Более 67% поляков считают причиной проблем своих фермеров решение ЕС об открытии рынка для агропродукции из Украины

67,6% поляков считают, что в финансовых проблемах местных фермеров виноват Евросоюз, решивший открыть рынок для сельскохозяйственной продукции из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на опрос United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

Как отмечается, на вопрос, кто, по их мнению, ответственен за текущие проблемы фермеров в Польше, 67,6% опрошенных поляков избрали ответ "Решение Европейского Союза открыть рынок для сельскохозяйственной продукции из Украины".

Меньшее количество респондентов считает, что в проблемах виновата "политика правительства "ПиС" (48,8%), "последствия агрессии России против Украины" (48,6%), "климатическая политика Евросоюза" (47,8%), а также "недобросовестная конкуренция украинского сельского хозяйства" (46,4%).

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По мнению 20,7% поляков, политика нынешнего правительства во главе с Дональдом Туском ответственна за проблемы польских фермеров, тогда как 10,5% респондентов считают, что виноваты сами фермеры.