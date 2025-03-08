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Новости Загрязнение воздуха
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Качество воздуха в Киеве снова ухудшилось

В Киеве снова загрязненный воздух

Утром 8 марта 2025 года в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности высокий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

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До улучшения ситуации с состоянием воздуха, специалисты рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Автор: 

загрязнение (256) Киев (25466)


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Нафига постят эту "новость".В любом крупном городе,есть ветер-хороший воздух,безветрие-плохой.
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08.03.2025 10:09 Ответить
а, раптом кияни задумають зібратися на майдані.
а, тут, опа, брудне повітря і всі залишаться дома.
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08.03.2025 10:11 Ответить
Тобто, для спалення шин буде брудне повітря?)))
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08.03.2025 10:35 Ответить
так так.
палити шини, коли брудне повітря, якось невдобно.
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08.03.2025 10:37 Ответить
с какого перепугу там собираться?в выходной и праздник по магазинам и дома посидетть можно
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08.03.2025 10:58 Ответить
Боже ж ти мій, патку милий, що ж це в світі коїться!? Якже тепер жити на милій Україні, якщо в Київі таке робиться?
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08.03.2025 11:21 Ответить
З Банкової сморід підгузників?
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08.03.2025 13:09 Ответить
 
 