Россияне обстреляли Доброполье на Донетчине, по меньшей мере пять человек погибли, еще 15 ранены. ФОТО
Поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере пяти погибших и 15 раненых людей.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, враг нанес по городу три удара.
"По предварительной информации, повреждены четыре многоэтажки. Окончательное количество жертв и объемы разрушений будут установлены позже. Сейчас же на месте попаданий работают органы власти, полиция, спасатели и все ответственные службы", - рассказал Филашкин.
Он призвал горожан эвакуироваться в более безопасные места.
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