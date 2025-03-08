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Новости обстрелы Херсонщины
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Враг ударил по Херсону: ранена супружеская пара

Последствия попадания управляемой авиабомбы на территорию детского сада.

Утром 8 марта 2025 года армия РФ ударила из артиллерии по Днепровскому району Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Из-за обстрела пострадала супружеская пара. У 86-летней женщины и 82-летнего мужчины диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также осколочные ранения.

Сейчас пострадавшие под наблюдением медиков.

Автор: 

обстрел (26850) Херсон (2787) Херсонская область (4709) Херсонский район (220)


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