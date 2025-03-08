Бойцы ССО зачистили вражеские позиции на Курщине: 8 оккупантов уничтожены. ВИДЕО
Операторы 6 полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ совершили налет на позиции врага в Курской области РФ.
Соответствующее видео опубликовано на канале ССО, информирует Цензор.НЕТ.
В ходе удачных специальных действий группа воинов ССО уничтожила 8 оккупантов.
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дуже дорого але результат дає.
теплак.
але той же теплак колись був у вигляді ідеї в яку хтось вклав гроші.
не доганяю як можна не розуміти що повсюди, по всьому світу є ідеї, купіть їх і матимете перевагу на полі бою в таких моментах що ворог навіть не думав.
це вигідніше аніж м'ясом в лоб атакувати по мінах та спалювать лат-и за 35к доларів ворожим дроном за 0.5к доларів.
Вовкулаки! Вдачі й надалі!!