Донетчине погибли пять человек, еще девять ранены

Вследствие российских обстрелов в течение дня 7 марта в Донецкой области погибли пять человек, еще девять человек получили ранения.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Российские захватчики атаковали Иванополье, Яблоновку, Константинополь, Покровск, Дробышево и Доброполье.

"На село Иванополье вооруженные силы государства-агрессора сбросили две авиабомбы, вероятно, "ФАБ-250" с модулем УМПК. Под завалами разрушенного дома получила несовместимые с жизнью телесные повреждения 89-летняя жительница. Еще четверо мужчин 43, 57, 62 и 75 лет получили смертельные травмы в Покровске и селах Яблоновка и Константинополь",- рассказали в ведомстве.

Также в вышеупомянутых населенных пунктах вследствие авиационных и артиллерийских ударов РФ по жилой застройке ранены пятеро местных. Это женщины в возрасте 47, 55, 63 и 80 лет и 76-летний мужчина. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

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Кроме того, как рассказали в прокуратуре, в результате атаки российских войск на поселок Дробышево осколочные раны и контузии получили еще три человека - 65-летний мужчина, его жена 58 лет и 75-летняя пенсионерка. Также из-за российских обстрелов пострадал мужчина в Доброполье.

В результате обстрелов РФ повреждены частные дома, автомобили, линия газопровода.

Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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