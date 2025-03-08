2 917 70
Зеленский поздравил женщин с 8 марта: Спасибо за вашу стойкость, которая ежедневно укрепляет Украину
Президент Владимир Зеленский поздравил украинских женщин с Международным днем борьбы за права женщин и мир.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"На передовой и в тылу, в больницах, школах, в оборонке и бизнесе - всюду есть наши украинские женщины. Каждая на своем месте, вы приумножаете нашу общую силу, помогаете, спасаете, защищаете, поддерживаете тех, кто рядом, вдохновляете и ведете вперед. Сегодня Международный день борьбы за права женщин и мир. Но каждый день - ваш день. И каждый день должен стать днем мира.
Героические. Сильные. Профессиональные. Решительные. Спасибо за вашу стойкость, которая ежедневно укрепляет Украину", - говорится в поздравлении.
Топ комментарии
+16 kelt kant
показать весь комментарий08.03.2025 12:18
+14 Alex K #531926
показать весь комментарий08.03.2025 12:11
+13 Микола Чуприна #550945
показать весь комментарий08.03.2025 12:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наших Жинок та Дівчат, особливо тіх яки одягли однострій, вітаю і я, но без солідарності з отіма тварюками яки понароджували своїх скотів шо приперлись до нас ВБИВАТИ.
А з самками чучхе сині, чоловіки та батьки яки вбивають синів, батьків, чоловіків наши жинки теж солідарні?
А з жинками Ірану, чьї чоловіки збирають шахеди яки вбивають наших синів, батьків та чоловіким та самих жинок наши жинки теж солідаоні?
А може з жинками Орбана, фіцо, сіярто тощо наши жинки теж солідарні?
От до речи ще може наши жинки солідарні з жинками Кітаю дедуся Сі, який допомогає синам, чоловикам та батькам сруських ***** вбивати наших синів, доньок, батьким та матерів?
Традиції Старої Європи не мають нічого спільного із совком. Ця дата не обов'язoк чоловіків вітати. Жінки спілкуються між собою
В Україні ніколи не було традиції вітати людей за гендерною статевою ознакою.
Такої традиції ніколи не було також серед слов'янських народів, не було в християнському та загальноєвропейському світі.
Не потрібно вигадувати якісь 25лютого чи 2травня - не потрібно займатись профанацією.
В Україні традиційно шанували матерів - і саме тому вже більше ста років існує традиція - в другу неділю травня відзначати День Матері - тому що МАМА для кожного Українця то святе.
- день викидня клари цеткін.
- день солідарності проституток.
Просто москало-комуністи об'єднали ці дві дурості в одну і назвали її ''восьмоє марта''.
Ті, хто боронить Україну в лавах ЗСУ, і ті, хто невтомно працює в тилу
Нехай доля оберігає вас, нехай тепло рідних сердець дає наснагу, а Україна завжди пам'ятає та шанує ваш подвиг!
- день викидня клари цеткін.
- день солідарності проституток.
Просто москало-комуністи об'єднали ці дві дурості в одну і назвали ''восьмоє марта''.
Зеленський привітав українських жінок з ''днем портових проституток''.
Ось так поширюється і набуває популярності
********.