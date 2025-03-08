ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP

Операция ВСУ в Куриской области РФ находится под угрозой после того, как российские войска прорвали оборонительную линию Украины в районе российского города Суджа.

Об этом пишет издание New York Post, журналисты которого пообщались с военными ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что российские войска могли воспользоваться паузой в предоставлении Украине американских разведданных, чтобы прорвать оборону ВСУ. Украинские военные отмечают, что россияне стали чаще наносить удары беспилотниками и управляемыми бомбами.

"Мы можем подтвердить, что количество атак увеличилось с использованием планерных бомб, "Шахедов" и других беспилотников", - рассказал журналистам заместитель командира батальона радиоэлектронной борьбы 15 отдельной бригады артиллерийской разведки.

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Другой военный ВСУ рассказал, что оккупанты на багги могли прорваться через две или три украинские позиции на Курщине.

"За этими позициями земля была пустой, поэтому они совершили стремительный рейд - прикрытый артиллерией и беспилотниками с тыла - и отрезали эту часть",- рассказал военный.

Украинские военные на условиях анонимности предполагают, что командование может досрочно завершить Курскую операцию и вывести войска с Курщины уже через две недели. По словам военных, это связано с угрозой окружения врагом.

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Ситуация на Курщине

Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

По данным СМИ, россияне прорвались через украинский рубеж обороны возле Суджи.

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