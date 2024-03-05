Самыми большими ошибками власти украинцы считают высокий уровень коррупции, ненадлежащую подготовку к войне и отставку Залужного, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Почти 65% граждан Украины считают сохранение высокого уровня коррупции и расхищение бюджета наибольшими ошибками действующей власти.
Об этом свидетельствует опрос социологической компании SOCIS, проведенный по заказу Цензор.НЕТ.
Так, самыми большими ошибками действующей власти граждане считают:
- сохранение высокого уровня коррупции и хищение бюджетных средств (64,8%);
- ненадлежащую подготовку к войне (37,2%);
- отставку Валерия Залужного (30,8%);
- злоупотребление властью, давление на бизнес и возможных политических конкурентов (24,5%);
- ошибочные кадровые решения (19,9%);
- информационную цензуру и сокрытие правды (16,5%);
- неэффективную экономическую политику правительства (15%);
- просчеты на международном уровне, дипломатические ошибки (12%).
25% респондентов полагают, что ответственность за высокий уровень коррупции в стране несет президент Зеленский. 22,9% заявили, что антикоррупционные органы (НАБУ, САП, НАПК), 11,1% считают, что Верховная Рада, а 10% - что Офис Президента.
Наименьшую ответственность, свидетельствует опрос, по мнению украинцев, несет Кабинет Министров - 3,6%.
Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта 2024 гда. В общей сложности, было опрошено 3000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,1%.
Метод исследования: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.
Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Максимально учтено количество и структура населения внутри перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу; временно оккупированных территорий и местностей, где невозможно провести социологическое исследование с учетом проведения активных боевых действий.
Опрос не проводился в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, на временно оккупированных территориях и территориях, где проходят активные боевые действия (часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Судячи з того що там е С Притула (!?!), а як відомо він протеже Пінчука, то пінчук мабудь і вложився.
Як відомо Пінчук в дуже добрих відносинах з ОП…
2. А судді хто?!
Хто «такий Социс»? Чи надійне це джерело?
Вікіпедія:
«Після екзит-полів на виборах Президента України 2004 року несподівано для колег оприлюднив контроверсійний результат про перемогу Януковича, що спричинило критику, і драматичні коментарі про кризу незалежної і чесної соціології в Україні.
С каждым днем Украина все больше напоминает фантастически перевернутый оруэлловский мир, где на черное говорят белое, а на белое - черное, где ложь выдают за чистую правду, а правду замазывают отвратительной грязью, где самые хорошие идеи доводят до абсурда, а самые демократические процедуры превращают в фарс.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]
Пригадуєте скандал, що вибухнув під час президентських виборів 2004 року? Тоді Микола Чурилов став співучасником розколювання консорціуму "Національний екзит-пол'2004". 31 жовтня чурилівські цифри стрибали, як зайці в капусті. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] «
75% жОПа
"Батьків" всі добре знають але чомусь ніхто того не визнає, киваючи лишне на нині.
Вже у всьому світі тебе сприймають як "кришувальника" жОПи.
Вова! Як тебе останій раз приймали у Штатах? Далі передньоі тебе не пустили і практично усі тобі відмомили у зустрічі. Тому що рівень коррупціі твоєі жОПи захмарний даже не під час воєенного стану.
https://www.youtube.com/watch?v=A2OHPMMf1mc&t=124s
У придурка вже 596 млн. баксів. В 2019 на момент вступу на посаду зє "коштував" разом з потрохами 15,6 млн. І це лише те що в відкритому доступі без "чорного налу", якутських алмазів від патрушева (Оман) і крипти.
Далі цитата Юрія Каракая, який загинув у 2019 році, захищаючи наш південь:
"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами. Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та дивовижно недолугий! І Януковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах, при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини.Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться! Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
Лише цікаво: чому в тих пунктах відсутні Порошенко і опозиція?
Я сподівався на більші в два-три рази.
І, якщо ці цифри правда, та й ще під час війни, під час тих поразок, які стались з вини ЄрЗе - то майбутнього в нашій чинній державі Україна зразка 1991року - НЕМА
цце не помилки, це злочини!