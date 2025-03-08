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Новости Боевые действия на Курщине Операция ВСУ на Курщине
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ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP

Из-за угрозы окружения ВСУ могут выйти из Курщины в течение 2 недель

Операция ВСУ в Куриской области РФ находится под угрозой после того, как российские войска прорвали оборонительную линию Украины в районе российского города Суджа.

Об этом пишет издание New York Post, журналисты которого пообщались с военными ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что российские войска могли воспользоваться паузой в предоставлении Украине американских разведданных, чтобы прорвать оборону ВСУ. Украинские военные отмечают, что россияне стали чаще наносить удары беспилотниками и управляемыми бомбами.

"Мы можем подтвердить, что количество атак увеличилось с использованием планерных бомб, "Шахедов" и других беспилотников", - рассказал журналистам заместитель командира батальона радиоэлектронной борьбы 15 отдельной бригады артиллерийской разведки.

Читайте: Россияне прорвались через украинский рубеж обороны возле Суджи, - СМИ

Другой военный ВСУ рассказал, что оккупанты на багги могли прорваться через две или три украинские позиции на Курщине.

"За этими позициями земля была пустой, поэтому они совершили стремительный рейд - прикрытый артиллерией и беспилотниками с тыла - и отрезали эту часть",- рассказал военный.

Украинские военные на условиях анонимности предполагают, что командование может досрочно завершить Курскую операцию и вывести войска с Курщины уже через две недели. По словам военных, это связано с угрозой окружения врагом.

Читайте также: ВСУ могут отступить из Курской области РФ из-за риска окружения, - Politico

Ситуация на Курщине

Ранее в ЦПД заявили, что в пограничье Сумщины продолжаются сложные бои, российские штурмовые группы пытаются прорываться и двигаться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи на Курщине.

По данным СМИ, россияне прорвались через украинский рубеж обороны возле Суджи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ССО зачистили вражеские позиции на Курщине: 8 оккупантов уничтожены. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (3917) ВСУ (6536) Курск (1072)


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Топ комментарии
+17
А потім вони попруть на Сумщину. Повна жопа....
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08.03.2025 01:34
+17
Верховий ішак "докерувався". Авантюра добігає кінця. До чого причетне це чмо, там біда та горе.
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08.03.2025 04:55
+16
в кожного своє за Курську операцію.
зайшли моцно, вдарили, розворушили осіне гніздо і виходьте,
з якого гондураса там сидіти,
якщо ви не маєте на меті приєднувати курвщіну?
кращє б вийшлі і десь в іншому місці по кацапні вдарили,
що б тримати лапотних в напрузі...
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08.03.2025 01:55
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Правила форума Совет форумчан
А потім вони попруть на Сумщину. Повна жопа....
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08.03.2025 01:34 Ответить
А якби не Суджа то не поперли? Стояли б з квітами чекали Трампа?
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08.03.2025 01:51 Ответить
Там не було ударного кулака в 60 тисяч рил + корейці.
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08.03.2025 01:54 Ответить
Він тоді був би в іншому місці. Чи росія не в повну силу воює по вашому? Якшо вони можуть мобілізувати вони мобілізують і оснащують, а потім атакують. Чи ви адепт думки що удари по енергетиці то відповідь за взірваний Кримський міст, а росія тільки відповідає і ніколи не починає першою?
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08.03.2025 01:57 Ответить
Беруть губами не в повну силу. Але ніби в Трампа пробують на повну. Американці задонатили 100+ мілярдів на утилізацію кацапів, а ті тепер готові торгувати з "партнерами з США". Довоювались. Суть така що ми своїми діями показали що росіян не треба боятись і можливо саме це вплинуло на рішення Європейських держав допомогти нам миротворцями. Можете закривати очі на реальність.
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08.03.2025 02:14 Ответить
А Путен, так вообще войну начинать не хотел. Так получилось🥴
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08.03.2025 07:56 Ответить
як і під кордонами України y 22 того кацапського кулака не було....
58 разів зеленому ідіоту казали - кацапи нападуть!
а воно все своє блеяло не вірте - нема в них кулака!
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08.03.2025 04:39 Ответить
На Харківщину вони поперли перші, без нашого розширення, як і на всі решта напрямків, від Києва до Херсона і Маріуполя. Це якась дивна ваша позиція. Ворог воює не реактивно, а агресивно з ініціативою. Наші кроки оборонні і наносять удари там де у ворога слабке місце і не зручні для оборони рубежі. Звинувачувати Україну і її дії це максимально тупо.
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08.03.2025 02:06 Ответить
Чому ви про решта напрямків не говорите тоді? Теж не перші? Чий Крим?
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08.03.2025 02:11 Ответить
То чий крим?
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08.03.2025 02:18 Ответить
Не правильно. Правильна відповідь Український.
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08.03.2025 02:27 Ответить
Це не кричалка, це проста публічна провірка яку ви не пройшли. Якшо ми забудемо всі чий Крим, то ми точно війну не виграємо.
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08.03.2025 04:46 Ответить
Їм навіть в Лахті не дозволяють визнати, що Крим - це Україна. Тест не пройшов😆
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08.03.2025 08:37 Ответить
якщо немає тями зберегти та задіяти знову 10 000 воїнів,то не буде тями захистити Суми...
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08.03.2025 10:26 Ответить
Сирського до стінки.
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08.03.2025 01:51 Ответить
Зеленський всім керує ....Сирський тільки виконавець. І він не може сказати ні , так як вмів Залужний...
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08.03.2025 13:38 Ответить
Все. Чергова афера ЗЄ накрилася мідним тазом.
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08.03.2025 01:53 Ответить
це було приречено. все ж таки кацапів більше.
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08.03.2025 07:51 Ответить
в кожного своє за Курську операцію.
зайшли моцно, вдарили, розворушили осіне гніздо і виходьте,
з якого гондураса там сидіти,
якщо ви не маєте на меті приєднувати курвщіну?
кращє б вийшлі і десь в іншому місці по кацапні вдарили,
що б тримати лапотних в напрузі...
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08.03.2025 01:55 Ответить
Вот это правильно было бы.
Стукнуть, не дать опомниться, отмобилизироваться - и свалить за готовые укрепления. У нас же такие есть, да?)

А так, сделали только хуже: восточный фронт разукомплектовали, спровоцировали противника на мобилизацию, толком ничего не сделали, теперь и сумскую область подставили под удар.

Хотя если рассматривать это не с точки зрения глупости, а с точки зрения вредительства - то в принципе паззл складывается.
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08.03.2025 02:17 Ответить
Розглядай це виключно з точки зору піару.
Був вже потужний контрнаступ на вимогу ОП, на якому ОП півроку піарився.
Був успішний кейс ОП "Фортеця Бахмут".
Соледар, Авдіївка...
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08.03.2025 02:22 Ответить
Якщо б тiльки це не коштувало стiльки життiв.
Втiм я сподiваюсь що цих причетних все ж розвiшаемо на гiлках.
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08.03.2025 02:28 Ответить
Сирський спланував операцію на вимогу "зєрмака". "На плечах" відступаючих частин ЗСУ в Україну ломануться всі ті кацапські підрозділи які накопичувались на цьому напрямку. Сподіваюсь що Сирській це передбачив і все готово для знищення цієї "групи переслідування". А якщо ні? Тоді що? - в глуху оборону, або ... вторгнення на територію кацапів в іншому місці?
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08.03.2025 01:56 Ответить
А сама втеча з Курської волості це не провал? Особливо зараз, коли Україна має виглядати сильною.
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08.03.2025 02:33 Ответить
Ні, якщо знищити всю комунальну та промислову інфраструктуру то це спецоперація. "СВО" по вашому. Кацапам доведеться витратитись на відновлення замість того щоб спрямовувати ці кошти на армію. Сподіваюсь що така концентрація кацапських військ дозволить знищити їх багато. Наступна наша "СВО" має спустошити наступний район. Сподіваюсь що обєкт для цього вже обрано. Адже всі можливі сили сконцентровані в Курській області і тому решта прикордонних областей погано захищені.
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08.03.2025 02:59 Ответить
Через розвіддані? Оточують не перший день. Усі вже звикли до постійної брехні журналістів.
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08.03.2025 02:23 Ответить
Давати інформацію може тільки Генштаб. Всі, хто дають інфу «на умовах анонімності» повинні притягуватись до відповідальності. У нас війна і мають діяти воєнні правила.
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08.03.2025 03:16 Ответить
в Іспанії,?
абубенініти, і хто вже на вас напав? - доня, *****? 🤣
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08.03.2025 04:46 Ответить
Верховий ішак "докерувався". Авантюра добігає кінця. До чого причетне це чмо, там біда та горе.
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08.03.2025 04:55 Ответить
Главный козырь, ****!
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08.03.2025 05:12 Ответить
Успішна операція закінчилась після стадії нальоту, дальше пішло планомірне знищення задіяного особового складу , техніки та озброєння зсу , паралельно вирішувалась успішно, в інтересах ворога, здача територій донбасу, знищення наших сил та засобів , деморалізація армії.Діють за задумом зермака, на місці, за допомогою своїх ручних бобіків сирських, драпатих і решти.
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08.03.2025 06:02 Ответить
Абсолютна гірка правда.....зе та його потужна команда знищують Україну планомірно і потужно , а також всіх патріотів , Ось вам і денацифікації та демілітарізація
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08.03.2025 13:47 Ответить
Курська операція виконала свої цілі. Відвлікла найбільш боєздатні українські частини з Донбасу і далі можливість противнику максимально там просуватись. Спонукала противника сформувати нове угруповання в Курській області.
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08.03.2025 06:39 Ответить
А як же ж діди воювали без супутникових розвідданних максар
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08.03.2025 06:40 Ответить
Суджа - наш виходить боком. Незабаром москалі будуть на Сумщині
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08.03.2025 06:42 Ответить
Ага киев Львов вот только сарай под час.яром захватят.да соплежуи нытики.курская операция лучшее что было за 2 года из планов зсу.не вам зрадойобам рассуждать об этом ваше дело это ныть и сосать член.
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08.03.2025 07:00 Ответить
Набери в рот зеленого л@йна і плюнь в мене. Ще набери в рот зеленого л@йна і плюнь. Не поспішай і не хвилюйся, - вам зебілам зеленого л@йна вистачить
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08.03.2025 07:08 Ответить
Зато у нас тепер верховний головнокомандувач керує , а колись керував Залужний.... Різницю відчуваєте ,?
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08.03.2025 13:50 Ответить
Авантюра була задумана агентами кремля в ОП з метою здачі Донбасу. Агенти виконали своє завдання
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08.03.2025 07:04 Ответить
Може я і не правий, але починаючі з незрозумілих(яка ціль була?) рейдів РДК( подивіться інтерв'ю рдкашників, де вони розповідають, що окрім проволоки на гнилих стовпах, на границі нічого не було) ми самостійно зробили розширення реальної лінії боєзіткнення. Це і зараз, і ранійше не було нам вигідно, бо в нас обмаль резервів. Операція на Курщіні спрчатку виглядала приголомшливо, але привела до втрат терріторій на Донбасі, бо саме звідти зняли частини для прориву на Курщіну. Війна ще не закінчилась і хто зна, що буде далі, але цей прорив схожий на блискавичний рейд, що сильно затягнувся. Приграниччя Сумщіни стерто з лиця землі і звичайно путлер не буде розмінювати якісь территорії. Чи була потрібна така операція? - напишуть історіки...колись.
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08.03.2025 07:27 Ответить
Путіну вигідно, що Україна виведе війська з курщини?
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08.03.2025 07:36 Ответить
З точки зору кротів потрібна
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08.03.2025 13:52 Ответить
Ну і хто міг проскочити через позиції на 'баггі', бригада на тисячі машин?
Максимум якась ДРГ, яку просто треба оперативно виявити та перебити.
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08.03.2025 07:43 Ответить
Воювати проти рашки дуже нелегко. Але, коли на боці рашки ще й америка...
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08.03.2025 08:06 Ответить
***** вам трамп? - слаба бодобія буби,
в нас трамп через 4 рокі уйде - в вас буба ніколи....
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08.03.2025 08:15 Ответить
Він перед тим як під ********** вам країну.
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08.03.2025 10:28 Ответить
так і думав - кацап...
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08.03.2025 11:14 Ответить
а ну спой мені за ми браття?
какошнік...
поки браття заряджяють кулемет?
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08.03.2025 11:18 Ответить
то, яка була мета?
арт перформанс для захопленої публіки?
оплески овації?
скільки солдат загинуло заради цього?
скільки грошей вкрали, типу на гуманітарні потреби, годувати кацапський мирняк?
що, в підсумку?
кацапи поставили ультиматум, трамп підтвердив.
тепер нам спарюють тєму, що ми вимушені, в силу певних обставин?
плешивая крємлядь, другий день завидує україну ракетами. збивати нема чим бо трамп зупинив постачання петріотів.
мар'яна, твій вихід!
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08.03.2025 08:35 Ответить
Верховний наполеончик хотів потішити своє ЄГО
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08.03.2025 13:55 Ответить
доня канешно повний гандон, псіна щє та,,,
але і бувсіка треба якось міняти - цей зелений гандон назавжди? - не надихає...
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08.03.2025 08:47 Ответить
Знищіти там все цінне і вийти. Подати як жест доброї волі, звинуватити пуйла, що він не хоче миру і не йде на поступки.
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08.03.2025 09:18 Ответить
Якби ж то , трохи до АЕС курської недотянули .. бо мабуть ще окрім газорозподільного вузла там цінного немає..
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08.03.2025 23:45 Ответить
За цими позиціями земля була порожньою, Джерело: https://censor.net/ua/n3539991
генерал-котел в дії....все як завжди(((
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08.03.2025 09:20 Ответить
Да хрен с ней, с этой областью, главное, чтобы наши ребята вышли живыми, вы и так им навели шороху, показали этим засранцам, кто они есть!
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08.03.2025 09:21 Ответить
Пора там проводить референдум, и включать территории вместе с областным центром в состав Украины. И в Белгородской области зайти в 2 села, и там провести.
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08.03.2025 12:27 Ответить
Вони Зеленского не знають. Той свій рейтинг буде захищати до останнього українця.
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08.03.2025 13:13 Ответить
Да , точно , його від влади тепер і за вуха не відірвеш ,і він буде знищувати всіх патріотів , а кому не подобається міняйте громадянство
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08.03.2025 13:57 Ответить
 
 