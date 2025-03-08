Враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области

РФ снова бьет по энергетике в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, вчера вечером враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Это уже седьмой удар по энергосистеме области за три недели.

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Энергетики круглосуточно работают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.