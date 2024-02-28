Понад 67% поляків вважають причиною проблем своїх фермерів рішення ЄС щодо відкриття ринку для агропродукції з України

67,6% поляків вважають, що у фінансових проблемах місцевих фермерів винен Євросоюз, який вирішив відкрити ринок для сільськогосподарської продукції з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на опитування United Surveys для RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna.

Як зазначається, на запитання, хто, на їхню думку, відповідальний за поточні проблеми фермерів у Польщі, 67,6% опитаних поляків обрали відповідь "Рішення Європейського Союзу відкрити ринок для сільськогосподарської продукції з України".

Менша кількість респондентів вважає, що у проблемах винна "політика уряду "ПіС" (48,8%), "наслідки агресії Росії проти України" (48,6%), "кліматична політика Євросоюзу" (47,8%), а також "недобросовісна конкуренція українського сільського господарства" (46,4%).

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На думку 20,7% поляків, політика нинішнього уряду на чолі з Дональдом Туском є відповідальною за проблеми польських фермерів, тоді як 10,5% респондентів вважають, що винні самі фермери.