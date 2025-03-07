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Россияне массированно атаковали дронами Одессу: загорелось промышленное здание и АЗС
Вечером 7 марта российские захватчики нанесли массированный дроновый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.
Об этом в Телеграмм сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть повреждения и разрушения. В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС. Над ликвидацией последствий вражеских атак работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил чиновник.
Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 7 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные беспилотники.
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Понад усе #600942
показать весь комментарий07.03.2025 23:13 Ответить Мне нравится 3
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