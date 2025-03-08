The New York Times о наступлении РФ в Курской области: 50 северокорейцев атакуют позиции, на которых 6 бойцов ВСУ
Успехам россиян в Курской области служат новые подразделения военных Северной Кореи и подразделения беспилотников, которые работают под жестким прикрытием артиллерии и воздушных бомбардировок.
Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Издание отмечает, что если ВСУ на этом участке попадут в окружение или будут вынуждены отступать, это будет значительным поражением и ослаблением для Киева, ведь удержание территории РФ считалось "козырем" украинской стороны во время потенциальных переговоров.
"Это правда, мы не можем их остановить, - рассказал командир украинского подразделения связи Алексей. - Они просто сметают нас, наступая группами по 50 северокорейцев, тогда как у нас на позициях всего шесть человек".
Как отмечает NYT, солдаты КНДР вернулись на поле боя в Курской области после того, как в январе их вывели с фронта из-за значительных потерь. Уже в начале марта, по словам украинских защитников, их стало слишком много. Теперь они лучше приспособлены к ведению войны в условиях активной работы БпЛА. Атаки, в которых эти силы участвуют, все еще характеризуются большим количеством жертв, но КНДРовцы действуют более слаженно.
"Применение тактики северокорейцами постоянно совершенствуется", - рассказывает командир беспилотника Андрей, добавляя, что они действуют в лучшей координации с северокорейскими артиллерийскими подразделениями и при поддержке российских операторов дронов.
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Навіть в ПВО, хоча там дійсно треба воювати/пахати як чорт + відповідальність яка + вони є ціллю для балістики та ждунів-паліїв.
Більшість людей які роками "служили" так і залишились тиловиками а фронт рятували з 2014 прості добровольці - водії, фермери, інженери, айтишнікі, продавці
- хто так вважав ?
Кацапам завжди було пох... на ту курщину , бо вони чудово знали , що ЗСУ звідти , рано чи пізно , все одно підуть !
ЗеХутін з тою суджою, Людей треба рятувати!
Без армії не збережемо націю.
Бо якщо здача Азовців
-2022 повториться, та в більшому масштабі, то боюся ми отримаєм розвал стійкості тих хто ще тримається на мотивації а не бусифікації .
Нам треба рятувати країну - але.. ви б послали дітей своїх у "мясорубку" знаючи що влада їх точно зрадить ???!!! А скільки фактів що бусифікують калік, епілептиків, людей з хронічними вадами, алкашів, зеків, наркош, психічно хворих та просто ватанів які втечуть
"В Україні акредитовано понад 6 тисяч іноземних журналістів для роботи в зоні бойових дій. Про це розповів в інтерв'ю «Детектор медіа» речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник."
І ви вважаєте, що всі вони виключно "спілкуються з офіцерами прес-служб"?
Адам Лем
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Реєстрація: 08.03.2025
а так, виходить, в поле працювати колгосп не пішов бо кожен подумав що піде працювати хтось инший.
кщо "Угода про припинення вогню" протримається хоча б рік-ніякого відновлення агресії не буде 100ею танків, які бидло виготовить за цей час воно на Київ не піде І головне-ріст нашої економіки, наше військо, його озброєння, надходження нової зброї зроблять агресію неможливою
Ми в умовах припинення вогню будемо в кращій позиції ніж зараз - випуск озброєнь у країнах-союзницях і для, зросте більше ніж у рф Реально обговорюється ініціатива закрити наше небо європейським авіаційним угрупованням, у бидла жодного шансу відігратись по новому
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Але це дрібниці і неважлива деталь. Головне, як вважають паркетні генерали і диванні пенсіонери-нафронтники - це нахватати більше піхоти і кинути її у м'ясорубку. А там воно якось само-собою буде.
Сумська область виявилась не готовою до вторгнення кацапів.
Плану "Б" якось не видно.
А повинен був бути якийсь готовий укріпрайон, який захисив би відступаючі війска у тому числі.