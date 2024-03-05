Самыми большими ошибками власти украинцы считают высокий уровень коррупции, ненадлежащую подготовку к войне и отставку Залужного, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Почти 65% граждан Украины считают сохранение высокого уровня коррупции и расхищение бюджета наибольшими ошибками действующей власти.

Об этом свидетельствует опрос социологической компании SOCIS, проведенный по заказу Цензор.НЕТ.

Так, самыми большими ошибками действующей власти граждане считают:

сохранение высокого уровня коррупции и хищение бюджетных средств (64,8%);

ненадлежащую подготовку к войне (37,2%);

отставку Валерия Залужного (30,8%);

злоупотребление властью, давление на бизнес и возможных политических конкурентов (24,5%);

ошибочные кадровые решения (19,9%);

информационную цензуру и сокрытие правды (16,5%);

неэффективную экономическую политику правительства (15%);

просчеты на международном уровне, дипломатические ошибки (12%).

25% респондентов полагают, что ответственность за высокий уровень коррупции в стране несет президент Зеленский. 22,9% заявили, что антикоррупционные органы (НАБУ, САП, НАПК), 11,1% считают, что Верховная Рада, а 10% - что Офис Президента.

Наименьшую ответственность, свидетельствует опрос, по мнению украинцев, несет Кабинет Министров - 3,6%.

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Исследование проводилось с 22 февраля по 1 марта 2024 гда. В общей сложности, было опрошено 3000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,1%.

Метод исследования: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.

Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Максимально учтено количество и структура населения внутри перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу; временно оккупированных территорий и местностей, где невозможно провести социологическое исследование с учетом проведения активных боевых действий.

Опрос не проводился в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, на временно оккупированных территориях и территориях, где проходят активные боевые действия (часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).

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