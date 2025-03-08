Удар РФ по Доброполью: по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 7 марта 2025 года, войска РФ нанесли удар по центру Доброполья в Донецкой области. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 30 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

"Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "Шахедом"), повредив пожарную машину.

Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 кв. м", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людях.