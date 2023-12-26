Традиция Щедрого вечера внесена в список нематериального культурного наследия Украины
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В канун Нового года Министерство культуры и информационной политики Украины одобрило решение о включении "Традиции Щедрого вечера в Украине" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Минкульта.
"Традиция щедрования жива: она прошла нелегкие испытания в нашей истории и сохранилась благодаря ее носителям, благодаря тем, кто ее популяризировал в разное время. В то же время мы имеем тысячи примеров, когда национальное культурное наследие вдохновляло художников на создание современных произведений с этническими мотивами. Одним из наиболее ярких таких проявлений является "Щедрик" Николая Леонтовича", - отметил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
В Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины уже внесено 88 элементов, среди которых есть и касающиеся новогоднего цикла празднований.
"Мы работаем над включением "Щедрика" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Наша цель — доказать миру, что у мелодии "Carol of the Bells" действительно чисто украинское "гражданство", — рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Исследовательница Марина Соботюк добавила, что ОО с экспертами уже разработали мировую промокампанию элемента: это будут так называемые вечера за границей с известным шеф-поваром Евгением Клопотенко, диджитал-шоу "Щедрый вечер" при участии певицы Jerry Heil, которую Молодежный совет при МИД определил молодежным амбсадором "Щедрика".
Пожалуйста, подождите...
Але що найліпше, то це те, що багатьом нематеріальним цінностям України набагато більше років, ніж оркостану. А це руйнує всі їхні наративи про якесь "братерство", "адін народ" і усіляку іншу маячню викиднів імперії. Але це і є причиною тієї ненависті та бажання знищити нас, яка існує і культивується на московії...
Московити просто намагаються переписуванням історії перебрати на себе наше коріння, нашу історію аби стати "вялікими" та "славянами" з "істінно європєйскімі корнямі". А саме наше існування заважає здійсненню цих марень. У них лише один вихід - знищення України, її населення, історії, ідентичності...
Тому, навіть якщо для Заходу перемогою буде вихід ЗСУ на кордони 1991-го року, то для українців - лише знищення московії. Інакше загроза повторного вторгнення і війни буде існувати доти, доки існує цей викидень імперії.
Таке моє ІМХО...
"У темну нічку." Колядка. Софіївський Собор. Марта Липчей
https://www.youtube.com/watch?v=hjWFjbD14GU
Але це не завадить (сподіваюсь) світлій та добрій пісні, яка асоціюється з Різдвом на Заході, стати надбанням світової культурної спадщини...
А іудей з булавою ніби води до роту набрав…
Хоча, це не його свято, чому б ні.
Нехай париться нарід, що його вибрав…
Релігійна буква це пригнічення та обовязки для мас ...а кохання, доброчесрість , щіристь це вже віт ДНК та виховання