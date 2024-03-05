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Самыми большими ошибками власти украинцы считают высокий уровень коррупции, ненадлежащую подготовку к войне и отставку Залужного, - опрос. ИНФОГРАФИКА

зеленський

Почти 65% граждан Украины считают сохранение высокого уровня коррупции и расхищение бюджета наибольшими ошибками действующей власти.

Об этом свидетельствует опрос социологической компании SOCIS, проведенный по заказу Цензор.НЕТ.

Так, самыми большими ошибками действующей власти граждане считают:

  • сохранение высокого уровня коррупции и хищение бюджетных средств (64,8%);
  • ненадлежащую подготовку к войне (37,2%);
  • отставку Валерия Залужного (30,8%);
  • злоупотребление властью, давление на бизнес и возможных политических конкурентов (24,5%);
  • ошибочные кадровые решения (19,9%);
  • информационную цензуру и сокрытие правды (16,5%);
  • неэффективную экономическую политику правительства (15%);
  • просчеты на международном уровне, дипломатические ошибки (12%).

опитування

25% респондентов полагают, что ответственность за высокий уровень коррупции в стране несет президент Зеленский. 22,9% заявили, что антикоррупционные органы (НАБУ, САП, НАПК), 11,1% считают, что Верховная Рада, а 10% - что Офис Президента.

Наименьшую ответственность, свидетельствует опрос, по мнению украинцев, несет Кабинет Министров - 3,6%.

опитування

Читайте также: 58% украинцев негативно оценивают работу Офиса Президента, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта 2024 гда. В общей сложности, было опрошено 3000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,1%.

Метод исследования: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.

Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Максимально учтено количество и структура населения внутри перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу; временно оккупированных территорий и местностей, где невозможно провести социологическое исследование с учетом проведения активных боевых действий.

Опрос не проводился в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, на временно оккупированных территориях и территориях, где проходят активные боевые действия (часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).

Также читайте: Кандидатуру Залужного на президентских выборах готовы поддержать 41,4% украинцев, Зеленского - 23,7%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

коррупция (8564) опрос (2836) СОЦИС (71) Цензор.НЕТ (137)


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Топ комментарии
+29
в ЗЕсрані 100% повнота влади. Абсолютна! Відповідно, за всі проблеми і біди в країні несе воно! І за корупцію, і за війну, і за жертви...
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05.03.2024 16:35
+24
Підготовка була не до війни а до шашликів,цей факт ніхто не зможе спростувати і за це прийдеться відповісти
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05.03.2024 16:37
+21
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05.03.2024 16:36
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Те кто так не считает. Процент как на выборах 2019
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05.03.2024 16:33 Ответить
Всі питання похідні від головної причини - зеригофсбятини в лиці члєнограя оманського та єрмачма!
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05.03.2024 17:34 Ответить
Головна помилка

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05.03.2024 18:32 Ответить
в ЗЕсрані 100% повнота влади. Абсолютна! Відповідно, за всі проблеми і біди в країні несе воно! І за корупцію, і за війну, і за жертви...
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05.03.2024 16:35 Ответить
1. Хто заказав цей опрос? Хто платив гроші?

Судячи з того що там е С Притула (!?!), а як відомо він протеже Пінчука, то пінчук мабудь і вложився.
Як відомо Пінчук в дуже добрих відносинах з ОП…

2. А судді хто?!

Хто «такий Социс»? Чи надійне це джерело?

Вікіпедія:

«Після екзит-полів на виборах Президента України 2004 року несподівано для колег оприлюднив контроверсійний результат про перемогу Януковича, що спричинило критику, і драматичні коментарі про кризу незалежної і чесної соціології в Україні.

С каждым днем Украина все больше напоминает фантастически перевернутый оруэлловский мир, где на черное говорят белое, а на белое - черное, где ложь выдают за чистую правду, а правду замазывают отвратительной грязью, где самые хорошие идеи доводят до абсурда, а самые демократические процедуры превращают в фарс.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]

Пригадуєте скандал, що вибухнув під час президентських виборів 2004 року? Тоді Микола Чурилов став співучасником розколювання консорціуму "Національний екзит-пол'2004". 31 жовтня чурилівські цифри стрибали, як зайці в капусті. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] «
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05.03.2024 17:17 Ответить
25% зеленьский

75% жОПа
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05.03.2024 16:31 Ответить
"Царь хороший, бояре плохие!" (с)
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05.03.2024 16:32 Ответить
Це перше, що спадає на думку всякому мудрому наріту, якщо йому з думками не допомагати...
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05.03.2024 16:58 Ответить
и шо тут удивительного? тоже мне, новость. а кто должен отвечать после того, как на камеру топал ногами и кричал - вийди, злодюга!
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05.03.2024 16:32 Ответить
а 75% думають шо "то все порошенко"
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05.03.2024 16:32 Ответить
Цей наріт приречений...
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05.03.2024 16:33 Ответить
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05.03.2024 16:38 Ответить
То всьо актівісти Майдана-3
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05.03.2024 16:41 Ответить
А чого тільки 25%?! Інші вважають що ціх високопосадових корупціонерів що слідом призначали подібних на нижчі посади обирав хтось інший, не Зеленський! Є одна істина - "риба" гниє З ГОЛОВИ!!!
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05.03.2024 16:34 Ответить
Вона з самого початку була гнила.
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05.03.2024 16:36 Ответить
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05.03.2024 16:35 Ответить
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05.03.2024 16:36 Ответить
І вся та група сидить в Опі з 19 року.
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05.03.2024 16:55 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2024 18:53 Ответить
Це чомусь швидко поміняли заголовок чи я щось інше читав?
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05.03.2024 16:35 Ответить
Нєполіткорєктнєнько получілось.
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05.03.2024 16:40 Ответить
відповідальні за те всі хто створив олігархічно-кланову Державну систему декількома десятиліттями невтомної праці на своє благо, яку не вдасться змінити одними балачками.

"Батьків" всі добре знають але чомусь ніхто того не визнає, киваючи лишне на нині.
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05.03.2024 16:36 Ответить
В країні лише 25 % розумних і адекватних людей
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05.03.2024 16:37 Ответить
Підготовка була не до війни а до шашликів,цей факт ніхто не зможе спростувати і за це прийдеться відповісти
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05.03.2024 16:37 Ответить
Сподіваюсь там не було варіантів АБО, АБО, АБО, бо я по усіх питаннях ЗГОДЕН з тим що це вина керівництва країни котре винно за все це відповідати та бути покараним!!!
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05.03.2024 16:37 Ответить
Яка ж це помилка влади - вони в долі
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05.03.2024 16:39 Ответить
А вот у нас центральном рынке в областном центре полный порядок. Торговля табаком на прилавках идет без напряга и главное в согласии. Под видом продажи семечек на фасоли лежит бумага для папирос и тетки не успевают табак набирать в стаканы. Очередь даже образуется. Конечно мента, налоговую или СБУ там в жизни никто не видел и что люди по соточке на дроны собирают там всем на,срать. Вот такие пироги малята.
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05.03.2024 16:39 Ответить
Зараз вгадаю, - ти не палиш! Так навіщо твій висєр?
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05.03.2024 17:11 Ответить
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05.03.2024 16:39 Ответить
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05.03.2024 16:40 Ответить
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05.03.2024 16:41 Ответить
Вова! Оголи вже своє обличя та одягнись у цивільне!

Вже у всьому світі тебе сприймають як "кришувальника" жОПи.

Вова! Як тебе останій раз приймали у Штатах? Далі передньоі тебе не пустили і практично усі тобі відмомили у зустрічі. Тому що рівень коррупціі твоєі жОПи захмарний даже не під час воєенного стану.
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05.03.2024 16:42 Ответить
У зеленського вся повнота влади, всі структури підконтрольні йому особисто , через призначених ним же людей всі міністри, більшість у верховній раді практично всі силовики але для більшості людей за корупцію відповідальний *хтось* але не зеленський.🤔
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05.03.2024 16:43 Ответить
Огляд 50 найбагатших політиків 2024
https://www.youtube.com/watch?v=A2OHPMMf1mc&t=124s

У придурка вже 596 млн. баксів. В 2019 на момент вступу на посаду зє "коштував" разом з потрохами 15,6 млн. І це лише те що в відкритому доступі без "чорного налу", якутських алмазів від патрушева (Оман) і крипти.
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05.03.2024 16:43 Ответить
самая большая ошибка, что они родились
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05.03.2024 16:44 Ответить
Поки ці засихали на фіранці, наплодилося нових, ласих до халяви...
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05.03.2024 16:51 Ответить
Корупція, та розкрадання це не помилка- це кримінал!
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05.03.2024 16:44 Ответить
Зенеганчірку, маму Риму, папіка, швондера, Ленку з обїздної, Цю мразотень, згнидити, і з повною конфіскацією. ПЛЮС, повна конфіскація у того лайна, що привели 75 %
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05.03.2024 16:51 Ответить
Я б на 1 місце поставив би недолугість самих виборців. Все інше то передбачені наслідки
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05.03.2024 16:52 Ответить
Головна помилка "ВЛАДИ" це сама "ВЛАДА".
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05.03.2024 16:55 Ответить
Небрита тупа горила.
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05.03.2024 17:00 Ответить
А я наївний думав,що корупція-то є тяжкий злочин.А виявляється,що просто помилка!☺
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05.03.2024 17:03 Ответить
А вони що? Правильно! "Мають право на помилку" (с)
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05.03.2024 18:10 Ответить
Найбільшими помилкою влади є наявність наріду 73%, який повірив у казочки про Голобородьку і рай в Україні. Хоча "зелені" говорили про свій рай, а нарід подумав, що то про них.
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05.03.2024 17:07 Ответить
...до лютого 2022 року зажерлись всі гілки влади,та деякі продовжують ще користуватись своїм станом ... .
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05.03.2024 17:18 Ответить
Ну що сказати, зе-лідору немає чого хвилюватися, він може хоч зараз в прямому ефірі нагидити піплу на голову і його рейтинг лише зростатиме... 1000 разів був правий Юрій Каракай, Світла йому Пам"ять, коли ще у 2019 казав: Не треба заздрити, ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом.
 Далі цитата Юрія Каракая, який загинув у 2019 році, захищаючи наш південь:

"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами. Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах, при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться! Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
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05.03.2024 17:18 Ответить
що ж Ви люди добрі робите,очко то у ЗеЧевари не залізне
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05.03.2024 17:19 Ответить
Якщо зважати на те, що ОПа керує і ПреЗЕдентом, і НАЗК-НАБУ-САП, і ДБР-Поліцією-Прокуратурою, і судами, і КМУ, і ВРУ, то нічого нового. А циферки навпроти кожного з пунктів можна малювати в залежності від настрою...

Лише цікаво: чому в тих пунктах відсутні Порошенко і опозиція?
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05.03.2024 17:25 Ответить
Одного не могли зрозуміти соціологи : чого багато українців при опитуванні стосовно влади відправляли їх за коментарями до посла Китаю - Лі **** ...
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05.03.2024 17:35 Ответить
Розумієш, в чому проблема... СОЦІС - це одна з трьох соціологічних контор, які належать до найоб'єктивніших в Україні; і це контора, прямо пов'язана з Гринівим (бо її створював, і донині має вплив на дирекцію), рухівцем, який нині є в опозиції, який завжди був союзником Порошенка...
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05.03.2024 17:44 Ответить
Пам'ятається Люська казала - про#бали, тепер можна сказати - все ********, тільки не для себе зелених і не своє.
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05.03.2024 17:37 Ответить
Найбільша помилка України-це ті довбані 73%,які дуже ******* поржать під шашлики 95 кварталу!
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05.03.2024 17:38 Ответить
Щось дуже гладенькі цифри для ЄрЗе.
Я сподівався на більші в два-три рази.
І, якщо ці цифри правда, та й ще під час війни, під час тих поразок, які стались з вини ЄрЗе - то майбутнього в нашій чинній державі Україна зразка 1991року - НЕМА
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05.03.2024 17:39 Ответить
Коли ж ця країна отямится?! Це не помилки - це умисні дії!
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05.03.2024 17:40 Ответить
Враховуючи те, що найкращі вже загинули на фронті, - ніколи...
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05.03.2024 18:06 Ответить
Я очікував, що імпічмент зроблять ще в 2020 році.
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05.03.2024 21:37 Ответить
Помилки? Це - свідома держзрада. Країна повних ідіотів - їм відкрито сцють у вічі, а вони - "ой, це помилка!"
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05.03.2024 18:00 Ответить
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05.03.2024 18:14 Ответить
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05.03.2024 18:15 Ответить
Нічого в країні не зміниться на краще, допоки 85% українців не визнають і не виправлять свою помилку, що зробили у 2019 році, проголосувавши за блазня-прутнеграя малороса-ухилянта на посаду верховного головнокомандувача під час війни, та за зрадників-хабарників в неіснуючу партію як монобільшість до парламенту. А ця "влада" не зробила жодних помилок! Вона робить саме те, за що активно та пасивно проголосували оті от 85%. Жері-ТЕ!
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05.03.2024 18:17 Ответить
А падіння рівня життя після приходу Зє до влади забули вже?
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05.03.2024 18:31 Ответить
Найбільша помилка влади - це сама ця влада.
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05.03.2024 18:41 Ответить
ц це не помилки, це злочини!
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05.03.2024 19:04 Ответить
Вова очолює корупцію, яка ж це помилка, це злочині дії.
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05.03.2024 19:33 Ответить
Ну що Бубочка проворонив рейтинг, була у тебе весна, садити треба було, а ти шашличками балувався , членом по клавішах довбав ............
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05.03.2024 20:15 Ответить
это не ошибки, а преступления за которые нужно отвечать
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05.03.2024 20:25 Ответить
Найбільша помилка України і українців - то з е л е н с ь к и й.
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05.03.2024 20:33 Ответить
Найбільша помилка України--президент зєлєнскій; він--наш вирок.
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05.03.2024 20:36 Ответить
Це було ясно ще під час Оману та Букавелю.
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05.03.2024 21:33 Ответить
Це точно помилки? Може досягненння?
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05.03.2024 22:40 Ответить
 
 