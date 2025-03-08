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Новости Обстрелы Донетчины Обстрелы Доброполья
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Удар РФ по Доброполью: по меньшей мере 11 человек погибли, еще 30 - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 7 марта 2025 года, войска РФ нанесли удар по центру Доброполья в Донецкой области. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 30 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

"Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "Шахедом"), повредив пожарную машину.

Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 кв. м", - говорится в сообщении.

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последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью
последствия удара по Доброполью

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере четырех погибших и 18 раненых людях.

Автор: 

обстрел (26850) жертвы (2056) Донецкая область (9482) ГСЧС (4944) Покровский район (495) Доброполье (12)


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Топ комментарии
+22
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08.03.2025 08:04
+22
Кінь Лавров:"Ми не наносим удары по гражданской инфраструктуре."
Що б ви здохли,суки. В першу чергу госдура,совєт *********,і вся кремлівська суєта і *****.
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08.03.2025 08:06
+22
рудий є співучасником цих злочинів
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08.03.2025 08:09
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За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1000 окупантів, 4 російських танки одну РСЗВ і 12 ББМ.
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08.03.2025 07:57 Ответить
у рудого всі однаково плакали
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08.03.2025 07:59 Ответить
Це путлер так хоче миру...
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08.03.2025 07:59 Ответить
Відбій ✅
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08.03.2025 08:00 Ответить
Круто на Крым и донбас тоже при зеленском было ?
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08.03.2025 08:07 Ответить
Зв'язок Зе з Януковичем, який запросив російські війська в Україну, не бачиш?
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08.03.2025 08:50 Ответить
покажи
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08.03.2025 12:26 Ответить
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1191158747731307&set=a.594330754080779
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10.03.2025 02:17 Ответить
майже ні про що ... Не здивуюсь, якщо причина ненависті Зе до По через якийсь випадок на корпоративі, де Квартал виступав, а По платив.
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10.03.2025 13:08 Ответить
Так, зараз багато психічних розладів...
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08.03.2025 08:12 Ответить
Да. У Путина и русских же нет своей воли.
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08.03.2025 08:16 Ответить
Мурло кацапське.Повчає українців.Свіжа троляка-місяць,як зареєстроване.
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08.03.2025 08:19 Ответить
Сьома , вас ще вчора послали в еротичну подорож . Ви так швидко повернулись ?
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08.03.2025 08:47 Ответить
Початок вторгнення це свдомий вибір пукіна та усіх мерхенних кацапів як ти
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08.03.2025 09:11 Ответить
Зеленоморда скотобаза, ви вже придбали собі лопати? Бо тепер це буде не тільки ваш улюблений засіб для риття окопу, а і зброя. Всі готові до окопів? Лопати наточили? Ваш лідор буде воювати, поки ви всі не здохнете.
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08.03.2025 13:04 Ответить
С..кі рсняві, і тампонові однаково винні в цих смертях.
Бідні люди, бідна Україна - чому мацква ще не накрита ЯЗ?
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08.03.2025 08:03 Ответить
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08.03.2025 08:04 Ответить
Кінь Лавров:"Ми не наносим удары по гражданской инфраструктуре."
Що б ви здохли,суки. В першу чергу госдура,совєт *********,і вся кремлівська суєта і *****.
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08.03.2025 08:06 Ответить
рудий є співучасником цих злочинів
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08.03.2025 08:09 Ответить
Що б ви виздихали кацапи ,будь проклята росія ,ось такого миру хоче росія ця невина кров окрім рашиських катів і на руках агента Краснова який став захищати злочинців.
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08.03.2025 08:18 Ответить
Як же я хочу що б так виглядав кожен клаптик мацкалячих боліт!
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08.03.2025 08:21 Ответить
зрадник України та усього Цивілізованого Світу, нобелівський Peaceаючий Трампчик ставить лайк..
"подяка" вумному наріду США за президента-терориста-мародера, подєльника *****.. ви усі співучасники нинішніх злочинів людожерської Московії..
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08.03.2025 08:28 Ответить
Віце-през рудого тампона - син героїнової повії-наркоманки з тяжкими психічними розладами,
Боже мій, що наголосували 73% реднеків(
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08.03.2025 08:34 Ответить
де тут хто ?
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08.03.2025 08:43 Ответить
З кожним таким терористичним актом Трампону ще важче викручувати Україні руки .
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08.03.2025 08:41 Ответить
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08.03.2025 09:03 Ответить
можливо воно так:

трамп договорився з путіним, щоб той не воював проти україни, поки трамп при владі. сказав: "вова, я ж пообіцяв своїм виборцям, не підставляй мене. я домовлюсь з україною про завершення війни без будь-яких гарантій для україни, цим самим дам тобі лазєйку, щоб ти зміг потім ще раз напасти. 4 роки не повоюй, як я піду - то роби шо хоч". але путін може не прожити ще 4 роки.
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08.03.2025 09:26 Ответить
А нащо це йому, Трумпу, насправді ?
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08.03.2025 12:29 Ответить
Ми мали теж розпочати терор проти т.з мірнава кацапья, якби не гундосі зрадники і фсбдєрьмаки. Вони, рогаті акаючі потвори, спокійно собі живуть, жеруть, серуть, підтримують терористичну війну проти нас, а ми як иі толєрасти тєрпіли, слідуємо якимось правилам у війні з тваринами. І ця постійна відмазка, нема чим...
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08.03.2025 09:57 Ответить
Я тебя понимаю, у самого те же желания. Но к сожалению, не можем по нескольким причинам: потеря поддержки союзников, без которых мы не выстоим, а также потому, что результатом станет не давление гражданского общества на рашистскую власть, а облегчение для путлера процесса зомбирования орков с целью рекрутинга их на "СВО".
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08.03.2025 10:59 Ответить
Серійний убивця ******, убиває Українців, а трамп-бите вухо, вищить на Україну, щоб припинила захищатися від ******!
Щось у старого трампа, і чЛЄнів з Білого дому, з головою геть погано!!
Крутить ними ******, як хвіст собакою!
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08.03.2025 10:10 Ответить
Колись давно, як тільки пройшов перший шок від параду "народних республік" (мабуть, це був кінець травня 2014), представники міста Добропілля заявили, що головорізи ДНР (= Путлера) жодної хвилини не володіли цим чудовим містом ! Тепер вони відшукують нагоду для помсти. Інакше у мацьковських андрофагів ніколи й не було.
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08.03.2025 11:20 Ответить
https://x.com/Backi33

Костянтин Широкий



https://x.com/Backi33

@Backi33


Прекратив военную помощь Украине, США лишили себя нейтралитета. Кто не помогает Украине, тот помогает россии и после сегодняшнего обстрела Украины, кровь украинцев на руках не только россии, но и США. США предатели.
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09.03.2025 00:00 Ответить
Хай хтось би передав цьому нарциссу що результат його дій - невинна кров яка буде на ньому і на його дітях. "Болонка путіна" (Дж. Байден).
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09.03.2025 18:33 Ответить
 
 