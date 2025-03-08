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Качество воздуха в Киеве снова ухудшилось
Утром 8 марта 2025 года в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности высокий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Как отмечается, вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха, специалисты рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
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а, тут, опа, брудне повітря і всі залишаться дома.
палити шини, коли брудне повітря, якось невдобно.