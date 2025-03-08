Враг ударил по Херсону: ранена супружеская пара

Утром 8 марта 2025 года армия РФ ударила из артиллерии по Днепровскому району Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Из-за обстрела пострадала супружеская пара. У 86-летней женщины и 82-летнего мужчины диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также осколочные ранения.

Сейчас пострадавшие под наблюдением медиков.