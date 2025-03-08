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Враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области
РФ снова бьет по энергетике в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, вчера вечером враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.
Это уже седьмой удар по энергосистеме области за три недели.
Энергетики круглосуточно работают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.
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🫣 В Чорному морі якісь двіж, невідомі безекіпажні катери атакують газові вишки в морі, а заодно і авіацію підарів, яка намагається ці БЕКи знищити.
длиной 9 метров, способную нести на борту несколько меньших БЭКов или пару торпед. Вооружение катера включает спаренный переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) для борьбы с воздушными целями, а также два пулемёта, один из которых - шестиствольный миниган, обеспечивающий высокую плотность огня. Система наведения оснащена оптикой с тепловизионным каналом, что позволяет эффективно действовать в ночных условиях. Управление осуществляется через спутниковую сеть Starlink, предоставляющую устойчивую связь даже в сложных морских условиях. По словам Туманова, такие характеристики делают катер серьёзной угрозой для российских объектов в Черном море.