РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9475 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Донетчины
570 3

Вследствие российских обстрелов на Донетчине погибли пять человек, еще девять ранены

На Донетчине есть погибшие и раненые из-за обстрелов рф

Вследствие российских обстрелов в течение дня 7 марта в Донецкой области погибли пять человек, еще девять человек получили ранения.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Российские захватчики атаковали Иванополье, Яблоновку, Константинополь, Покровск, Дробышево и Доброполье.

"На село Иванополье вооруженные силы государства-агрессора сбросили две авиабомбы, вероятно, "ФАБ-250" с модулем УМПК. Под завалами разрушенного дома получила несовместимые с жизнью телесные повреждения 89-летняя жительница. Еще четверо мужчин 43, 57, 62 и 75 лет получили смертельные травмы в Покровске и селах Яблоновка и Константинополь",- рассказали в ведомстве.

Также в вышеупомянутых населенных пунктах вследствие авиационных и артиллерийских ударов РФ по жилой застройке ранены пятеро местных. Это женщины в возрасте 47, 55, 63 и 80 лет и 76-летний мужчина. У них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Читайте также: В течение дня россияне били по Сумщине из артиллерии, минометов и атаковали дронами, есть повреждения

Кроме того, как рассказали в прокуратуре, в результате атаки российских войск на поселок Дробышево осколочные раны и контузии получили еще три человека - 65-летний мужчина, его жена 58 лет и 75-летняя пенсионерка. Также из-за российских обстрелов пострадал мужчина в Доброполье.

В результате обстрелов РФ повреждены частные дома, автомобили, линия газопровода.

Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения оккупантами военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Пять человек ранены в Херсоне и области за день, один человек - в тяжелом состоянии

Автор: 

обстрел (26850) Донецкая область (9482) война в Украине (3416)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
когда попадут в посольство США (не дай Бог) виноват будет тоже Зеленский?
показать весь комментарий
07.03.2025 23:02 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2025 23:18 Ответить
Можна до вбивць офіційно додавати так званих "гарантів", а саме трампа і його шобло.
показать весь комментарий
07.03.2025 23:43 Ответить
 
 