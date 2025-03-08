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Новости Удар россиян по Полтавщине
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Рашисты атаковали дронами Полтавский район: есть разрушения гражданской инфраструктуры

Шахед над Полтавщиной

Сегодня, 8 марта 2025 года, враг ударил БпЛА по Полтавскому району.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.

Как отмечается, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

На месте происшествия работали спасатели. Пожар ликвидирован. Предварительно пострадавших нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Доброполью: по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (26850) Шахед (929) Полтавская область (1144) Полтавский район (37)


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Обстріл Добропілля на Донеччині: щонайменше 11 загиблих, 30 поранених
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08.03.2025 07:41 Ответить
Біда.
Але до чого це тут?
Є окрема новина про це.
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08.03.2025 09:37 Ответить
 
 