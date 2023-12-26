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Традиция Щедрого вечера внесена в список нематериального культурного наследия Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

маланка,богачук

В канун Нового года Министерство культуры и информационной политики Украины одобрило решение о включении "Традиции Щедрого вечера в Украине" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Минкульта.

"Традиция щедрования жива: она прошла нелегкие испытания в нашей истории и сохранилась благодаря ее носителям, благодаря тем, кто ее популяризировал в разное время. В то же время мы имеем тысячи примеров, когда национальное культурное наследие вдохновляло художников на создание современных произведений с этническими мотивами. Одним из наиболее ярких таких проявлений является "Щедрик" Николая Леонтовича", - отметил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

В Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины уже внесено 88 элементов, среди которых есть и касающиеся новогоднего цикла празднований.

"Мы работаем над включением "Щедрика" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Наша цель — доказать миру, что у мелодии "Carol of the Bells" действительно чисто украинское "гражданство", — рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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Исследовательница Марина Соботюк добавила, что ОО с экспертами уже разработали мировую промокампанию элемента: это будут так называемые вечера за границей с известным шеф-поваром Евгением Клопотенко, диджитал-шоу "Щедрый вечер" при участии певицы Jerry Heil, которую Молодежный совет при МИД определил молодежным амбсадором "Щедрика".
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Топ комментарии
+4
Ну зі "Щедриком" проблем не повинно бути - ця пісня є різдвяним атрибутом у багатьох країнах. Навіть в "Один вдома" вона звучить.
Але що найліпше, то це те, що багатьом нематеріальним цінностям України набагато більше років, ніж оркостану. А це руйнує всі їхні наративи про якесь "братерство", "адін народ" і усіляку іншу маячню викиднів імперії. Але це і є причиною тієї ненависті та бажання знищити нас, яка існує і культивується на московії...
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26.12.2023 20:44
+4
"адін народ"...першим Магдебурзьке Право в Україні отримав Львів у 1287 році, а останнім - Тараща у 1791, а всього в Україні його мало 237 міст (див. Вікіпедія Населені пункти України, яким надано магдебурзьке право)...а у расіі в цей час... - адын, савсэм адын...
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26.12.2023 20:54
+3
Вчора почула. Вперше.
"У темну нічку." Колядка. Софіївський Собор. Марта Липчей
https://www.youtube.com/watch?v=hjWFjbD14GU
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26.12.2023 21:09
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Шо удивляет, Евреи создали учение Христа, а сами его не восприняли.
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26.12.2023 20:33 Ответить
Так эти традиции дохристианские,и праздновались весной,какие ластивкы в декабре,посмешище из каши в головах невежд.
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26.12.2023 20:40 Ответить
Не все так просто, как вам кажется.. ВВ утопил в крови весь Киев , когда крестил Киев... А шобы не было противостояния новой Христовой религии со старой, ее сделали калькой на старые традици дохристианских верований. Так шо те , кто посвящал нашу землю в новую религию мудро поступил... В отличии от на каазлабаде... Как утверждает Меховский( путешественник киевскими и московскими землями) в "Трактате о двух Сарматиях" написанном в начале 1500-х годов, шо вятичи сдирали живьем кожу с духовных отцов, которых направляли к ним с просветительской миссией. А насчет ластивок, дык если человек не дурак, то понимает, шо календари празднования нового года менялись... А некоторые календари до сих пор не сменили: Китайский новый год дракона - 10 февраля, так шо рыбу на наш Новый год можно кушать до 10 февраля. В Иране новый год празднуют 21-го марта... так шо ластiвкы - к месту. Также известно, шо иранский и наш этногенез тесно связаны и шо ластiвки час вiд часу ,здiймаються у вирiй... тобто , в Иран... Так шо не все так однозначно и прямолинейно, поверьте, в наших традициях - мудрость не одного поколения наших предков.
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26.12.2023 20:59 Ответить
Ластивка зимой не летает.
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26.12.2023 21:33 Ответить
При чем здесь ваш закидон до традиций... Езжайте у вырiй, Иран (Саудовскую Аравию) и вы увидите, шо ластiвки летают и зимой.
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27.12.2023 04:59 Ответить
Чи вы розумнiшi наших предков, если вы - ваапше наш? Бо кацапы не наши и у них той истории с древними традициями нет. Потому с кацапа у меня никакого спроса, разве шо , как к гумусу(меньше сивуху шобы жерли).
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27.12.2023 05:02 Ответить
Это праздник весны,ластивкы зимой не летают.
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27.12.2023 09:59 Ответить
Получается, шо только мы - массовые апологеты ортодоксальной религии во всем мире , которая задает темп в рождественском действии... Кацапский сатанат не в счет, бо самозванный и не имеет томоса. права править службу.
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26.12.2023 20:38 Ответить
Ну зі "Щедриком" проблем не повинно бути - ця пісня є різдвяним атрибутом у багатьох країнах. Навіть в "Один вдома" вона звучить.
Але що найліпше, то це те, що багатьом нематеріальним цінностям України набагато більше років, ніж оркостану. А це руйнує всі їхні наративи про якесь "братерство", "адін народ" і усіляку іншу маячню викиднів імперії. Але це і є причиною тієї ненависті та бажання знищити нас, яка існує і культивується на московії...
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26.12.2023 20:44 Ответить
"адін народ"...першим Магдебурзьке Право в Україні отримав Львів у 1287 році, а останнім - Тараща у 1791, а всього в Україні його мало 237 міст (див. Вікіпедія Населені пункти України, яким надано магдебурзьке право)...а у расіі в цей час... - адын, савсэм адын...
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26.12.2023 20:54 Ответить
Ну! Ви ще згадайте про Руську корону, яку отримали від Папи Великі князі Русі тоді, коли на місці москви жаби кумкали і мокші жерли одне одного!
Московити просто намагаються переписуванням історії перебрати на себе наше коріння, нашу історію аби стати "вялікими" та "славянами" з "істінно європєйскімі корнямі". А саме наше існування заважає здійсненню цих марень. У них лише один вихід - знищення України, її населення, історії, ідентичності...
Тому, навіть якщо для Заходу перемогою буде вихід ЗСУ на кордони 1991-го року, то для українців - лише знищення московії. Інакше загроза повторного вторгнення і війни буде існувати доти, доки існує цей викидень імперії.
Таке моє ІМХО...
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26.12.2023 21:37 Ответить
Вчора почула. Вперше.
"У темну нічку." Колядка. Софіївський Собор. Марта Липчей
https://www.youtube.com/watch?v=hjWFjbD14GU
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26.12.2023 21:09 Ответить
На Різдво співають колядки, а не щедрівки!!! Різдво це Діва Марія родила Сина. А щедрівки співають на Василя, на Обрізання Господнє, через сім днів, Ісуса в храм несли малого, на старий Новий рік, там співають дівчата, дівчата ходять по хатах і щедрують, хлопці не щедрують. То є важне, то треба розрізняти то не можна в одну купу.
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26.12.2023 22:48 Ответить
Коротше: ніхто на Різдво щедрівки не співає
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26.12.2023 22:49 Ответить
На Заході не знають відмінності між колядками та щедрівками, бо Різдво та Новий рік у них святкуються не так, як у нас. А в Україні, в сиву давнину, Новий рік святкували з приходом весни. Звідти і слова про ластівку...
Але це не завадить (сподіваюсь) світлій та добрій пісні, яка асоціюється з Різдвом на Заході, стати надбанням світової культурної спадщини...
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26.12.2023 22:58 Ответить
Вертеп цікава традіція...як казка для дітей , така в голову малечі засідає добре , а от релігія ...це політика та маніпуляції з контролем за масами , одне тільки надихає ,шо церкви наші вималювувалися молитвами та красивими мріями, мати краще житя , кожна церква будувалася на розломі де енергія шла в гору ,лозоходці вибирали місця , тобто це як енергетичний телеграм шоб Боги почули скоріше , а так розп'ята людина на хресті це страхи для народів ,шоб боялися ,самі можновладці в таке не вірять, але цім маніпулюють ...часи змінють все
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26.12.2023 21:10 Ответить
Если бы попы не драли деньги за свою службу (свадьба, похороны и т.д.), то и Иисуса учение было бы сказочкой для маленьких, мол, хорошо будешь себя вести - попадешь в рай. На этом гаплык , религия (Иисусова) и заканчивается... красивым хэппи эндом. Тобто, мы не получили ответ из учений Христа, мол, зачем человек живет на этом свете.
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26.12.2023 21:26 Ответить
ЗЫ... тобто, если чел по жизни был прилежным и правильным и попав в рай будет жить вечно и в достатке... Вопрос , типо, а нафига все это ( телепнювати всю вечность в раю)?
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26.12.2023 21:30 Ответить
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26.12.2023 21:27 Ответить
Та невже?!
А іудей з булавою ніби води до роту набрав…
Хоча, це не його свято, чому б ні.
Нехай париться нарід, що його вибрав…
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26.12.2023 21:49 Ответить
Не ображайте іудеїв! Воно - совок: чужий для всіх, окрім совкодрочерів та імперських викиднів.
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26.12.2023 23:00 Ответить
Дорослі відповідають самі за себе , погано шо інші дорослі ,експлуатують вбивають, грабують ...і теж прикриваються релігією на свій лад ...
Релігійна буква це пригнічення та обовязки для мас ...а кохання, доброчесрість , щіристь це вже віт ДНК та виховання
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26.12.2023 21:54 Ответить
Убожество.
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26.12.2023 22:57 Ответить
Є Святий Вечір, то напередодні Різдва, чудо сталося, Марія Сина родила, піст. А щедрий вечір то зовсім інше, то вже не піст, на Василя, старий Новий рік, Ісусу було 7 днів, його занесли в церкву, називається Обрізання Господнє, почалось літочислення Н.Е. То депутати не знають, Президент може не знати, але люди на Цензорі не можуть того не знати
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26.12.2023 22:59 Ответить
Поправочка: 7 дней после Рождества, по новому летоисчислению - не на старый новый год, а на Новый год, через 4 дня, так шо не все еще потеряно. Библия для того и учредила предрождественсий пост, шобы на Новый год было разговение по полной. А то получается, если приплести к Новому году по новому стилю, рождество по старому, шо мы грешим, на Новый год по новому стилю, когда во время предрождественского поста по старому стилю, мы обжираемся всякой там чики-пики снедью.
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27.12.2023 05:17 Ответить
При чому тут біблія учреділа? Живіть загальносвітовими поняттями, а не совєцькими. Ісус то історична особистість. Не притягнули народження Христа до нового літочислення. Це імператор закомандував зробити перепис, всі мали прийти туди, звідки родом для постановки на учот. Марія, якій родити, прийшли з Йосипом до Віфлеєму, звідки родом. Їхали ослом довго, не було де селитися, помістили їх у хліві, де був якийсь дах, серед овець і телят, там і народила, 25 грудня. А першого числа почався перший день нового року, нового числення років. Ісус родився перед новим роком. Спочатку піст, чудо, вечір народження Христа, тоді ранком Різдво і Новий рік і всі свята, розговляйтесь
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27.12.2023 18:45 Ответить
 
 