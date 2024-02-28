Серед західних лідерів українці найкраще ставляться до Байдена, - опитування
Наразі найкраще українці ставляться до президента США Джо Байдена, у трійці лідерів також президент Польщі Анджей Дуда та президент Франції Емманюель Макрон.
Про це свідчать результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року, інформує Цензор.НЕТ.
Як свідчать результати опитування, більшість опитаних висловлюють позивне ставлення до Джо Байдена (78%), Анджея Дуди (76%), Емманюеля Макрона (62%), Урсули фон дер Ляєн (60%), Ріші Сунака (56%), Олафа Шольца (55%), Джастіна Трюдо (50%).
Відносна більшість опитаних висловлюють позитивне ставлення до Майї Санду (49%), Дональда Туска (47%), Джорджи Мелоні (39%),
Переважає негативне ставлення до Володимира Путіна (96% відповіли, що ставляться до нього негативно), Олександра Лукашенка (92%), Віктора Орбана (69%), Сі Цзіньпіна (64%).
Також частка тих, хто негативно ставиться до Реджепа Ердогана (42%), перевищує частку тих, хто ставиться до нього позитивно (38%). Це ж само стосується Роберта Фіцо (відповідно 29,5% і 14%).
"З-поміж міжнародних організацій та об’єднань більшість респондентів висловлюють позитивне ставлення до Європейського Союзу (87%), НАТО (77%), Ради Європи (67%), Міжнародного валютного фонду (62%), ООН (57%), Міжнародного комітету Червоного Хреста (54%), відносна більшість - до ОБСЄ (48,5%) та МАГАТЕ (45,5%). Переважає негативне ставлення до СНД (65% ставляться до неї негативно)", - йдеться в інтерпретації дослідження.
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Такер Карлсон не исключил того, что к смерти Алексея Навального может быть причастна Украина.
На вопрос блогера, возможно ли, что за смертью Навального стоят украинцы, Карлсон ответил положительно, добавив, что украинские спецслужбы ранее убили дочь российского философа Дугина - Дарью.
...а еще украинцы убили пару сотен рашиских солдат
Если напомнить, что Байден зарубил Ленд-лиз (сотни самолетов, танков...) , уменьшил в 2 раза помощь Украине на 2024 , не хочет закрыть границу, видимо, Байден получил бы все 99%.
СМИ Украины проделали отличную работу, по вешанию лапши на уши своих граждан...