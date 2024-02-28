Среди западных лидеров украинцы лучше всего относятся к Байдену, - опрос
Теперь лучше всего украинцы относятся к президенту США Джо Байдену, в тройке лидеров также - президент Польши Анджей Дуда и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 года, информирует Цензор.НЕТ.
Как свидетельствуют результаты опроса, большинство опрошенных выражают позывное отношение к Джо Байдену (78%), Анджею Дуде (76%), Эмманюэлю Макрону (62%), Урсуле фон дер Ляйен (60%), Риши Сунаку (56%), Олафу Шольцу (55%), Джастину Трюдо (50%).
Относительное большинство опрошенных выражают положительное отношение к Майе Санду (49%), Дональду Туску (47%), Джордже Мэлони (39%),
Преобладает негативное отношение к Владимиру Путину (96% ответили, что относятся к нему негативно), Александру Лукашенко (92%), Виктору Орбану (69%), Си Цзиньпину (64%).
Также доля негативно относящихся к Реджепу Эрдогану (42%) превышает долю тех, кто относится к нему положительно (38%). Это же касается Роберта Фицо (соответственно 29,5% и 14%).
"Из международных организаций и объединений большинство респондентов выражают положительное отношение к Европейскому Союзу (87%), НАТО (77%), Совету Европы (67%), Международному валютному фонду (62%), ООН (57%), Международному комитету Красного Креста (54%), относительное большинство - к ОБСЕ (48,5%) и МАГАТЭ (45,5%). Преобладает негативное отношение к СНГ (65% относятся к нему негативно)", - говорится в интерпретации исследования.
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Такер Карлсон не исключил того, что к смерти Алексея Навального может быть причастна Украина.
На вопрос блогера, возможно ли, что за смертью Навального стоят украинцы, Карлсон ответил положительно, добавив, что украинские спецслужбы ранее убили дочь российского философа Дугина - Дарью.
...а еще украинцы убили пару сотен рашиских солдат
Если напомнить, что Байден зарубил Ленд-лиз (сотни самолетов, танков...) , уменьшил в 2 раза помощь Украине на 2024 , не хочет закрыть границу, видимо, Байден получил бы все 99%.
СМИ Украины проделали отличную работу, по вешанию лапши на уши своих граждан...