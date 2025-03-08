Зеленский поздравил женщин с 8 марта: Спасибо за вашу стойкость, которая ежедневно укрепляет Украину

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских женщин с Международным днем борьбы за права женщин и мир.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"На передовой и в тылу, в больницах, школах, в оборонке и бизнесе - всюду есть наши украинские женщины. Каждая на своем месте, вы приумножаете нашу общую силу, помогаете, спасаете, защищаете, поддерживаете тех, кто рядом, вдохновляете и ведете вперед. Сегодня Международный день борьбы за права женщин и мир. Но каждый день - ваш день. И каждый день должен стать днем мира.

Героические. Сильные. Профессиональные. Решительные. Спасибо за вашу стойкость, которая ежедневно укрепляет Украину", - говорится в поздравлении.

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