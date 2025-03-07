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Новости Атака дронов на Одессу
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Россияне массированно атаковали дронами Одессу: загорелось промышленное здание и АЗС

россияне атаковали Одессу дронами

Вечером 7 марта российские захватчики нанесли массированный дроновый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.

Об этом в Телеграмм сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть повреждения и разрушения. В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС. Над ликвидацией последствий вражеских атак работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил чиновник.

Ранее сообщалось, что вечером пятницы, 7 марта, в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные беспилотники.

Читайте также: Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3520) обстрел (26850) Одесса (7862) Одесская область (3542) пожар (5930) Одесский район (118)


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***** 1 послало ***** 2 до біса і продовжує робити свою чорну справу .
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07.03.2025 23:13 Ответить
 
 