Удар РФ по Доброполью: по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 7 марта 2025 года, войска РФ нанесли удар по центру Доброполья в Донецкой области. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 30 получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.
"Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "Шахедом"), повредив пожарную машину.
Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 кв. м", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людях.
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Бідні люди, бідна Україна - чому мацква ще не накрита ЯЗ?
Що б ви здохли,суки. В першу чергу госдура,совєт *********,і вся кремлівська суєта і *****.
"подяка" вумному наріду США за президента-терориста-мародера, подєльника *****.. ви усі співучасники нинішніх злочинів людожерської Московії..
Боже мій, що наголосували 73% реднеків(
трамп договорився з путіним, щоб той не воював проти україни, поки трамп при владі. сказав: "вова, я ж пообіцяв своїм виборцям, не підставляй мене. я домовлюсь з україною про завершення війни без будь-яких гарантій для україни, цим самим дам тобі лазєйку, щоб ти зміг потім ще раз напасти. 4 роки не повоюй, як я піду - то роби шо хоч". але путін може не прожити ще 4 роки.
Щось у старого трампа, і чЛЄнів з Білого дому, з головою геть погано!!
Крутить ними ******, як хвіст собакою!
Костянтин Широкий
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@Backi33
Прекратив военную помощь Украине, США лишили себя нейтралитета. Кто не помогает Украине, тот помогает россии и после сегодняшнего обстрела Украины, кровь украинцев на руках не только россии, но и США. США предатели.