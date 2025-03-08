Успехам россиян в Курской области служат новые подразделения военных Северной Кореи и подразделения беспилотников, которые работают под жестким прикрытием артиллерии и воздушных бомбардировок.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Издание отмечает, что если ВСУ на этом участке попадут в окружение или будут вынуждены отступать, это будет значительным поражением и ослаблением для Киева, ведь удержание территории РФ считалось "козырем" украинской стороны во время потенциальных переговоров.

"Это правда, мы не можем их остановить, - рассказал командир украинского подразделения связи Алексей. - Они просто сметают нас, наступая группами по 50 северокорейцев, тогда как у нас на позициях всего шесть человек".

Как отмечает NYT, солдаты КНДР вернулись на поле боя в Курской области после того, как в январе их вывели с фронта из-за значительных потерь. Уже в начале марта, по словам украинских защитников, их стало слишком много. Теперь они лучше приспособлены к ведению войны в условиях активной работы БпЛА. Атаки, в которых эти силы участвуют, все еще характеризуются большим количеством жертв, но КНДРовцы действуют более слаженно.

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"Применение тактики северокорейцами постоянно совершенствуется", - рассказывает командир беспилотника Андрей, добавляя, что они действуют в лучшей координации с северокорейскими артиллерийскими подразделениями и при поддержке российских операторов дронов.