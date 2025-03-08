Рашисты атаковали дронами Одессу: повреждены дома, объекты промышленности и сферы обслуживания. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 8 марта 2025 года враг в очередной раз атаковал Одессу ударными БпЛА. Целями удара неизменно остаются энергетическая и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки повреждены объекты промышленности и сферы обслуживания, а также жилые дома.

"На месте происшествия работают спасатели и оперативные службы города. Выясняем масштабы разрушений инфраструктуры и повреждений жилых домов. Информация о пострадавших пока не поступала", - писал ночью он.

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Утром он сообщил, что на месте ликвидации последствий вражеской атаки работают коммунальные службы и городской оперативный штаб.









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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, вечером 7 марта российские захватчики нанесли массированный дроновый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.