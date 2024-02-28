Серед західних лідерів українці найкраще ставляться до Байдена, - опитування

Наразі найкраще українці ставляться до президента США Джо Байдена, у трійці лідерів також президент Польщі Анджей Дуда та президент Франції Емманюель Макрон.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року, інформує Цензор.НЕТ.

Як свідчать результати опитування, більшість опитаних висловлюють позивне ставлення до Джо Байдена (78%), Анджея Дуди (76%), Емманюеля Макрона (62%), Урсули фон дер Ляєн (60%), Ріші Сунака (56%), Олафа Шольца (55%), Джастіна Трюдо (50%).

Відносна більшість опитаних висловлюють позитивне ставлення до Майї Санду (49%), Дональда Туска (47%), Джорджи Мелоні (39%),

Переважає негативне ставлення до Володимира Путіна (96% відповіли, що ставляться до нього негативно), Олександра Лукашенка (92%), Віктора Орбана (69%), Сі Цзіньпіна (64%).

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Також частка тих, хто негативно ставиться до Реджепа Ердогана (42%), перевищує частку тих, хто ставиться до нього позитивно (38%). Це ж само стосується Роберта Фіцо (відповідно 29,5% і 14%).

"З-поміж міжнародних організацій та об’єднань більшість респондентів висловлюють позитивне ставлення до Європейського Союзу (87%), НАТО (77%), Ради Європи (67%), Міжнародного валютного фонду (62%), ООН (57%), Міжнародного комітету Червоного Хреста (54%), відносна більшість - до ОБСЄ (48,5%) та МАГАТЕ (45,5%). Переважає негативне ставлення до СНД (65% ставляться до неї негативно)", - йдеться в інтерпретації дослідження.



