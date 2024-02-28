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опрос (2651) Польша (8154) блокирование (459)

Более 67% поляков считают причиной проблем своих фермеров решение ЕС об открытии рынка для агропродукции из Украины

протести,польща

67,6% поляков считают, что в финансовых проблемах местных фермеров виноват Евросоюз, решивший открыть рынок для сельскохозяйственной продукции из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на опрос United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

Как отмечается, на вопрос, кто, по их мнению, ответственен за текущие проблемы фермеров в Польше, 67,6% опрошенных поляков избрали ответ "Решение Европейского Союза открыть рынок для сельскохозяйственной продукции из Украины".

Меньшее количество респондентов считает, что в проблемах виновата "политика правительства "ПиС" (48,8%), "последствия агрессии России против Украины" (48,6%), "климатическая политика Евросоюза" (47,8%), а также "недобросовестная конкуренция украинского сельского хозяйства" (46,4%).

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По мнению 20,7% поляков, политика нынешнего правительства во главе с Дональдом Туском ответственна за проблемы польских фермеров, тогда как 10,5% респондентов считают, что виноваты сами фермеры.
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Топ комментарии
+22
Коли поляки возили дешеву агропродукцію із росії і білорусі у ЄС під видом своєї, маржа 150% їх влаштовувала. А тепер з'явилися конкуренти для них з такою самою дешевою продукцією як у них, їх це не влаштовує.
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28.02.2024 15:22
+17
ЄС або росію блокувати сцикотно, а ось стікаючій кровʼю сусідній країнипихнути ножа в спину це по польску.
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28.02.2024 15:27
+13
за 20 років у ЄС польща звикла демпінгувати на європейських ринка за рахунок низької оплати праці і шалених дотацій у себе в країні. І як тільки зіштовхнулася з реальним конкурентом, то одразу обісралася.
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28.02.2024 15:30
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Правила форума Совет форумчан
так і блокуйте Євросоюз, чого до України пристібались?
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28.02.2024 15:21 Ответить
ЄС або росію блокувати сцикотно, а ось стікаючій кровʼю сусідній країнипихнути ножа в спину це по польску.
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28.02.2024 15:27 Ответить
Білше всього в цій історії вкурвя те, що висипають зерно.
Ну добре ви там маєте претензії, ну добре, блокуєте. Але висипати зерно навіщо?
Я не фермер і мені його шкода. Неважливо чиє б воно не було, просто від вигляду його на землі в багнюці паскудно. А якби я насправді був фермером, якби я сам таке ж зерно ростив та збирав, я б тим більше собі не дозволив так з ним поводитися.
Одне з двох, або польські фермери справжні п...раси, або то не фермери взагалі.
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28.02.2024 17:02 Ответить
Коли поляки возили дешеву агропродукцію із росії і білорусі у ЄС під видом своєї, маржа 150% їх влаштовувала. А тепер з'явилися конкуренти для них з такою самою дешевою продукцією як у них, їх це не влаштовує.
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28.02.2024 15:22 Ответить
Ще два роки тому поляки з радістю купували наше зерно, а потім переробляли на різні товари та непогано з цього мали ще й цим вихвалялись, а тепер, бач, конкуренцію чомусь не витримують, а що си стало?
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28.02.2024 16:11 Ответить
А 127 мільярдів субсидій від ЕС ми кагбе не помітили?
Збитки, якщо вони й є, вам компенсують. ..
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28.02.2024 15:23 Ответить
добре що не 73%
і чомусь це заважає лиш полякам
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28.02.2024 15:24 Ответить
не погано так "страждають" 100 млрд. від ЄС отримали, експорт в Україну зріс в 4,5 рази і тепер становить майже 6 млрд. Євро.
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28.02.2024 15:25 Ответить
Нічого в цьому світі не змінилося-як були поляки євро-баригамитак і залишилися.
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28.02.2024 15:25 Ответить
хто із західної України і пам'ятає кінець 80х дуже добре мене зрозуміє.
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28.02.2024 15:28 Ответить
Не було б Украіни - не було б і проблем - так і кажіть
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28.02.2024 15:26 Ответить
за 20 років у ЄС польща звикла демпінгувати на європейських ринка за рахунок низької оплати праці і шалених дотацій у себе в країні. І як тільки зіштовхнулася з реальним конкурентом, то одразу обісралася.
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28.02.2024 15:30 Ответить
Саме так! У поляків дуже специфічне уявлення про вільну торгівлю та конкуренцію.
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28.02.2024 16:01 Ответить
Отакої: ці польські фермери, з їх мільярдними щорічними дотаціями з бюджету ЄС, повністю програють конкуренцію українському виробнику с/г продукції, який під ракетами і бомбами, без дотацій і пільгових кредитів, без дорогих добавок і хімії, працює зранку до ночі на своєму полі й отримує гарний результат.
То може справа все ж таки не у ціні продукції, а у її якості ? Тобто, весь секрет у тому, що все вирощується натуральним дідівським способом: без застосування шкідливих гербіцидів і добрив, кормів для птиці і худоби, тому українське виходить кращим.
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28.02.2024 15:32 Ответить
винні хитрозроблені політики, які не можуть знайти в себе сміливості пояснити, як воно є насправді..., й хто, насправді продукує брехню та роздмухує конфлікт... російські агенти впливу почувають себе в Польщі як вдома, разом з російською продукцією..., а зерно, яке вже майже півроку йде транзитом через Польщу не може бути причиною проблем фермерів...
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28.02.2024 15:34 Ответить
Якісь у них дивні відсотки.
Чи там кілька відповідей можна було обирати?
Те, що 48% причиною вважають війну, - уже непогано.
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28.02.2024 15:40 Ответить
І знов по суті Польща визнає, що у чесній конкурентній боротьбі програє Україні.
Тому Подьща вдається до шантажу та тероризму.
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28.02.2024 15:47 Ответить
А поляки там що монополісти?
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28.02.2024 15:51 Ответить
Хитрожопые неконкурентноспособные жлобы.
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28.02.2024 16:10 Ответить
Вже доказано,що в любій країні ~70% ідіотів, ±3%
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28.02.2024 16:11 Ответить
Бо чим більше натовп, тим меньше в нього інтелект і критичне мислення і тим простіше їм маніпулювати.
Про це, здається, навіть гіпнотизери говорять, що масовий гіпноз проводити легше, ніж індивідуальний.
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28.02.2024 17:09 Ответить
А торгові відносини з рашкою та білорусами поляки не вважають проблемою? Дивина.
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28.02.2024 16:22 Ответить
67 % поляків вважають те, в чому їх переконали ЗМІ та ЛСДоми. Втім, як і в усьому світі.
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28.02.2024 16:57 Ответить
 
 