Отношение украинцев к 8 марта ухудшилось, этот день важен только для каждого пятого - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Наиболее популярные праздники в Украине - Рождество, Пасха, День Независимости и День защитников и защитниц. 8 марта особенно любят всего 21%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Большинство населения Украины (около 70%) празднует Рождество Христово и Пасху как наиболее популярные праздники, далее следуют День Независимости Украины (64%) и День защитников и защитниц Украины (58%)", - говорится в прессрелизе КМИС.

Социологи отметили, что по сравнению со временем до полномасштабного вторжения РФ (2021 год) возросло значение всех государственнических праздников.

День Независимости Украины до начала полномасштабной войны с Россией ценили всего 37% населения, а сейчас – 64%. День защитников и защитниц Украины был популярен только среди 29%, а сейчас – среди 58%.

Новый год, с показателем в 47%, хоть и остается популярным праздником, но в "рейтинге" занимает место ниже по сравнению с предыдущими годами, когда он делил первые места с Рождеством и Пасхой.

"Отношение к Международному женскому дню 8 марта ухудшилось, его популярность в последние годы постоянно уменьшается. Если еще в 2017 году этот праздник был одним из самых любимых и его отмечали как любимый приблизительно половина населения (49%), то сейчас – только каждый пятый (21%)", – говорится в сообщении КМИС.

Опрос был проведен 17-23 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 1052 респондента из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. Погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%.