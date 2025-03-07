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Новости Фото Обстрелы Донетчины Обстрелы Доброполья
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Россияне обстреляли Доброполье на Донетчине, по меньшей мере пять человек погибли, еще 15 ранены. ФОТО

Поздно вечером 7 марта российские войска нанесли удары по городу Доброполье Донецкой области. Известно о по меньшей мере пяти погибших и 15 раненых людей.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, враг нанес по городу три удара.

удар РФ по Доброполью, 7 марта

"По предварительной информации, повреждены четыре многоэтажки. Окончательное количество жертв и объемы разрушений будут установлены позже. Сейчас же на месте попаданий работают органы власти, полиция, спасатели и все ответственные службы", - рассказал Филашкин.

Он призвал горожан эвакуироваться в более безопасные места.

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Автор: 

обстрел (26850) Донецкая область (9482) Покровский район (495) Доброполье (12) война в Украине (3416)


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ей трамп-шо нє відіш???ета же путлєр хочєт міра...
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07.03.2025 23:45 Ответить
Срати вони хотіли,на корумповане фсбешне лайно,яке обкрадає свою армію під час кривавої війни.
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08.03.2025 00:06 Ответить
Трамп би сказав на це жахіття , що путі нехотів .
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08.03.2025 00:05 Ответить
Жахіття яке, сша тепер входять у вісь Зла.
На руках амерів теж кров невинних людей
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08.03.2025 06:47 Ответить
Геноцид рашиських варварів проти українського народу не припиняєтся ні на день, влада безпорадна, світ мовчить ,Трамп відбілює злочини рашистів.
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08.03.2025 07:25 Ответить
Та ні, сказав би що то ще мало
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08.03.2025 12:40 Ответить
 
 