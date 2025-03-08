ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP
Операция ВСУ в Куриской области РФ находится под угрозой после того, как российские войска прорвали оборонительную линию Украины в районе российского города Суджа.
Об этом пишет издание New York Post, журналисты которого пообщались с военными ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В материале говорится, что российские войска могли воспользоваться паузой в предоставлении Украине американских разведданных, чтобы прорвать оборону ВСУ. Украинские военные отмечают, что россияне стали чаще наносить удары беспилотниками и управляемыми бомбами.
"Мы можем подтвердить, что количество атак увеличилось с использованием планерных бомб, "Шахедов" и других беспилотников", - рассказал журналистам заместитель командира батальона радиоэлектронной борьбы 15 отдельной бригады артиллерийской разведки.
Другой военный ВСУ рассказал, что оккупанты на багги могли прорваться через две или три украинские позиции на Курщине.
"За этими позициями земля была пустой, поэтому они совершили стремительный рейд - прикрытый артиллерией и беспилотниками с тыла - и отрезали эту часть",- рассказал военный.
Украинские военные на условиях анонимности предполагают, что командование может досрочно завершить Курскую операцию и вывести войска с Курщины уже через две недели. По словам военных, это связано с угрозой окружения врагом.
Ситуация на Курщине
Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.
По данным СМИ, россияне прорвались через украинский рубеж обороны возле Суджи.
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58 разів зеленому ідіоту казали - кацапи нападуть!
а воно все своє блеяло не вірте - нема в них кулака!
зайшли моцно, вдарили, розворушили осіне гніздо і виходьте,
з якого гондураса там сидіти,
якщо ви не маєте на меті приєднувати курвщіну?
кращє б вийшлі і десь в іншому місці по кацапні вдарили,
що б тримати лапотних в напрузі...
Стукнуть, не дать опомниться, отмобилизироваться - и свалить за готовые укрепления. У нас же такие есть, да?)
А так, сделали только хуже: восточный фронт разукомплектовали, спровоцировали противника на мобилизацию, толком ничего не сделали, теперь и сумскую область подставили под удар.
Хотя если рассматривать это не с точки зрения глупости, а с точки зрения вредительства - то в принципе паззл складывается.
Був вже потужний контрнаступ на вимогу ОП, на якому ОП півроку піарився.
Був успішний кейс ОП "Фортеця Бахмут".
Соледар, Авдіївка...
Втiм я сподiваюсь що цих причетних все ж розвiшаемо на гiлках.
абубенініти, і хто вже на вас напав? - доня, *****? 🤣
Максимум якась ДРГ, яку просто треба оперативно виявити та перебити.
в нас трамп через 4 рокі уйде - в вас буба ніколи....
какошнік...
поки браття заряджяють кулемет?
арт перформанс для захопленої публіки?
оплески овації?
скільки солдат загинуло заради цього?
скільки грошей вкрали, типу на гуманітарні потреби, годувати кацапський мирняк?
що, в підсумку?
кацапи поставили ультиматум, трамп підтвердив.
тепер нам спарюють тєму, що ми вимушені, в силу певних обставин?
плешивая крємлядь, другий день завидує україну ракетами. збивати нема чим бо трамп зупинив постачання петріотів.
мар'яна, твій вихід!
але і бувсіка треба якось міняти - цей зелений гандон назавжди? - не надихає...
генерал-котел в дії....все як завжди(((