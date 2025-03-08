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Новости Поздравление с 8 марта
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Зеленский поздравил женщин с 8 марта: Спасибо за вашу стойкость, которая ежедневно укрепляет Украину

женщины во время войны

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских женщин с Международным днем борьбы за права женщин и мир.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"На передовой и в тылу, в больницах, школах, в оборонке и бизнесе - всюду есть наши украинские женщины. Каждая на своем месте, вы приумножаете нашу общую силу, помогаете, спасаете, защищаете, поддерживаете тех, кто рядом, вдохновляете и ведете вперед. Сегодня Международный день борьбы за права женщин и мир. Но каждый день - ваш день. И каждый день должен стать днем мира.

Героические. Сильные. Профессиональные. Решительные. Спасибо за вашу стойкость, которая ежедневно укрепляет Украину", - говорится в поздравлении.

Читайте: Отношение украинцев к 8 марта ухудшилось, этот день важен только для каждого пятого - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

женщины (884) Зеленский Владимир (20196) 8 марта (132)


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Топ комментарии
+16
Дякуючи комуняцькій активістці Кларє Цеткін 8 березня святкує вся лівацька мішпуха. Ну, звісно, ЗЕлідор ладен святкувати 8 березня замість Дня Матері, який в Україні святкується в 2 неділю травня. Він би досі залюбки святкував і "дєнь пабєди" та ходив би з гєЙоргієвскімі лєнтамі, але в лютому 2022 змінився тренд і це падло зовні перевзулося, хоча всередині воно залишається ментальним "совком", який не приховає жодна фліска та кальсони "аля мілітарі".
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08.03.2025 12:18
+14
Дебіл Зеленський,вітають жінок в Україні 25 лютого і 2 травня,поясніть цьому малоросу.
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08.03.2025 12:11
+13
а його єрмак привітав?
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08.03.2025 12:08
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а його єрмак привітав?
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08.03.2025 12:08 Ответить
ніт, тіко на Валентина
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09.03.2025 09:25 Ответить
Дебіл Зеленський,вітають жінок в Україні 25 лютого і 2 травня,поясніть цьому малоросу.
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08.03.2025 12:11 Ответить
Це МІЖНАРОДНИЙ Жіночий День, навіть у Європарламенті організовуються заходи.
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08.03.2025 12:40 Ответить
Міжнародний!?
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08.03.2025 12:47 Ответить
саме так! з акцентом на жіночу солідарність
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08.03.2025 12:55 Ответить
А скажить мені, наши жинкі ,чоловікив, синів та батьків яких вбивають сини батьки та чоловики отіх самки сруських вони теж між собою солідарні?
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08.03.2025 13:08 Ответить
Послухай, до чого тут це?? Ти бачив скільки привітань було сьогодні в ЗСУ?? Вітали Жінок, Дівчат!, нафіга ти зі своїми "однодумцями", зараз оцю ху.ню городиш??
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08.03.2025 13:20 Ответить
А до того, шо як хоб хтось з моїх рідних був би солідарен, як пернув чи перднула, ця істота, з перерахованими кратко, *******, я б такому родичу в харю б уе..бав би.
Наших Жинок та Дівчат, особливо тіх яки одягли однострій, вітаю і я, но без солідарності з отіма тварюками яки понароджували своїх скотів шо приперлись до нас ВБИВАТИ.
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08.03.2025 13:27 Ответить
тАК ЯЖ НЕ ПРО ЇБУЧУ СОЛІДАРНІСТЬ,) Я ПРО НАШІХ, ), НЕ НЕРВУЙ,)
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08.03.2025 14:15 Ответить
Я спокійний. І про оту овцу (чи барана) шо солідарна(ен).
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08.03.2025 15:17 Ответить
Ну чого ти бурчиш? Поздоровляємо нашіх жінок та дівчат, до чого тут згадав про свинособак.
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08.03.2025 15:28 Ответить
жінки самі визначають з ким їм бути солідарними
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08.03.2025 13:30 Ответить
І кого посилати на×ер разом із совковим алкоголічним святом.
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08.03.2025 13:39 Ответить
саме так, це день коли затверджується право жінок на самовизначення. того сенсу, який ви, ймовірно, вкладаєте в поняття "свято", тут немає
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08.03.2025 14:07 Ответить
ваше хамство - ознака невпевненості в собі та спроба провокації
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08.03.2025 14:45 Ответить
То ти особисто солідарна(ен) з отіма шо я перерахував?
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08.03.2025 13:46 Ответить
вважаю ваші повідомлення типовим прикладом маніпулятивної поведінки
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08.03.2025 14:17 Ответить
Шо, сцікотно надати пряму відповідь на пряме запитання?
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08.03.2025 15:15 Ответить
хоча, крім газлайтингу, можливo ви жінка, яка має психотравму пов'язану з цим днем
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08.03.2025 15:25 Ответить
насамперед СЕБЕ відповідайте на запитання, чому ви вилізли з кремлівськими наративами, а не припустили солідарність з жінками, які лобіюють допомогу та підтримку для України.
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08.03.2025 15:32 Ответить
Я на, відміну від тебе, з вбивцями українців не солідарен.
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08.03.2025 15:37 Ответить
ви просто спамер або обслуговуєте чиїсь інтереси, які про-українськими не є!
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08.03.2025 15:48 Ответить
А с ************** ******* сини, чоловіки та батьки яких стоять вздовж нашого кордону та чекають на наказ почати вбивати синів, батьків та чоловікив наши жинки теж солідарні?
А з самками чучхе сині, чоловіки та батьки яки вбивають синів, батьків, чоловіків наши жинки теж солідарні?
А з жинками Ірану, чьї чоловіки збирають шахеди яки вбивають наших синів, батьків та чоловіким та самих жинок наши жинки теж солідаоні?
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08.03.2025 13:13 Ответить
А може жинки Трампа, Венса, Маска тощо, чоловіки яких припинила військову допомогу надання розвідданих, завдяки чому більше гине наших синів, батьким наши жинки теж солідарні?
А може з жинками Орбана, фіцо, сіярто тощо наши жинки теж солідарні?
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08.03.2025 13:16 Ответить
То шо ж ви мовчите? Акцентуйте нам за оту жиночу межнародну солідарність на яку ви посилались тільки шо.
От до речи ще може наши жинки солідарні з жинками Кітаю дедуся Сі, який допомогає синам, чоловикам та батькам сруських ***** вбивати наших синів, доньок, батьким та матерів?
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08.03.2025 13:22 Ответить
статті зазвичай читаються вже після того як залишені коментарі. Лідор навіть у своє "вітання" примудрився впхнути пропаганду.
Традиції Старої Європи не мають нічого спільного із совком. Ця дата не обов'язoк чоловіків вітати. Жінки спілкуються між собою
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08.03.2025 13:28 Ответить
Ну чого ж міжнародний?...дуже навіть народний...
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08.03.2025 13:10 Ответить
клара і роза були повіями і в парламентах всіх країн є такі всюди
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08.03.2025 13:19 Ответить
Дурість від кошерного Зеленського ви перебиваєте своїм невіглаством.
В Україні ніколи не було традиції вітати людей за гендерною статевою ознакою.
Такої традиції ніколи не було також серед слов'янських народів, не було в християнському та загальноєвропейському світі.
Не потрібно вигадувати якісь 25лютого чи 2травня - не потрібно займатись профанацією.
В Україні традиційно шанували матерів - і саме тому вже більше ста років існує традиція - в другу неділю травня відзначати День Матері - тому що МАМА для кожного Українця то святе.
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08.03.2025 13:07 Ответить
вофка зе по своїй сіт є викидешм, жертвою невдалого аборту кацапо-совка !!
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08.03.2025 13:31 Ответить
А що у нас 2 травня? Не знайшла iнформацiю, окрiм "Міжнародний день байдикування"))))
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08.03.2025 13:32 Ответить
Дякуючи комуняцькій активістці Кларє Цеткін 8 березня святкує вся лівацька мішпуха. Ну, звісно, ЗЕлідор ладен святкувати 8 березня замість Дня Матері, який в Україні святкується в 2 неділю травня. Він би досі залюбки святкував і "дєнь пабєди" та ходив би з гєЙоргієвскімі лєнтамі, але в лютому 2022 змінився тренд і це падло зовні перевзулося, хоча всередині воно залишається ментальним "совком", який не приховає жодна фліска та кальсони "аля мілітарі".
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08.03.2025 12:18 Ответить
ці дві жиночки покуролесили свого часу. У Рози був коханець на 20 років молодший, а Клара співмешкала з сином Рози.
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08.03.2025 13:00 Ответить
Так зеленський сам є повним совком в найгіршому тлумаченні цього терміну!
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08.03.2025 16:13 Ответить
Дуй в Курськ, віслючок. ти ж Верховний командувач.
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08.03.2025 12:18 Ответить
Та ні, тоді там зовсім гаплик буде.
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08.03.2025 12:22 Ответить
Йому треба командувать (бо він командир Верховний, як колись виговарівал Бутусову) безпосередньо в Суджі.
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08.03.2025 12:26 Ответить
Та пропади ти пропадом.
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08.03.2025 12:29 Ответить
Зеленський не забуває про свої рідні кошерні дати:
- день викидня клари цеткін.
- день солідарності проституток.
Просто москало-комуністи об'єднали ці дві дурості в одну і назвали її ''восьмоє марта''.
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08.03.2025 12:29 Ответить
Ох вже ці жінки. Україна очікувано програла боротьбу з 8 березня. Це звернення оголошення капітуляції.
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08.03.2025 12:35 Ответить
Що сталось 8 березня? Клара Цицкін в трамваї проїхалась чи щось в тому роді?
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08.03.2025 12:44 Ответить
ні !!! значно серйозніша подія: ця німецька к*рва єврейського походження в цей день заразила сифілісом тупорилого кацапа вофку ч-леніна !!!!
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08.03.2025 13:27 Ответить
Забыл поздравить любимую женщину трампа - илону маска, исправьте ошибку, господин президент!
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08.03.2025 12:49 Ответить
Ветеранів ще не забудь поздоровити на 9 травня. Совок кончений.
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08.03.2025 12:49 Ответить
💙💛 Дорогі, незламні, сильні українські жінки! 💙💛
Ті, хто боронить Україну в лавах ЗСУ, і ті, хто невтомно працює в тилу
Нехай доля оберігає вас, нехай тепло рідних сердець дає наснагу, а Україна завжди пам'ятає та шанує ваш подвиг!
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08.03.2025 12:52 Ответить
8 березня це день боротьби за емансипацію та ,,жіночі права". Якщо з першим все з розуміло, то з приводу другого постає питання: хто ж таки порушує ці ,,жіночі права"? Звісно-чоловіки. Тобто, це день солідарності і консолідації феміністок, який по своїй суті має античоловічу направленість.
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08.03.2025 13:00 Ответить
У Європі це день підтримки прагнення жінок до розвитку та самореалізації.
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08.03.2025 13:02 Ответить
день підтримки, стимулвання жінок до проституції ...
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08.03.2025 13:52 Ответить
кожен робить судження в міру свого кругозору
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08.03.2025 13:56 Ответить
в мене широкий кругозір ... але я звик називати речі своїми іменами ... а 8марці інакше як день совіцької к?рви назвати не мажна, інколи на цей день припадає іудеське свято Пурім ... яким боком до нього українці ???
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08.03.2025 13:59 Ответить
Ідіот! За мір у всьому світі боряться 1 травня!!!
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08.03.2025 13:10 Ответить
це тобі на паРааша тв таку маячню вповіли ???
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08.03.2025 13:55 Ответить
Ви все ще вірите, що жіночий день 8 березня, та те що називали чоловічий день 23 лютого, є абсолютно випадково одним днем за новим та старим стилем?
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08.03.2025 13:15 Ответить
8 березня це ще і єврейське свято Пурім ,це про те як жінка спасла свій народ. Збіг ?
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08.03.2025 15:18 Ответить
...царь (Іранський, Персидський) позволяет Иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BC#cite_note-8 [7]. В силу этого указа евреи с оружием в руках восстали на защиту своей жизни и уничтожили множество врагов (в тексте говорится о ~76 тысячах убитыхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BC#cite_note-9 [8]), в том числе десять сыновей Амана. В ознаменование этих событий (спасение от истребления) у евреев был установлен праздник Пурим.
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08.03.2025 17:39 Ответить
Цар підкаблучник.
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08.03.2025 18:54 Ответить
А якщо це пов'язати з ірано-ізраїльськими відносинами...
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08.03.2025 18:57 Ответить
На х*й пішов, тварюка смердюча! Моє єдине побажання - щоб ти подох у своїй блювоті!
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08.03.2025 13:18 Ответить
Що ж таке ''грандіозне видатне історичне міжнародне'' сталось восьмого березня:
- день викидня клари цеткін.
- день солідарності проституток.
Просто москало-комуністи об'єднали ці дві дурості в одну і назвали ''восьмоє марта''.
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08.03.2025 13:19 Ответить
Грьобаний совок
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08.03.2025 13:30 Ответить
Ура-а-а.......
Зеленський привітав українських жінок з ''днем портових проституток''.
Ось так поширюється і набуває популярності ********.
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08.03.2025 13:38 Ответить
так і є !!! українці святкують день матері - друга неділя травня !!!
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08.03.2025 13:51 Ответить
я думаю шо зі мною ,багато українських жінок ,будуть згодні...зеленський 🤡 йди нах* й !!!
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08.03.2025 13:52 Ответить
Поки ви тут під ракетами святкуєте 8 березня, там людям доводиться вчити іноземну мову! Уявляєте як це важко? Особливо коли голосували за Зеленського.
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08.03.2025 14:39 Ответить
Мародер.
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08.03.2025 16:20 Ответить
 
 