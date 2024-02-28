Понад 67% поляків вважають причиною проблем своїх фермерів рішення ЄС щодо відкриття ринку для агропродукції з України
67,6% поляків вважають, що у фінансових проблемах місцевих фермерів винен Євросоюз, який вирішив відкрити ринок для сільськогосподарської продукції з України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на опитування United Surveys для RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna.
Як зазначається, на запитання, хто, на їхню думку, відповідальний за поточні проблеми фермерів у Польщі, 67,6% опитаних поляків обрали відповідь "Рішення Європейського Союзу відкрити ринок для сільськогосподарської продукції з України".
Менша кількість респондентів вважає, що у проблемах винна "політика уряду "ПіС" (48,8%), "наслідки агресії Росії проти України" (48,6%), "кліматична політика Євросоюзу" (47,8%), а також "недобросовісна конкуренція українського сільського господарства" (46,4%).
На думку 20,7% поляків, політика нинішнього уряду на чолі з Дональдом Туском є відповідальною за проблеми польських фермерів, тоді як 10,5% респондентів вважають, що винні самі фермери.
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Ну добре ви там маєте претензії, ну добре, блокуєте. Але висипати зерно навіщо?
Я не фермер і мені його шкода. Неважливо чиє б воно не було, просто від вигляду його на землі в багнюці паскудно. А якби я насправді був фермером, якби я сам таке ж зерно ростив та збирав, я б тим більше собі не дозволив так з ним поводитися.
Одне з двох, або польські фермери справжні п...раси, або то не фермери взагалі.
Збитки, якщо вони й є, вам компенсують. ..
і чомусь це заважає лиш полякам
То може справа все ж таки не у ціні продукції, а у її якості ? Тобто, весь секрет у тому, що все вирощується натуральним дідівським способом: без застосування шкідливих гербіцидів і добрив, кормів для птиці і худоби, тому українське виходить кращим.
Чи там кілька відповідей можна було обирати?
Те, що 48% причиною вважають війну, - уже непогано.
Тому Подьща вдається до шантажу та тероризму.
Про це, здається, навіть гіпнотизери говорять, що масовий гіпноз проводити легше, ніж індивідуальний.