Трамп рассматривает возможность переброски военных США из Германии в Венгрию, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и их передислокацию в Восточную Европу.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники близкие к Белому дому, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп размышляет над вариантом вывода около 35 тысяч военнослужащих из Германии, что еще больше осложнит отношения между США и Европой.

Собеседники издания отмечают, что американский лидер неоднократно заявлял, что Европа должна больше вкладываться в свои оборонные возможности. По словам источников, он все больше разочаровывается тем, что континент якобы "стремится к войне".

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За пределами США находятся около 160 тысяч американских военнослужащих, значительная часть из которых размещена в Германии.

По словам представителя Совета нацбезопасности Белого дома Брайана Хьюза, "военные США всегда рассматривают возможность передислокации по всему миру, чтобы наилучшим образом реагировать на текущие угрозы нашим интересам".

The Telegraph пишет, что Трамп, вероятно, рассматривает передислокацию войск из Германии в Венгрию, которая поддерживает тесные отношения с Россией.

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