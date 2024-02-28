Более 67% поляков считают причиной проблем своих фермеров решение ЕС об открытии рынка для агропродукции из Украины
67,6% поляков считают, что в финансовых проблемах местных фермеров виноват Евросоюз, решивший открыть рынок для сельскохозяйственной продукции из Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на опрос United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.
Как отмечается, на вопрос, кто, по их мнению, ответственен за текущие проблемы фермеров в Польше, 67,6% опрошенных поляков избрали ответ "Решение Европейского Союза открыть рынок для сельскохозяйственной продукции из Украины".
Меньшее количество респондентов считает, что в проблемах виновата "политика правительства "ПиС" (48,8%), "последствия агрессии России против Украины" (48,6%), "климатическая политика Евросоюза" (47,8%), а также "недобросовестная конкуренция украинского сельского хозяйства" (46,4%).
По мнению 20,7% поляков, политика нынешнего правительства во главе с Дональдом Туском ответственна за проблемы польских фермеров, тогда как 10,5% респондентов считают, что виноваты сами фермеры.
Пожалуйста, подождите...
Ну добре ви там маєте претензії, ну добре, блокуєте. Але висипати зерно навіщо?
Я не фермер і мені його шкода. Неважливо чиє б воно не було, просто від вигляду його на землі в багнюці паскудно. А якби я насправді був фермером, якби я сам таке ж зерно ростив та збирав, я б тим більше собі не дозволив так з ним поводитися.
Одне з двох, або польські фермери справжні п...раси, або то не фермери взагалі.
Збитки, якщо вони й є, вам компенсують. ..
і чомусь це заважає лиш полякам
То може справа все ж таки не у ціні продукції, а у її якості ? Тобто, весь секрет у тому, що все вирощується натуральним дідівським способом: без застосування шкідливих гербіцидів і добрив, кормів для птиці і худоби, тому українське виходить кращим.
Чи там кілька відповідей можна було обирати?
Те, що 48% причиною вважають війну, - уже непогано.
Тому Подьща вдається до шантажу та тероризму.
Про це, здається, навіть гіпнотизери говорять, що масовий гіпноз проводити легше, ніж індивідуальний.