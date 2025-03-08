Рашисты атаковали дронами Полтавский район: есть разрушения гражданской инфраструктуры
Сегодня, 8 марта 2025 года, враг ударил БпЛА по Полтавскому району.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.
Как отмечается, есть разрушения гражданской инфраструктуры.
На месте происшествия работали спасатели. Пожар ликвидирован. Предварительно пострадавших нет.
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Але до чого це тут?
Є окрема новина про це.