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Новости Удары по энергетике
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Враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области

Удар по инфраструктуре ДТЭК

РФ снова бьет по энергетике в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, вчера вечером враг снова нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Это уже седьмой удар по энергосистеме области за три недели.

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Энергетики круглосуточно работают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов.

Автор: 

Одесская область (3542) ДТЭК (520)


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Третья тревога за 8 марта Одесса и половина Украины баллистика ...кацапам скучно их кацапочкам главно белую Гранту и гробовые...
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08.03.2025 09:50 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🫣 В Чорному морі якісь двіж, невідомі безекіпажні катери атакують газові вишки в морі, а заодно і авіацію підарів, яка намагається ці БЕКи знищити.
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08.03.2025 09:59 Ответить
почему неизвестными? - Катран-Веном
длиной 9 метров, способную нести на борту несколько меньших БЭКов или пару торпед. Вооружение катера включает спаренный переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) для борьбы с воздушными целями, а также два пулемёта, один из которых - шестиствольный миниган, обеспечивающий высокую плотность огня. Система наведения оснащена оптикой с тепловизионным каналом, что позволяет эффективно действовать в ночных условиях. Управление осуществляется через спутниковую сеть Starlink, предоставляющую устойчивую связь даже в сложных морских условиях. По словам Туманова, такие характеристики делают катер серьёзной угрозой для российских объектов в Черном море.
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08.03.2025 10:28 Ответить
Якщо кацапія може робити ракети, можемо й ми. Але їх нема. І за це треба гундосого зрадника карати, разом з фсбдєрьмаками
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08.03.2025 09:53 Ответить
Де наша адекватна відповідь по цивільним цілям в росії
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08.03.2025 10:07 Ответить
уже неделю (одесская обл.) в сети сумасшедшие гармоники, синусоида рваная, холодильник, инвертор, упс постоянно уходят в защиту

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08.03.2025 10:40 Ответить
 
 