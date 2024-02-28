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Байден (2766) опрос (2651) Центр Разумкова (228)

Среди западных лидеров украинцы лучше всего относятся к Байдену, - опрос

байден,джо

Теперь лучше всего украинцы относятся к президенту США Джо Байдену, в тройке лидеров также - президент Польши Анджей Дуда и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 года, информирует Цензор.НЕТ.

Как свидетельствуют результаты опроса, большинство опрошенных выражают позывное отношение к Джо Байдену (78%), Анджею Дуде (76%), Эмманюэлю Макрону (62%), Урсуле фон дер Ляйен (60%), Риши Сунаку (56%), Олафу Шольцу (55%), Джастину Трюдо (50%).

Относительное большинство опрошенных выражают положительное отношение к Майе Санду (49%), Дональду Туску (47%), Джордже Мэлони (39%),

Преобладает негативное отношение к Владимиру Путину (96% ответили, что относятся к нему негативно), Александру Лукашенко (92%), Виктору Орбану (69%), Си Цзиньпину (64%).

Читайте также: Венгрия - единственная европейская страна-соседка, к которой украинцы относятся негативно, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Также доля негативно относящихся к Реджепу Эрдогану (42%) превышает долю тех, кто относится к нему положительно (38%). Это же касается Роберта Фицо (соответственно 29,5% и 14%).

"Из международных организаций и объединений большинство респондентов выражают положительное отношение к Европейскому Союзу (87%), НАТО (77%), Совету Европы (67%), Международному валютному фонду (62%), ООН (57%), Международному комитету Красного Креста (54%), относительное большинство - к ОБСЕ (48,5%) и МАГАТЭ (45,5%). Преобладает негативное отношение к СНГ (65% относятся к нему негативно)", - говорится в интерпретации исследования.

опитування
опитування
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Топ комментарии
+4
рептилоиды наступают !!!!

Такер Карлсон не исключил того, что к смерти Алексея Навального может быть причастна Украина.

На вопрос блогера, возможно ли, что за смертью Навального стоят украинцы, Карлсон ответил положительно, добавив, что украинские спецслужбы ранее убили дочь российского философа Дугина - Дарью.

...а еще украинцы убили пару сотен рашиских солдат
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28.02.2024 16:08
+4
Боря Джонсонюк поза конкуренцією........
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28.02.2024 16:12
+2
ну здравствуй, донні
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28.02.2024 16:10
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Хто таке каже? Я з самого обрання до нього Хпогано ставлюся.
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28.02.2024 16:05 Ответить
ну здравствуй, донні
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28.02.2024 16:10 Ответить
Якась вже застаріла інформація
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28.02.2024 16:07 Ответить
рептилоиды наступают !!!!

Такер Карлсон не исключил того, что к смерти Алексея Навального может быть причастна Украина.

На вопрос блогера, возможно ли, что за смертью Навального стоят украинцы, Карлсон ответил положительно, добавив, что украинские спецслужбы ранее убили дочь российского философа Дугина - Дарью.

...а еще украинцы убили пару сотен рашиских солдат
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28.02.2024 16:08 Ответить
Так-так, конспірологія - потужний інструмент. Вірите в світовий уряд сатаністів-педофілів - так повірте і в український слід вбивства навального.
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28.02.2024 16:11 Ответить
хохли в колонії гуртом Навальному тромба рвали
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28.02.2024 16:28 Ответить
В мене ше теплиться надія шо він відсуне вибори на другии план і порішає з допомогою Украіні
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28.02.2024 16:08 Ответить
Боря Джонсонюк поза конкуренцією........
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28.02.2024 16:12 Ответить
+ 100 !
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28.02.2024 16:29 Ответить
На мій погляд друге місце - Марк Рютте, далі Петр Павел і прибалти. Бідон десь за прем'єрами Данії і Швеції, які не тріпають язиком, як Шольц, а допомагають нам дуже суттєво і якісно без пафосу.
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28.02.2024 19:49 Ответить
До позитивно ставляться (78%) українців? Це там цифру спутали, насправді 73%.
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28.02.2024 16:13 Ответить
Хоч до Пині не ставляться добре. Два діда влаштували градіаторські бої на їх теріторії, а вони ще й дякують.
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28.02.2024 16:18 Ответить
Разумков живий, Разумков вумний та готовий працювати во ОПоблаго, бо дюже жрати хоче із "мідними трубами" за рахунок держави.
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28.02.2024 16:31 Ответить
Це якесь старе опитування. Поки обробили відповіді, поки оприлюднили, пройшло півроку.
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28.02.2024 17:12 Ответить
Надо же, 10 млн украинцев - беженцы, десятки тысяч погибших, города Украины разрушены...., Гордон мечтакт Байдену памятник ставить, - 78% украинцев благодарны .
Если напомнить, что Байден зарубил Ленд-лиз (сотни самолетов, танков...) , уменьшил в 2 раза помощь Украине на 2024 , не хочет закрыть границу, видимо, Байден получил бы все 99%.
СМИ Украины проделали отличную работу, по вешанию лапши на уши своих граждан...
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28.02.2024 17:36 Ответить
сопливый ваш Байден , Трамп за 24 часа закончит войну с победой Украины
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28.02.2024 18:43 Ответить
Байдена Обама покусал и он такой же сцыкливый
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28.02.2024 18:44 Ответить
👹Дві ракети HIMARS «нейтралізували» цілий взвод окупантів з трьома офіцерами
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28.02.2024 18:45 Ответить
 
 