Качество воздуха в Киеве снова ухудшилось

Утром 8 марта 2025 года в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности высокий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

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До улучшения ситуации с состоянием воздуха, специалисты рекомендуют: