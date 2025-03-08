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Новости Наступление РФ на Курщине Военные КНДР на Курщине
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The New York Times о наступлении РФ в Курской области: 50 северокорейцев атакуют позиции, на которых 6 бойцов ВСУ

военный КНДР

Успехам россиян в Курской области служат новые подразделения военных Северной Кореи и подразделения беспилотников, которые работают под жестким прикрытием артиллерии и воздушных бомбардировок.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Издание отмечает, что если ВСУ на этом участке попадут в окружение или будут вынуждены отступать, это будет значительным поражением и ослаблением для Киева, ведь удержание территории РФ считалось "козырем" украинской стороны во время потенциальных переговоров.

"Это правда, мы не можем их остановить, - рассказал командир украинского подразделения связи Алексей. - Они просто сметают нас, наступая группами по 50 северокорейцев, тогда как у нас на позициях всего шесть человек".

Как отмечает NYT, солдаты КНДР вернулись на поле боя в Курской области после того, как в январе их вывели с фронта из-за значительных потерь. Уже в начале марта, по словам украинских защитников, их стало слишком много. Теперь они лучше приспособлены к ведению войны в условиях активной работы БпЛА. Атаки, в которых эти силы участвуют, все еще характеризуются большим количеством жертв, но КНДРовцы действуют более слаженно.

Также читайте: Враг продвинулся в Старой Сорочине и Новой Сорочине в Курской области, - DeepState. КАРТА

"Применение тактики северокорейцами постоянно совершенствуется", - рассказывает командир беспилотника Андрей, добавляя, что они действуют в лучшей координации с северокорейскими артиллерийскими подразделениями и при поддержке российских операторов дронов.

Автор: 

война (1361) КНДР (1189) Курск (1072)


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Топ комментарии
+32
На жаль, у рашкі партнери не такі, як в нас!!
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08.03.2025 11:51
+19
Та ладно. Тыловые должности укомплектованы полностью.
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08.03.2025 12:04
+17
..утримання території РФ вважалося "козирем" української сторони під час потенційних переговорів. Джерело: https://censor.net/ua/n3540020
- хто так вважав ?
Кацапам завжди було пох... на ту курщину , бо вони чудово знали , що ЗСУ звідти , рано чи пізно , все одно підуть !
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08.03.2025 11:54
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На жаль, у рашкі партнери не такі, як в нас!!
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08.03.2025 11:51 Ответить
Какое отношение партнеры имеют к тому что у нас президент провалил мобилизацию? Это Трамп или Байден мешали Зеленскому послушать Залужного еще весной 2023 года? У нас 30% заполнение штата в частях.
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08.03.2025 11:57 Ответить
Та ладно. Тыловые должности укомплектованы полностью.
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08.03.2025 12:04 Ответить
Ну так))) зараз великі гроші платять за посади "в тилу"!!!
Навіть в ПВО, хоча там дійсно треба воювати/пахати як чорт + відповідальність яка + вони є ціллю для балістики та ждунів-паліїв.
Більшість людей які роками "служили" так і залишились тиловиками а фронт рятували з 2014 прості добровольці - водії, фермери, інженери, айтишнікі, продавці
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08.03.2025 12:08 Ответить
Трепотня.
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08.03.2025 12:10 Ответить
Тиловий пенсіонер?
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08.03.2025 12:15 Ответить
Заслуженный инвалид по четным дням.
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08.03.2025 12:45 Ответить
А яким чином у штаті залишилось 30%? Завдяки контрнаступам Залужного на Роботине та Кринки. А потім давайте йому ще 500 тисяч, бо генерал хоче ще наступи проводити.
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08.03.2025 12:04 Ответить
Ну и? Залужного уже год нет. Где результат? Где укомплектованные бригады? Где это все? И для альтернативно одаренного - это не Залужный мечтал про наступление на Горловку и стер там самые боеспособные бригады о "фортецю Бахмут". Совсем не Залужный.
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08.03.2025 12:09 Ответить
Стоп. Ви забули що ФША поставили підніжку руками мага- у конгресі! На той час рашка відступала і її реально били! + СтавкаЧлжнограя вимагала наступати саме на лінію суровікіна, де все готове.
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08.03.2025 12:10 Ответить
Твій сирок з хрипатим відповідатимуть за усі пройоби з 08.02.24, гнида смаргадова
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08.03.2025 12:41 Ответить
Проблема не в мобілізації, вона якраз іде повним ходом, а була провалена підготовка особового складу та взаємодія існуючих бригад, також провалена закупівля озброєння, тому і особового складу мало, якщо 400 тис поранених, тобто які уже не повернуться на бойові посади, то майте цю цифру на увазі..
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08.03.2025 13:02 Ответить
У рашки не партнёры, а союзники, к которым, похоже, присоединились и Штаты. Северная Корея воюет с Украиной, помогая своими войсками путлеру освобождать курщину, а нам ни одна армия наших "партнёров" не помогает освобождать наши оккупированные территории. Чувствую, 9 мая в москве на красной площади будет много "почётных гостей" не только из китая, кндр, ирана, венгрии и словакии, но и от некоторых наших "партнёров".
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08.03.2025 12:05 Ответить
Коли тебе, цапорогого, депортують з Латвії, на історичну збанкрутілу родєну, кацапією?
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08.03.2025 12:44 Ответить
Пропоную почати не з оцінки партнерів, а з аналізу ефективності власної системи управління та постачання. Якщо міркувати тількт співвідношенням чисельності, то не буде пояснень перемог Ервіна Роммеля. Взагалі буде незрозуміло, яким чином Вермахт мав здатність прводити наступальні дії, маючи меншу чисельність військ у порівняні з арміями противників.
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08.03.2025 12:27 Ответить
..утримання території РФ вважалося "козирем" української сторони під час потенційних переговорів. Джерело: https://censor.net/ua/n3540020
- хто так вважав ?
Кацапам завжди було пох... на ту курщину , бо вони чудово знали , що ЗСУ звідти , рано чи пізно , все одно підуть !
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08.03.2025 11:54 Ответить
Зараз найстрашніше це оточення!!
ЗеХутін з тою суджою, Людей треба рятувати!
Без армії не збережемо націю.
Бо якщо здача Азовців
-2022 повториться, та в більшому масштабі, то боюся ми отримаєм розвал стійкості тих хто ще тримається на мотивації а не бусифікації .
Нам треба рятувати країну - але.. ви б послали дітей своїх у "мясорубку" знаючи що влада їх точно зрадить ???!!! А скільки фактів що бусифікують калік, епілептиків, людей з хронічними вадами, алкашів, зеків, наркош, психічно хворих та просто ватанів які втечуть
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08.03.2025 12:03 Ответить
Влада буде робити що завгодно доти , доки люди будуть згодні мовчки їй підкорятися ...
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08.03.2025 12:06 Ответить
Значить відіити з боями і в оборону - там в Сумах фортифікаціі набудували - чи як в Харківськіи - зуби дракона скинули в одну кучу
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08.03.2025 11:55 Ответить
- дуже скоро дізнаємось ...((
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08.03.2025 12:08 Ответить
Чучхєри!! Це не корейці, це зомбі
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08.03.2025 11:58 Ответить
А прочитать не дано? Он говорит только то, что конкретно происходит на его участке.
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08.03.2025 12:05 Ответить
Ну и? Так он комментировал оперативную обстановку на направлении или рассказал про конкретную тактику корейцев?
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08.03.2025 12:16 Ответить
А прочитать текст статьи "ЗН" по ссылке мешает религия или еще что? Просто прочитать чтобы не писать чушь.
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08.03.2025 12:43 Ответить
Інформація на червень 2022-го. Скільки їх зараз, не знаю.
"В Україні акредитовано понад 6 тисяч іноземних журналістів для роботи в зоні бойових дій. Про це розповів в інтерв'ю «Детектор медіа» речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник."
І ви вважаєте, що всі вони виключно "спілкуються з офіцерами прес-служб"?
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08.03.2025 12:50 Ответить
А у сирка з хрипатим які задачі?
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08.03.2025 12:48 Ответить
Ну... У Сирського, подейкують, є чималий досвід у влаштуванні оточень.
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08.03.2025 12:53 Ответить
Які перемовини, з ким та про що?
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08.03.2025 12:01 Ответить
З тобою про те, коли ти мобілізуєшся у бойові медики.
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08.03.2025 12:05 Ответить
Нет. Оно обязательно нужно свежим одноразовым резиноизделиям, рассказывающим это из Германии.

Адам Лем

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Реєстрація: 08.03.2025
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08.03.2025 12:14 Ответить
Совсем кукухой съехал или перебрал с утра в честь своего дня? Бывает
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08.03.2025 12:52 Ответить
якщо зеленський знав що свідомо робить ставку на зменшення мобілізації а не на збільшення як пропонував залужний то одночасно з тим треба було потужно вкладатися в безпілотні наземні роботи що замінять піхоту хоча б частково.
а так, виходить, в поле працювати колгосп не пішов бо кожен подумав що піде працювати хтось инший.
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08.03.2025 12:09 Ответить
І зараз набіжуть диванні вояки що будуть доводити що перемир'я потрібне лише *****. Воно нам потрібне, Україна на грані виснаження.
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08.03.2025 12:13 Ответить
Ну пока набежали только вы, одноразовые. Вы хотя-бы с Адам Лем текст посильнее меняли для разнообразия что-ли. Где вас таких находят?
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08.03.2025 12:19 Ответить
Полностью уничтожают, а потом оживляют и снова истребляют этих бедных корейцев когда захотят.
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08.03.2025 12:15 Ответить
Досвід Бахмута каже, що треба відходити організованно. Просирський не вміє боротись з оточеннями.
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08.03.2025 12:15 Ответить
Нафуя йому боротись проти оточення? Він же один із очільників таких ситуацій...
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08.03.2025 13:26 Ответить
Сейчас провластный аккаунт опубликовал план капитуляции от команды Зеленского:

кщо "Угода про припинення вогню" протримається хоча б рік-ніякого відновлення агресії не буде 100ею танків, які бидло виготовить за цей час воно на Київ не піде І головне-ріст нашої економіки, наше військо, його озброєння, надходження нової зброї зроблять агресію неможливою

Ми в умовах припинення вогню будемо в кращій позиції ніж зараз - випуск озброєнь у країнах-союзницях і для, зросте більше ніж у рф Реально обговорюється ініціатива закрити наше небо європейським авіаційним угрупованням, у бидла жодного шансу відігратись по новому

https://x.com/StaVlb
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08.03.2025 12:17 Ответить
Навіть рік миру, це щастя.
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08.03.2025 12:23 Ответить
А головне, що з'явиться можливість позбавитися зеленої скотини в конституційний спосіб. Бо ця тварина нанесла шкоди більше ні кацапська армія.
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08.03.2025 19:38 Ответить
а ви впевнені шо позбудемся? щаз зевата клоччями сходить...трампа послав, ай маладец. а якшо вдасться перемир"я на рік підписать - то ваще буде цар і бог.
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08.03.2025 20:03 Ответить
Лишилася дрібниця - хто буде утримувати все це військо?
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08.03.2025 12:57 Ответить
Коли тільки встигають то Telegraph розповідати то NYT. То сержант, то Олексій, то Андрій.
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08.03.2025 12:19 Ответить
Они перепечатали из нашего "ЗН" жены полковника Грицацуева.
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08.03.2025 12:39 Ответить
"які працюють під жорстким прикриттям артилерії та повітряних бомбардувань"

Але це дрібниці і неважлива деталь. Головне, як вважають паркетні генерали і диванні пенсіонери-нафронтники - це нахватати більше піхоти і кинути її у м'ясорубку. А там воно якось само-собою буде.
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08.03.2025 12:32 Ответить
Сирського на нуль в Курську область.
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08.03.2025 12:38 Ответить
Жесть. Піду телек включу - там завжди все добре.
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08.03.2025 13:07 Ответить
Нє, ну, а шо Рудий Володька Дональд все одно скаже, що то не військові КНДР, а патріоти москалі, просто вони дуже жмуряться і взагалі це Україна напала на Расею ще в 2014 році, а орки просто терпіли, скригочучи зубами, окуповували Крим та захопили частково Луганську та Донецьку область.
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08.03.2025 13:24 Ответить
Ще одне, що показали події у курській.
Сумська область виявилась не готовою до вторгнення кацапів.
Плану "Б" якось не видно.
А повинен був бути якийсь готовий укріпрайон, який захисив би відступаючі війска у тому числі.
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08.03.2025 14:08 Ответить
Якийсь ноунейм "Олексій" щось комусь повєдал...А біл лі мальчік?
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08.03.2025 14:24 Ответить
Бандерівці не здаються! Уперед козаченькі до перемоги! 50 на 6 то взагалі ні про що. Якщо за офіційною статистикою Міноборони України ЗСУ на добу вбивають більше тисячі росіян, а самі за 3 роки втратили меньше 50 тис. солдатів. Тобто один воїн ЗСУ перед тим як загинути вбиває як мінімум 16-17 кацаповиродків!!!!
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08.03.2025 22:22 Ответить
У россии конкретные партеры конкретная помощь, у нас западная европа которая блокирует вступление в нато и российский трамп. Бездарный Сырьский
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09.03.2025 09:12 Ответить
 
 