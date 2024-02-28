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Новини
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Серед західних лідерів українці найкраще ставляться до Байдена, - опитування

байден,джо

Наразі найкраще українці ставляться до президента США Джо Байдена, у трійці лідерів також президент Польщі Анджей Дуда та президент Франції Емманюель Макрон.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року, інформує Цензор.НЕТ.

Як свідчать результати опитування, більшість опитаних висловлюють позивне ставлення до Джо Байдена (78%), Анджея Дуди (76%), Емманюеля Макрона (62%), Урсули фон дер Ляєн (60%), Ріші Сунака (56%), Олафа Шольца (55%), Джастіна Трюдо (50%).

Відносна більшість опитаних висловлюють позитивне ставлення до Майї Санду (49%), Дональда Туска (47%), Джорджи Мелоні (39%),

Переважає негативне ставлення до Володимира Путіна (96% відповіли, що ставляться до нього негативно), Олександра Лукашенка (92%), Віктора Орбана (69%), Сі Цзіньпіна (64%).

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Також частка тих, хто негативно ставиться до Реджепа Ердогана (42%), перевищує частку тих, хто ставиться до нього позитивно (38%). Це ж само стосується Роберта Фіцо (відповідно 29,5% і 14%).

"З-поміж міжнародних організацій та об’єднань більшість респондентів висловлюють позитивне ставлення до Європейського Союзу (87%), НАТО (77%), Ради Європи (67%), Міжнародного валютного фонду (62%), ООН (57%), Міжнародного комітету Червоного Хреста (54%), відносна більшість - до ОБСЄ (48,5%) та МАГАТЕ (45,5%). Переважає негативне ставлення до СНД (65% ставляться до неї негативно)", - йдеться в інтерпретації дослідження. 

опитування
опитування

Автор: 

Байден Джо (2888) опитування (1942) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+4
рептилоиды наступают !!!!

Такер Карлсон не исключил того, что к смерти Алексея Навального может быть причастна Украина.

На вопрос блогера, возможно ли, что за смертью Навального стоят украинцы, Карлсон ответил положительно, добавив, что украинские спецслужбы ранее убили дочь российского философа Дугина - Дарью.

...а еще украинцы убили пару сотен рашиских солдат
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28.02.2024 16:08
+4
Боря Джонсонюк поза конкуренцією........
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28.02.2024 16:12
+2
ну здравствуй, донні
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28.02.2024 16:10
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Хто таке каже? Я з самого обрання до нього Хпогано ставлюся.
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28.02.2024 16:05 Відповісти
ну здравствуй, донні
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28.02.2024 16:10 Відповісти
Якась вже застаріла інформація
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28.02.2024 16:07 Відповісти
рептилоиды наступают !!!!

Такер Карлсон не исключил того, что к смерти Алексея Навального может быть причастна Украина.

На вопрос блогера, возможно ли, что за смертью Навального стоят украинцы, Карлсон ответил положительно, добавив, что украинские спецслужбы ранее убили дочь российского философа Дугина - Дарью.

...а еще украинцы убили пару сотен рашиских солдат
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28.02.2024 16:08 Відповісти
Так-так, конспірологія - потужний інструмент. Вірите в світовий уряд сатаністів-педофілів - так повірте і в український слід вбивства навального.
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28.02.2024 16:11 Відповісти
хохли в колонії гуртом Навальному тромба рвали
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28.02.2024 16:28 Відповісти
В мене ше теплиться надія шо він відсуне вибори на другии план і порішає з допомогою Украіні
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28.02.2024 16:08 Відповісти
Боря Джонсонюк поза конкуренцією........
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28.02.2024 16:12 Відповісти
+ 100 !
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28.02.2024 16:29 Відповісти
На мій погляд друге місце - Марк Рютте, далі Петр Павел і прибалти. Бідон десь за прем'єрами Данії і Швеції, які не тріпають язиком, як Шольц, а допомагають нам дуже суттєво і якісно без пафосу.
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28.02.2024 19:49 Відповісти
До позитивно ставляться (78%) українців? Це там цифру спутали, насправді 73%.
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28.02.2024 16:13 Відповісти
Хоч до Пині не ставляться добре. Два діда влаштували градіаторські бої на їх теріторії, а вони ще й дякують.
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28.02.2024 16:18 Відповісти
Разумков живий, Разумков вумний та готовий працювати во ОПоблаго, бо дюже жрати хоче із "мідними трубами" за рахунок держави.
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28.02.2024 16:31 Відповісти
Це якесь старе опитування. Поки обробили відповіді, поки оприлюднили, пройшло півроку.
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28.02.2024 17:12 Відповісти
Надо же, 10 млн украинцев - беженцы, десятки тысяч погибших, города Украины разрушены...., Гордон мечтакт Байдену памятник ставить, - 78% украинцев благодарны .
Если напомнить, что Байден зарубил Ленд-лиз (сотни самолетов, танков...) , уменьшил в 2 раза помощь Украине на 2024 , не хочет закрыть границу, видимо, Байден получил бы все 99%.
СМИ Украины проделали отличную работу, по вешанию лапши на уши своих граждан...
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28.02.2024 17:36 Відповісти
сопливый ваш Байден , Трамп за 24 часа закончит войну с победой Украины
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28.02.2024 18:43 Відповісти
Байдена Обама покусал и он такой же сцыкливый
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28.02.2024 18:44 Відповісти
👹Дві ракети HIMARS «нейтралізували» цілий взвод окупантів з трьома офіцерами
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28.02.2024 18:45 Відповісти
 
 