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Понад 67% поляків вважають причиною проблем своїх фермерів рішення ЄС щодо відкриття ринку для агропродукції з України

протести,польща

67,6% поляків вважають, що у фінансових проблемах місцевих фермерів винен Євросоюз, який вирішив відкрити ринок для сільськогосподарської продукції з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на опитування United Surveys для RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna.

Як зазначається, на запитання, хто, на їхню думку, відповідальний за поточні проблеми фермерів у Польщі, 67,6% опитаних поляків обрали відповідь "Рішення Європейського Союзу відкрити ринок для сільськогосподарської продукції з України".

Менша кількість респондентів вважає, що у проблемах винна "політика уряду "ПіС" (48,8%), "наслідки агресії Росії проти України" (48,6%), "кліматична політика Євросоюзу" (47,8%), а також "недобросовісна конкуренція українського сільського господарства" (46,4%).

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На думку 20,7% поляків, політика нинішнього уряду на чолі з Дональдом Туском є відповідальною за проблеми польських фермерів, тоді як 10,5% респондентів вважають, що винні самі фермери.

Автор: 

опитування (1942) Польща (8523) блокування (650)


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Топ коментарі
+22
Коли поляки возили дешеву агропродукцію із росії і білорусі у ЄС під видом своєї, маржа 150% їх влаштовувала. А тепер з'явилися конкуренти для них з такою самою дешевою продукцією як у них, їх це не влаштовує.
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28.02.2024 15:22
+17
ЄС або росію блокувати сцикотно, а ось стікаючій кровʼю сусідній країнипихнути ножа в спину це по польску.
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28.02.2024 15:27
+13
за 20 років у ЄС польща звикла демпінгувати на європейських ринка за рахунок низької оплати праці і шалених дотацій у себе в країні. І як тільки зіштовхнулася з реальним конкурентом, то одразу обісралася.
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28.02.2024 15:30
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так і блокуйте Євросоюз, чого до України пристібались?
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28.02.2024 15:21 Відповісти
ЄС або росію блокувати сцикотно, а ось стікаючій кровʼю сусідній країнипихнути ножа в спину це по польску.
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28.02.2024 15:27 Відповісти
Білше всього в цій історії вкурвя те, що висипають зерно.
Ну добре ви там маєте претензії, ну добре, блокуєте. Але висипати зерно навіщо?
Я не фермер і мені його шкода. Неважливо чиє б воно не було, просто від вигляду його на землі в багнюці паскудно. А якби я насправді був фермером, якби я сам таке ж зерно ростив та збирав, я б тим більше собі не дозволив так з ним поводитися.
Одне з двох, або польські фермери справжні п...раси, або то не фермери взагалі.
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28.02.2024 17:02 Відповісти
Коли поляки возили дешеву агропродукцію із росії і білорусі у ЄС під видом своєї, маржа 150% їх влаштовувала. А тепер з'явилися конкуренти для них з такою самою дешевою продукцією як у них, їх це не влаштовує.
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28.02.2024 15:22 Відповісти
Ще два роки тому поляки з радістю купували наше зерно, а потім переробляли на різні товари та непогано з цього мали ще й цим вихвалялись, а тепер, бач, конкуренцію чомусь не витримують, а що си стало?
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28.02.2024 16:11 Відповісти
А 127 мільярдів субсидій від ЕС ми кагбе не помітили?
Збитки, якщо вони й є, вам компенсують. ..
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28.02.2024 15:23 Відповісти
добре що не 73%
і чомусь це заважає лиш полякам
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28.02.2024 15:24 Відповісти
не погано так "страждають" 100 млрд. від ЄС отримали, експорт в Україну зріс в 4,5 рази і тепер становить майже 6 млрд. Євро.
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28.02.2024 15:25 Відповісти
Нічого в цьому світі не змінилося-як були поляки євро-баригамитак і залишилися.
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28.02.2024 15:25 Відповісти
хто із західної України і пам'ятає кінець 80х дуже добре мене зрозуміє.
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28.02.2024 15:28 Відповісти
Не було б Украіни - не було б і проблем - так і кажіть
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28.02.2024 15:26 Відповісти
за 20 років у ЄС польща звикла демпінгувати на європейських ринка за рахунок низької оплати праці і шалених дотацій у себе в країні. І як тільки зіштовхнулася з реальним конкурентом, то одразу обісралася.
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28.02.2024 15:30 Відповісти
Саме так! У поляків дуже специфічне уявлення про вільну торгівлю та конкуренцію.
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28.02.2024 16:01 Відповісти
Отакої: ці польські фермери, з їх мільярдними щорічними дотаціями з бюджету ЄС, повністю програють конкуренцію українському виробнику с/г продукції, який під ракетами і бомбами, без дотацій і пільгових кредитів, без дорогих добавок і хімії, працює зранку до ночі на своєму полі й отримує гарний результат.
То може справа все ж таки не у ціні продукції, а у її якості ? Тобто, весь секрет у тому, що все вирощується натуральним дідівським способом: без застосування шкідливих гербіцидів і добрив, кормів для птиці і худоби, тому українське виходить кращим.
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28.02.2024 15:32 Відповісти
винні хитрозроблені політики, які не можуть знайти в себе сміливості пояснити, як воно є насправді..., й хто, насправді продукує брехню та роздмухує конфлікт... російські агенти впливу почувають себе в Польщі як вдома, разом з російською продукцією..., а зерно, яке вже майже півроку йде транзитом через Польщу не може бути причиною проблем фермерів...
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28.02.2024 15:34 Відповісти
Якісь у них дивні відсотки.
Чи там кілька відповідей можна було обирати?
Те, що 48% причиною вважають війну, - уже непогано.
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28.02.2024 15:40 Відповісти
І знов по суті Польща визнає, що у чесній конкурентній боротьбі програє Україні.
Тому Подьща вдається до шантажу та тероризму.
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28.02.2024 15:47 Відповісти
А поляки там що монополісти?
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28.02.2024 15:51 Відповісти
Хитрожопые неконкурентноспособные жлобы.
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28.02.2024 16:10 Відповісти
Вже доказано,що в любій країні ~70% ідіотів, ±3%
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28.02.2024 16:11 Відповісти
Бо чим більше натовп, тим меньше в нього інтелект і критичне мислення і тим простіше їм маніпулювати.
Про це, здається, навіть гіпнотизери говорять, що масовий гіпноз проводити легше, ніж індивідуальний.
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28.02.2024 17:09 Відповісти
А торгові відносини з рашкою та білорусами поляки не вважають проблемою? Дивина.
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28.02.2024 16:22 Відповісти
67 % поляків вважають те, в чому їх переконали ЗМІ та ЛСДоми. Втім, як і в усьому світі.
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28.02.2024 16:57 Відповісти
 
 