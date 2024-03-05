РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10413 посетителей онлайн
Новости
14 432 159

58% украинцев негативно оценивают работу Офиса Президента, - опрос. ИНФОГРАФИКА

єрмак

Наиболее положительно в течение 5 последних лет украинцы оценивают работу СБУ и президента Владимира Зеленского. А наиболее негативно – работу Верховной Рады и судов.

Соответствующее исследование провела социологическая компания SOCIS по заказу Цензор.НЕТ.

Так, граждане считают, что наиболее эффективно выполняют свою работу Вооруженные Силы Украины (86,2% считают ее достаточно или очень эффективной) и волонтеры (76,4%).

41,7% опрошенных считают, что эффективно свою работу выполняет президент Зеленский, в то же время 48,3% считают работу главы государства неэффективной или малоэффективной. Работу Офиса Президента малоэффективной или неэффективной считают 62,8% против 22,7% тех, кто считает ее эффективной.

Наиболее негативно украинцы оценивают работу Кабинета Министров (73,7% считают ее малоэффективной или вообще неэффективной). 16,8% считают работу правительства эффективной..

Опитування СОЦІС ЦН

Наиболее положительно в течение последних 5 лет украинцы оценивают работу СБУ (54,4%) и президента Зеленского (51,3%).

Работу Офиса Президента считают положительной 27,6%, а 58,3% – отрицательной.

В то же время, наиболее негативно граждане оценивают работу Верховной Рады (77,1%) и судов (68,4%).

ставлення до органів влади опитування

Также читайте: 33,2% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, - опрос. ИНФОГРАФИКА

В общей сложности было опрошено 3000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,1%.

Метод исследования: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.

Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Максимально учтено количество и структура населения внутренне перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу; временно оккупированных территорий и местности, где невозможно провести социологическое исследование с учетом проведения активных боевых действий.

Опрос не проводился в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, на временно оккупированных территориях и территориях, где проходят активные боевые действия (часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).

Читайте также: Среди западных лидеров украинцы лучше всего относятся к Байдену, - опрос

Автор: 

опрос (2836) СОЦИС (71) Цензор.НЕТ (137)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+38
дерьмак із татаровим керують державою замість Зенещастя1(((
показать весь комментарий
05.03.2024 15:25
+34
показать весь комментарий
05.03.2024 15:52
+32
41.7% вважає роботу Президента ефективною. Так що їх ще більше. Вони і далі вважають, що "боярі плохіє".... Но чомусь такий ефективний президент не може налагодити таку ж ефективну роботу ОП
показать весь комментарий
05.03.2024 15:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
... Таким же, як кацапи. От мрія зеленої *******.
показать весь комментарий
05.03.2024 23:29 Ответить
Но бубочку при этом продолжают любить 73%.
показать весь комментарий
05.03.2024 15:55 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2024 16:15 Ответить
Найбільш позитивно протягом останніх 5 років українці оцінюють роботу СБУ (54,4%) та президента Зеленського (51,3%). Джерело:
А що, а таки так! Втопити країну в крові хіба ж то не ефект?! А він таки ефективний. Тут, хіба, на чию користь, але ж про то в опитуванні не було!
показать весь комментарий
05.03.2024 15:55 Ответить
У народа сліпців
Ще й сліпий поводир...

Співав колись Тарас Петриненко
показать весь комментарий
06.03.2024 02:39 Ответить
..це якась шиза
показать весь комментарий
05.03.2024 15:56 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2024 16:16 Ответить
Ще років 3 війни - і ще половина населення повернеться в реальність ... ні трохи оптимістично - ще третина .
показать весь комментарий
05.03.2024 15:56 Ответить
Країна такого лікування дебілів може не витримати. занадто дорого обходиться.
показать весь комментарий
05.03.2024 23:30 Ответить
царь хороший,бояре плохие
показать весь комментарий
05.03.2024 15:59 Ответить
президент хароший

, офіс паганий
показать весь комментарий
05.03.2024 16:04 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 06:37 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 12:03 Ответить
Це "преЗЕдент" ...
показать весь комментарий
06.03.2024 12:06 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 12:07 Ответить
А це його "офис" ...
показать весь комментарий
06.03.2024 12:09 Ответить
Які 58%?

З ким не розмовляю, усі клянуть жОПу! У дійсносності 95%.

5% це ставленики жОПи та іх разійськи приспішники!
показать весь комментарий
05.03.2024 16:09 Ответить
Не так...
Багато вважають, шо зєля хароший... тільки він сам не може нічого зробити...
Тоді нах такий през, питаю?
Ступор...
показать весь комментарий
06.03.2024 06:40 Ответить
опять неправда- 100
показать весь комментарий
05.03.2024 16:27 Ответить
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.

(Т. Шевченко)
показать весь комментарий
05.03.2024 16:29 Ответить
"Найбільш позитивно протягом останніх 5 років українці оцінюють роботу президента Зеленського (51,3%)"

Поясніть мені: якщо роботу президента оцінюють позитивно 51%, то чому провалена мобілізація? Чому не має охочих воювати під таким командуючим?!
Чи може нас найопують такими опитуваннями?! І ніякої довіри немає.
показать весь комментарий
05.03.2024 17:09 Ответить
Та є ще багато упоротих телемарафоном зебілів. З моїх знайомих зебілів тільки один признав, що був неправий
показать весь комментарий
06.03.2024 01:19 Ответить
Брешуть !
показать весь комментарий
06.03.2024 06:36 Ответить
А в ютубі питають чи підете ви на Майдан коли знімуть всі ограніченія, більше 80 відсотків сказали так, так що це брехлива стаття
показать весь комментарий
05.03.2024 17:10 Ответить
Не всі дивляться ютуб... де-хто - єдину телемаравонь.
показать весь комментарий
06.03.2024 06:47 Ответить
******* дуполизи, приписки робити, як в часи совдепії!
показать весь комментарий
05.03.2024 17:45 Ответить
А в нас усе навкруги - лютий совок. Не так давно біля мене перейменували вулицю Волкова (совєцкий космонавт російського походження) на Поповича. Совецкого космонавта українського походження. Блд, краще б вже на третю вулицю строітелей.
показать весь комментарий
06.03.2024 08:11 Ответить
Як таке може бути, якщо "найбільш позитивно протягом останніх 5 років українці оцінюють роботу ... президента Зеленського (51,3%); а роботу Офісу Президента вважають позитивною 27,6%, а 58,3% - негативною"?

Хоча, ні, може бути, коли наші вкраїнчики (як мінімум, 73%) - наскрізь дебіли...
показать весь комментарий
05.03.2024 17:54 Ответить
Це індікатор розумового розвитку людей. На жаль. Дуже часто наші рідненькі пересічні, вважають , що не Зельньський той офіс сформував, а якісь погані марсіани всадили у крісла Єрмака, Татарова, Шурму, Подоляка, Арєстовича... Що ти із людьми зробиш? Приречен від них залежати.
показать весь комментарий
05.03.2024 21:32 Ответить
Наступним президентом мудрий нарід обере Безуглу або Кошового. Але це після другого строка Зе. А перший його строк буде до кінця війни, тобто від 5-ти до 10-ти років.
показать весь комментарий
06.03.2024 08:34 Ответить
яка там робота завгоспа!!:
крани течуть
унітази засрані чимось зеленим!!
показать весь комментарий
05.03.2024 17:55 Ответить
задоволенне населення чі ні не важливо, Україну влада вже здала,саудити свідки того, зараз ще обезкровлят ЗСУ і віддадут ***** все що він бажав. ми всі прокохали країну в 2019 році. Амінь
показать весь комментарий
05.03.2024 18:40 Ответить
Ну вибачайте, якщо в країні 73% голосуючих - абсолютні дебіли, то тут вже ніхто нічого не поробить. Неможливо нічим і ніким перебити таку отару ідіотів, яка обрала персонажа всратого серіалу для імбецилів. Хіба що створити якусь команду ліквідаторів, яка буде відстрелювати таких "персонажів" і рятувати країну від ідіотизму виборців.
показать весь комментарий
05.03.2024 23:22 Ответить
От-от, про МПС(МАЛЕНЬКА ПАРТІЯ СНАЙПЕРІВ) говорив ще з самого початку...
показать весь комментарий
06.03.2024 07:04 Ответить
Шото не то з цім опитуванням. ,,Цар хороший, то боярє плахіє" - схоже натянули сову на глобус
показать весь комментарий
05.03.2024 18:42 Ответить
Ви недооцінюєте критичне мислення мудрого наріда.
показать весь комментарий
06.03.2024 08:38 Ответить
коли та в який спосіб проводилося це "опитування"? й. об. фашумат де первинна виборка. Що це за маніпуляція?
показать весь комментарий
05.03.2024 19:11 Ответить
58% Українців проти і лише 42% русснявої п*здоти підтримує
показать весь комментарий
05.03.2024 19:30 Ответить
Я вже писала, писарь був п'яний, сплутав 88%, "зрєніє" херовоє в той момєнт било))!
показать весь комментарий
06.03.2024 06:34 Ответить
Вони ці рейтинги спеціальо для бубочки пишуть? Тільки 56%) тобто ще 44 це прокурені жертви лоботомії?
показать весь комментарий
05.03.2024 19:52 Ответить
Ну що Бубочка проворонив рейтинг,
була у тебе весна, садити треба було,
а ти шашличками балувався,
членом по клавішах довбав ..
.. зараз соцопитуваннями хоче відгородитися
показать весь комментарий
05.03.2024 20:26 Ответить
Зрадники та колаборанти кремля яких й досі покриває та кришує особисто президент:
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Для інформації щодо діяльності зеленського та його шобли.
Р.S. Не порохобот і ніколи їм не буду...
показать весь комментарий
05.03.2024 22:02 Ответить
Супер, повна картина "Зеленої" влади!
показать весь комментарий
06.03.2024 06:31 Ответить
Це ще тільки те, що можна "взнати відкрито". А таємних "дєлішек?"
показать весь комментарий
06.03.2024 07:07 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 11:37 Ответить
Офісу це до зеленого фонарика. Гасло кварталістів "Творі бардак, ми здєсь проєздом!". Коли стане гаряче, то на Заході вже готові теплі містечка набиті кешем. А до того ще потрібно багато встигнути.
показать весь комментарий
05.03.2024 22:34 Ответить
Ты устал !
Ты должен уйти !
показать весь комментарий
05.03.2024 23:55 Ответить
--- ОП---це ганебна клоака ( лежбище кремлівських емісарів...) Це колиска де відфільтровують . для затвердження . впровадження. на найвищі державні посади ліліПУТІНСЬКИХ агентяр--песиголівців- на зразок : В. Сівковича ; О. Кулініча ; І Баканова;А. Деркача; А Наумова; Д. Гетьманцева ... за особистим підписом ВЕРХОВОДИ-- ЗЕ- ТРУНАРІВ України ! За димкою--вуалі .тихцем маскується тут. по- тхорячому. найголовніший . найутаємничіший дворцевий кардинал- лиходій --ЄРМИЛО...( щоб тебе галушкою вдавило...) В останнього --радників чортова д*южена ( штатних і поза...) Перші--отроимують за " державні поради оплату на проїзд в " М" ; а ПОЗА- щтатні-- мільйони індульгенції на грандіозні . маніловські. бізнес--проекти ... За наївності своєї. думав . що дійсно. без їх мудрих порад . ажніяк НЕ вирулити Україною... Аж поки. за ради цікавісті .-- переглянув інтерв*ю одніє" РАДНИЦІ " Амбіції --самозакоханості зашкалювали : --Та що вони варті без мене. коли потрібно організувати " а ля- ФУРШЕТ " на масових презинтаціях?! ( доступно--народною : розставити й розложити шклянки й виделки під жваву п*янку ...) Ось кого ми так сліпо обожнюємо... віримо й сподіваємося ...
показать весь комментарий
06.03.2024 00:20 Ответить
58 ? Серйозно? 58 ? зі всіх моїх знайомих НЕ МАЄ НІОДНОЇ ЛЮДИНИ яка підтримувала бі зеленського , а тим паче офціс президента!! А ті люди, які за нього голосували, опускають очі або бершуть що не голосували!!! маячня якась.
показать весь комментарий
06.03.2024 00:49 Ответить
Треба враховувати, що людина зазвичай спілкується з такими, що приблизно відповідають її рівню інтелекту. Але треба мати на увазі, що може існувати ще купа людей, спілкування з якими ви обмежуєте на стадії самої можливості, або таких, про яких ви навіть не здогадаєтеся, що можуть бути такі примітивні свідомості.
показать весь комментарий
06.03.2024 01:30 Ответить
Так і моїх знайомих, їх поменшало в рази! Я вже не бачу публікацій за "Земудрого" і його правління. Слава Богу, доходить!!!
показать весь комментарий
06.03.2024 06:28 Ответить
Даже мои зебіли невдоволенні роботою ОПи,хоча до недавна ще дерли сраку за ними!
показать весь комментарий
06.03.2024 01:52 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 02:47 Ответить
58% это слишком оптимистично. Я уверен что больше
показать весь комментарий
06.03.2024 05:42 Ответить
Да не 58%, а 88%!!! А 12%, це ОП і вся зелена влада!
показать весь комментарий
06.03.2024 06:26 Ответить
Хз... замовні соціологічні опитування таке собі задоволення... А якщо ще врахувати той факт,що Бутусов на Зебіла обідився ще з тої пресконференції де той на нього накричав і після того на цензорі тільки лайно льється у відповідь,то такі замовні опитування не викликають довіри якщо чесно
показать весь комментарий
06.03.2024 07:48 Ответить
а сколько отупевших имбецилов поддерживают фсбэшника Елдака???
показать весь комментарий
06.03.2024 09:03 Ответить
узілєнске, єта пабєда!
показать весь комментарий
06.03.2024 09:10 Ответить
прикольно. зеленський - добре, ОП- пагано. придурки.
показать весь комментарий
06.03.2024 09:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 