РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10650 посетителей онлайн
Новости Видео Боевые действия на Курщине Операция ВСУ на Курщине
4 316 3

Бойцы ССО зачистили вражеские позиции на Курщине: 8 оккупантов уничтожены. ВИДЕО

Операторы 6 полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ совершили налет на позиции врага в Курской области РФ.

Соответствующее видео опубликовано на канале ССО, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе удачных специальных действий группа воинов ССО уничтожила 8 оккупантов.

Также смотрите: Снайперы из Сил специальных операций показали ликвидацию оккупантов на расстоянии от 1170 до 1460 метров. ВИДЕО

Автор: 

война (1361) ССО (521) Курск (1072)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чудове снодійне. Чарівних снів, панове.
показать весь комментарий
08.03.2025 00:12 Ответить
******** екіп і перевага на полі бою.
дуже дорого але результат дає.
теплак.
але той же теплак колись був у вигляді ідеї в яку хтось вклав гроші.
не доганяю як можна не розуміти що повсюди, по всьому світу є ідеї, купіть їх і матимете перевагу на полі бою в таких моментах що ворог навіть не думав.
це вигідніше аніж м'ясом в лоб атакувати по мінах та спалювать лат-и за 35к доларів ворожим дроном за 0.5к доларів.
показать весь комментарий
08.03.2025 00:47 Ответить
"як тобі, Ілон Трамп?"
Вовкулаки! Вдачі й надалі!!
показать весь комментарий
08.03.2025 01:14 Ответить
 
 