Среди западных лидеров украинцы лучше всего относятся к Байдену, - опрос

Теперь лучше всего украинцы относятся к президенту США Джо Байдену, в тройке лидеров также - президент Польши Анджей Дуда и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 года, информирует Цензор.НЕТ.

Как свидетельствуют результаты опроса, большинство опрошенных выражают позывное отношение к Джо Байдену (78%), Анджею Дуде (76%), Эмманюэлю Макрону (62%), Урсуле фон дер Ляйен (60%), Риши Сунаку (56%), Олафу Шольцу (55%), Джастину Трюдо (50%).

Относительное большинство опрошенных выражают положительное отношение к Майе Санду (49%), Дональду Туску (47%), Джордже Мэлони (39%),

Преобладает негативное отношение к Владимиру Путину (96% ответили, что относятся к нему негативно), Александру Лукашенко (92%), Виктору Орбану (69%), Си Цзиньпину (64%).

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Также доля негативно относящихся к Реджепу Эрдогану (42%) превышает долю тех, кто относится к нему положительно (38%). Это же касается Роберта Фицо (соответственно 29,5% и 14%).

"Из международных организаций и объединений большинство респондентов выражают положительное отношение к Европейскому Союзу (87%), НАТО (77%), Совету Европы (67%), Международному валютному фонду (62%), ООН (57%), Международному комитету Красного Креста (54%), относительное большинство - к ОБСЕ (48,5%) и МАГАТЭ (45,5%). Преобладает негативное отношение к СНГ (65% относятся к нему негативно)", - говорится в интерпретации исследования.



