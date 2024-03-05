58% украинцев негативно оценивают работу Офиса Президента, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Наиболее положительно в течение 5 последних лет украинцы оценивают работу СБУ и президента Владимира Зеленского. А наиболее негативно – работу Верховной Рады и судов.

Соответствующее исследование провела социологическая компания SOCIS по заказу Цензор.НЕТ.

Так, граждане считают, что наиболее эффективно выполняют свою работу Вооруженные Силы Украины (86,2% считают ее достаточно или очень эффективной) и волонтеры (76,4%).

41,7% опрошенных считают, что эффективно свою работу выполняет президент Зеленский, в то же время 48,3% считают работу главы государства неэффективной или малоэффективной. Работу Офиса Президента малоэффективной или неэффективной считают 62,8% против 22,7% тех, кто считает ее эффективной.

Наиболее негативно украинцы оценивают работу Кабинета Министров (73,7% считают ее малоэффективной или вообще неэффективной). 16,8% считают работу правительства эффективной..

Наиболее положительно в течение последних 5 лет украинцы оценивают работу СБУ (54,4%) и президента Зеленского (51,3%).

Работу Офиса Президента считают положительной 27,6%, а 58,3% – отрицательной.

В то же время, наиболее негативно граждане оценивают работу Верховной Рады (77,1%) и судов (68,4%).

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В общей сложности было опрошено 3000 респондентов по квотной стратифицированной выборке. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,1%.

Метод исследования: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.

Выборка исследования приближена к репрезентативной на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Максимально учтено количество и структура населения внутренне перемещенных лиц; граждан, выехавших за границу; временно оккупированных территорий и местности, где невозможно провести социологическое исследование с учетом проведения активных боевых действий.

Опрос не проводился в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, на временно оккупированных территориях и территориях, где проходят активные боевые действия (часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).

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