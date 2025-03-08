Несогласные с политикой Фицо словаки собрали более 5 млн евро на боеприпасы для Украины

Словаки, недовольные пророссийской политикой своего правительства и тем, что кабинет Роберта Фицо не поддерживает Украину оружием, собрали еще 600 тысяч евро на закупку снарядов для Украины. Общая сумма собранных средств превысила отметку в 5 миллионов евро.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на организаторов кампании по сбору средств, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что словацкая общественная кампания "Боеприпасы для Украины" под лозунгом "Если не правительство, то мы пришлем" была основана в апреле 2024 года в ответ на отказ правительства Фицо предоставить военную помощь Украине.

По состоянию на январь 2025 года кампании удалось собрать 4,7 миллиона евро. В январе организаторы объявили о дополнительном сборе средств на снаряды для ВСУ.

С момента объявления о дополнительном сборе было собрано еще 600 тысяч евро. На данный момент общая сумма собранных средств превысила отметку в 5 миллионов евро.

Собранные средства будут использованы для закупки третьей партии амуниции для украинской армии.

В октябре 2024 года сообщалось, что в Украину прибыла партия боеприпасов, на которую 70 тысяч граждан Словакии пожертвовали средства. Неравнодушным словакам удалось собрать более 4 миллионов евро.

Напомним, что после того, как власти Словакии отказались поддержать инициативу Чехии по сбору средств и поиску боеприпасов для Киева словаки взялись самостоятельно собирать деньги на боеприпасы для Украины.

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