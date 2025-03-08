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Новости Фото Атака дронов на Одессу
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Рашисты атаковали дронами Одессу: повреждены дома, объекты промышленности и сферы обслуживания. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 8 марта 2025 года враг в очередной раз атаковал Одессу ударными БпЛА. Целями удара неизменно остаются энергетическая и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки повреждены объекты промышленности и сферы обслуживания, а также жилые дома.

"На месте происшествия работают спасатели и оперативные службы города. Выясняем масштабы разрушений инфраструктуры и повреждений жилых домов. Информация о пострадавших пока не поступала", - писал ночью он.

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Утром он сообщил, что на месте ликвидации последствий вражеской атаки работают коммунальные службы и городской оперативный штаб.

Последствия атаки на Одессу 8 марта 2025 года
Последствия атаки на Одессу 8 марта 2025 года
Последствия атаки на Одессу 8 марта 2025 года
Последствия атаки на Одессу 8 марта 2025 года

Также читайте: Последствия вражеских атак Одесской области: под ударами были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, вечером 7 марта российские захватчики нанесли массированный дроновый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.

Автор: 

обстрел (26850) Одесса (7862) Одесская область (3542) Шахед (929) Одесский район (118)


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А ми що у відповідь, черговий незламно гундосий відосик?
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08.03.2025 09:38 Ответить
Нужно сказать правду, в Одессе достаточно много ждунов рускага мира, желательно, чтобы путлеровские приветы попадали именно им, может они начнут думать головой, вместо задницы?
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08.03.2025 09:39 Ответить
шо там в Брукліні? так і співають "...жємчюжіна у моря"? і прославляють мудрава трампа?
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08.03.2025 10:22 Ответить
Кацапи привітали Одесу з мєждународним жєнскім дньом.
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08.03.2025 10:33 Ответить
Майже всі обстріли з Криму. Мабуть, Генштаб не здатний захищати Україну, або працює на кацапію.
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08.03.2025 12:51 Ответить
 
 