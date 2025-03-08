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Новости Президент Трамп Отношения Трампа с ЕС Войска США в Европе
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Трамп рассматривает возможность переброски военных США из Германии в Венгрию, - The Telegraph

Трамп рассматривает возможность переброски военных США из Германии в Венгрию

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и их передислокацию в Восточную Европу.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники близкие к Белому дому, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп размышляет над вариантом вывода около 35 тысяч военнослужащих из Германии, что еще больше осложнит отношения между США и Европой.

Собеседники издания отмечают, что американский лидер неоднократно заявлял, что Европа должна больше вкладываться в свои оборонные возможности. По словам источников, он все больше разочаровывается тем, что континент якобы "стремится к войне".

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За пределами США находятся около 160 тысяч американских военнослужащих, значительная часть из которых размещена в Германии.

По словам представителя Совета нацбезопасности Белого дома Брайана Хьюза, "военные США всегда рассматривают возможность передислокации по всему миру, чтобы наилучшим образом реагировать на текущие угрозы нашим интересам".

The Telegraph пишет, что Трамп, вероятно, рассматривает передислокацию войск из Германии в Венгрию, которая поддерживает тесные отношения с Россией.

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Автор: 

Венгрия (1928) Германия (6925) Европа (1828) США (26336) Трамп Дональд (5048)


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Топ комментарии
+34
Что ни новость, то лютый трэш. Рыжий в открытую открывает второй фронт против ЕС. Через лет 15 будет написано о сговоре рыжего с плешивым против Евросоюза
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08.03.2025 00:19
+31
Ну... Чекаємо. Скоро США оголосить себе союзником РФ і відкриє "другий фронт" проти України.
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08.03.2025 00:28
+24
Казала ж тиждень тому, що трамп буде воювати з нами.
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08.03.2025 00:23
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То це Угорщина витрачає 5% ВВП на оборону?
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08.03.2025 08:47 Ответить
Дебил гребаный
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08.03.2025 08:53 Ответить
Это очень даже хорошо, будут защищать вонючего орбана от его дружбана путлера!
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08.03.2025 09:23 Ответить
іпать який треш коїться
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08.03.2025 09:30 Ответить
Та вже відразу в Білорусь хай перекидє, там їм ще безпечніше...
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08.03.2025 15:02 Ответить
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