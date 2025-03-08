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Новости Сбор словаков на боеприпасы для ВСУ
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Несогласные с политикой Фицо словаки собрали более 5 млн евро на боеприпасы для Украины

Словаки собрали еще денег на боеприпасы для ВСУ

Словаки, недовольные пророссийской политикой своего правительства и тем, что кабинет Роберта Фицо не поддерживает Украину оружием, собрали еще 600 тысяч евро на закупку снарядов для Украины. Общая сумма собранных средств превысила отметку в 5 миллионов евро.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на организаторов кампании по сбору средств, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что словацкая общественная кампания "Боеприпасы для Украины" под лозунгом "Если не правительство, то мы пришлем" была основана в апреле 2024 года в ответ на отказ правительства Фицо предоставить военную помощь Украине.

По состоянию на январь 2025 года кампании удалось собрать 4,7 миллиона евро. В январе организаторы объявили о дополнительном сборе средств на снаряды для ВСУ.

С момента объявления о дополнительном сборе было собрано еще 600 тысяч евро. На данный момент общая сумма собранных средств превысила отметку в 5 миллионов евро.

Собранные средства будут использованы для закупки третьей партии амуниции для украинской армии.

В октябре 2024 года сообщалось, что в Украину прибыла партия боеприпасов, на которую 70 тысяч граждан Словакии пожертвовали средства. Неравнодушным словакам удалось собрать более 4 миллионов евро.

Напомним, что после того, как власти Словакии отказались поддержать инициативу Чехии по сбору средств и поиску боеприпасов для Киева словаки взялись самостоятельно собирать деньги на боеприпасы для Украины.

Читайте также: Чешская инициатива по предоставлению Украине снарядов продолжится, поставлено уже 1,6 млн боеприпасов, - Павел

Автор: 

боеприпасы (2328) сбор (297) Словакия (974)


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Топ комментарии
+23
Дякуємо за допомогу небайдужим Словакам!
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08.03.2025 01:01
+9
Люди й там є
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08.03.2025 01:04
+7
Дякуємо за допомогу
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08.03.2025 01:56
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Байдуже.. газу не дамо. Прівет, пока.
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08.03.2025 00:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nNjDeaytupc
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08.03.2025 00:57 Ответить
тут звісно дяка!
але коли яник пішов на відверту биковню - українці збирали на шини...
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08.03.2025 01:00 Ответить
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08.03.2025 09:53 Ответить
Дякуємо за допомогу небайдужим Словакам!
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08.03.2025 01:01 Ответить
Люди й там є
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08.03.2025 01:04 Ответить
Молодці словачики!
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08.03.2025 01:17 Ответить
Дякуємо за допомогу
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08.03.2025 01:56 Ответить
Положить в копилку банка "На ядерку"
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08.03.2025 05:28 Ответить
самім собі постріл в башку? - *** дочекаєтесь
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08.03.2025 09:12 Ответить
Ирану и Северной Корее как-то было всё равно, а теперь к ним трамп бегает на поклон лишь бы приняли на чашечку чая
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08.03.2025 13:27 Ответить
зелені хлібальники вже прикрили, але вони все одно зайдуть на проголосувати, дулю з кишені виймуть
і все одно голоснуть за условного медвечюка, яка і є буба...
ті 70% нікуди ж не ділися!....
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08.03.2025 09:07 Ответить
Словаки молодцы, это не вонючие дохлые венгры, рано или поздно фицо будет на мусорнике.
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08.03.2025 09:22 Ответить
Дякуємо!
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08.03.2025 10:52 Ответить
 
 