Рашисты атаковали дронами Одессу: повреждены дома, объекты промышленности и сферы обслуживания. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 8 марта 2025 года враг в очередной раз атаковал Одессу ударными БпЛА. Целями удара неизменно остаются энергетическая и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате атаки повреждены объекты промышленности и сферы обслуживания, а также жилые дома.
"На месте происшествия работают спасатели и оперативные службы города. Выясняем масштабы разрушений инфраструктуры и повреждений жилых домов. Информация о пострадавших пока не поступала", - писал ночью он.
Утром он сообщил, что на месте ликвидации последствий вражеской атаки работают коммунальные службы и городской оперативный штаб.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, вечером 7 марта российские захватчики нанесли массированный дроновый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.
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