Рашисты атаковали дронами Полтавский район: есть разрушения гражданской инфраструктуры

Сегодня, 8 марта 2025 года, враг ударил БпЛА по Полтавскому району.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.

Как отмечается, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

На месте происшествия работали спасатели. Пожар ликвидирован. Предварительно пострадавших нет.

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