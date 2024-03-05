58% украинцев негативно оценивают работу Офиса Президента, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Наиболее положительно в течение 5 последних лет украинцы оценивают работу СБУ и президента Владимира Зеленского. А наиболее негативно – работу Верховной Рады и судов.
Соответствующее исследование провела социологическая компания SOCIS по заказу Цензор.НЕТ.
Так, граждане считают, что наиболее эффективно выполняют свою работу Вооруженные Силы Украины (86,2% считают ее достаточно или очень эффективной) и волонтеры (76,4%).
41,7% опрошенных считают, что эффективно свою работу выполняет президент Зеленский, в то же время 48,3% считают работу главы государства неэффективной или малоэффективной. Работу Офиса Президента малоэффективной или неэффективной считают 62,8% против 22,7% тех, кто считает ее эффективной.
Наиболее негативно украинцы оценивают работу Кабинета Министров (73,7% считают ее малоэффективной или вообще неэффективной). 16,8% считают работу правительства эффективной..
Наиболее положительно в течение последних 5 лет украинцы оценивают работу СБУ (54,4%) и президента Зеленского (51,3%).
Работу Офиса Президента считают положительной 27,6%, а 58,3% – отрицательной.
В то же время, наиболее негативно граждане оценивают работу Верховной Рады (77,1%) и судов (68,4%).
В общей сложности было опрошено 3000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,1%.
Метод исследования: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.
Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Максимально учтено количество и структура населения внутренне перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу; временно оккупированных территорий и местности, где невозможно провести социологическое исследование с учетом проведения активных боевых действий.
Опрос не проводился в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, на временно оккупированных территориях и территориях, где проходят активные боевые действия (часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).
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А що, а таки так! Втопити країну в крові хіба ж то не ефект?! А він таки ефективний. Тут, хіба, на чию користь, але ж про то в опитуванні не було!
Ще й сліпий поводир...
Співав колись Тарас Петриненко
, офіс паганий
З ким не розмовляю, усі клянуть жОПу! У дійсносності 95%.
5% це ставленики жОПи та іх разійськи приспішники!
Багато вважають, шо зєля хароший... тільки він сам не може нічого зробити...
Тоді нах такий през, питаю?
Ступор...
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
(Т. Шевченко)
Поясніть мені: якщо роботу президента оцінюють позитивно 51%, то чому провалена мобілізація? Чому не має охочих воювати під таким командуючим?!
Чи може нас найопують такими опитуваннями?! І ніякої довіри немає.
Хоча, ні, може бути, коли наші вкраїнчики (як мінімум, 73%) - наскрізь дебіли...
крани течуть
унітази засрані чимось зеленим!!
була у тебе весна, садити треба було,
а ти шашличками балувався,
членом по клавішах довбав ..
.. зараз соцопитуваннями хоче відгородитися
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Для інформації щодо діяльності зеленського та його шобли.
Р.S. Не порохобот і ніколи їм не буду...
Ты должен уйти !