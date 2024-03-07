РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10137 посетителей онлайн
Новости
5 275 109

Отношение украинцев к 8 марта ухудшилось, этот день важен только для каждого пятого - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

березня,восьме

Наиболее популярные праздники в Украине - Рождество, Пасха, День Независимости и День защитников и защитниц. 8 марта особенно любят всего 21%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Большинство населения Украины (около 70%) празднует Рождество Христово и Пасху как наиболее популярные праздники, далее следуют День Независимости Украины (64%) и День защитников и защитниц Украины (58%)", - говорится в прессрелизе КМИС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Традиция Щедрого вечера внесена в список нематериального культурного наследия Украины

Социологи отметили, что по сравнению со временем до полномасштабного вторжения РФ (2021 год) возросло значение всех государственнических праздников.

День Независимости Украины до начала полномасштабной войны с Россией ценили всего 37% населения, а сейчас – 64%. День защитников и защитниц Украины был популярен только среди 29%, а сейчас – среди 58%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 43% возросло количество украинцев, считающих, что Зеленскому стоит ограничиться одним президентским сроком, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Ставлення українців до свят

Новый год, с показателем в 47%, хоть и остается популярным праздником, но в "рейтинге" занимает место ниже по сравнению с предыдущими годами, когда он делил первые места с Рождеством и Пасхой.

Читайте также: Самыми большими ошибками власти украинцы считают высокий уровень коррупции, ненадлежащую подготовку к войне и отставку Залужного, - опрос. ИНФОГРАФИКА

"Отношение к Международному женскому дню 8 марта ухудшилось, его популярность в последние годы постоянно уменьшается. Если еще в 2017 году этот праздник был одним из самых любимых и его отмечали как любимый приблизительно половина населения (49%), то сейчас – только каждый пятый (21%)", – говорится в сообщении КМИС.

Ставлення українців до свят

Опрос был проведен 17-23 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 1052 респондента из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. Погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%.

Автор: 

опрос (2889) праздник (1691) КМИС (346) 8 марта (132)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
показать весь комментарий
07.03.2024 12:11 Ответить
+15
Років тридцять не переварюю 8 березня
показать весь комментарий
07.03.2024 12:11 Ответить
+11
8 марта -женський день,а решта днів -чоловічі? Якщо чоловік хоче висловити свою любов,вдячність,повагу,приязнь своїй мамі,жінці,донечці,сестрі,коханці то якого біса чекати те миршаве 8 марта!? Хто чи що заважає чоловікам висловити свої почуття 1 лютого,12 березня,5 червня чи в любий день року?!
показать весь комментарий
07.03.2024 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
дуже дивне свято , ніхто не може чітко сформулювати про , що воно
показать весь комментарий
07.03.2024 13:20 Ответить
Цікаво, на рф-ї пропаганда ЛГБТ заборонена, а свято двох .... рекламується))
Многа.хадов.очка
показать весь комментарий
07.03.2024 13:28 Ответить
дві страшні як атомна війна G-дівки, намагались позбутись прокляття цноти у пристаркуватому віці...
показать весь комментарий
07.03.2024 14:37 Ответить
...і ми це будемо завтра святкувати. Офіційно, на державному рівні.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:24 Ответить
C'est la vie , богообрані куди не плюнь. Але ж, саме ми й не будемо.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:40 Ответить
Дядько Гугел у поміч! 😂
Але трохи допоможу.
Це про ЗДОБУТІ У БОРОТЬБІ ГЕНДЕРНІ ПРАВА ЖІНОК. Є таке слово - РІВНОПРАВ'Я - чули?
Щоб ви розуміли, то жінкам майже до початку 20 сторіччя заборонялося отримувати вищу освіту, викладати у вишах, займатися науковою діяльністю, займати посади керівників... Ці професії вважалися суто чоловічими. Не кажу вже про право голосу, якого теж ми не мали.
От 8-го березня ми й вшановуємо свої досягнення у признанні жінок нічим не гіршими за чоловіків за розумовими здібностями (й не тільки, а, може, й кращими)
показать весь комментарий
07.03.2024 16:18 Ответить
Ви серйозно? Аж цілих 1052 респонденти? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 О! То це вагомий показник із мінімум 30 мільйонів))) На таке соціальне дослідження можна покластися без вагань 👏👏👏👏👏👏
Сарказм, якщо хтось не зрозумів)))
показать весь комментарий
07.03.2024 16:26 Ответить
Так..це день портових повій...які у Нью-Йорку обслуговували портових докерів у борг..коли докерам затримали зарплатню вони вийшли на вулиці з вимогами віддати видати гроші докерам щоб ті з ними розрахувалися..поліція повій побила....ось така передісторія т.з. "свята"
показать весь комментарий
07.03.2024 21:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 