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Новости Общество
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Венгрия (1546) опрос (2620) Центр Разумкова (204)

Венгрия - единственная европейская страна-соседка, к которой украинцы относятся негативно, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

угорщина

Венгрия является единственной соседней страной-членом Европейского Союза, в отношении которой сейчас преобладает негативное отношение относительного большинства граждан (46%). Нейтральное отношение – на втором месте, и его разделяют 27%, положительное – 21%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова и фонда "Демократичні ініціативи", сообщает Цензор.НЕТ.

При этом представление украинцев о том, как венгерское население относится к Украине, также в основном негативное: так считают 37% населения. Еще 17% считают, что венгры относятся к Украине положительно, а 29% – нейтрально.

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Венгрия - единственная европейская страна-соседка, к которой украинцы относятся негативно, - опрос 01

Лидером по уровню положительного отношения украинцев к соседним странам является Польша. Так, 66% украинцев оносятся к Польше положительно, тогда как отрицательно - только 8%, а 22% граждан выражают нейтральное отношение.

Каждый второй украинец (51%) считает, что население Польши положительно относится к Украине, в то время как 13% респондентов считают, что поляки негативно настроены к Украине.

Также читайте: Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому упал до 71%, также большинство не доверяет Арестовичу и Ермаку, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Позитивное отношение в структуре общественного мнения преобладает как к Молдове (49,5% против 8% негативного), так и к Румынии (47% против 9% соответственно). Нейтрально к обеим странам относятся по 38% украинцев. Общественное мнение по поводу Словакии поровну разделилось между теми, кто имеет нейтральное отношение к этой стране, и теми, кто имеет положительное восприятие (по 38,5%).

Лидером антирейтинга среди соседей (Россия не была включена в этот список) является Беларусь. Так, 78% украинцев негативно относятся к Беларуси, причем большинство из них (58%) - однозначно негативно. Нейтральное отношение демонстрируют 12% (наименьший показатель нейтральности среди всех соседей), а вот положительно к Беларуси в конце 2023 года относятся менее 5%.

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В то же время, подавляющее большинство украинцев считают, что и население Беларуси относится к Украине негативно (61%, из которых 41% - однозначно негативно). В положительное отношение жителей Беларуси к Украине верят только 7% украинцев.

Опрос проведен фондом "Демократичні ініціативи" и Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года среди 2019 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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Топ комментарии
+6
Негативно?
Та щоб вони виздихали від малого до старого-так як і рашіст.
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27.12.2023 14:58
+6
після польської блокади процент негативного ставлення до Польщі теж виріс
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27.12.2023 15:05
+6
І чому єдина?
Я поляків з не дуже хорошої сторони знаю вже років 30.
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27.12.2023 15:15
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Негативно?
Та щоб вони виздихали від малого до старого-так як і рашіст.
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27.12.2023 14:58 Ответить
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27.12.2023 15:03 Ответить
Представляю сколько кирпичей выложит персичный диванный воен увидив такое в глазок.
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27.12.2023 17:23 Ответить
чи то мадяри стали білорусами, чи навпаки ?

дива в антропології
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27.12.2023 15:05 Ответить
після польської блокади процент негативного ставлення до Польщі теж виріс
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27.12.2023 15:05 Ответить
А после того, как треть страны в руинах
Сотни тысяч погибших
ШАШЛЫЧНИКА до сих пор любят
Нужно ,чтобы 50 % Украины было полностью уничтожено?
И чтобы счет на человеческие потери пошёл на миллионы?
Чтобы эти дебилы начали думать головой, а не дупой?
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27.12.2023 15:17 Ответить
А як до прокацаплених ******* ще можна відноситись?
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27.12.2023 15:14 Ответить
З 2017 по 2022-й рік був у мадярщині разів 20. І на літаку, і на автобусі, і на машині, і на поїзді заїжджав в країну, жодного разу до мене прикордонники не відносилися як до бидла. Навіть коли не було ковід сертифікату, навіть коли не було страховки і бронювання житла, завжди пускали в країну без особливих питань. Натомість клята поляндія завжди відносилися як до бидла: хоч аеропортах, хоч у поїздах, хоч у автобусах.
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27.12.2023 15:43 Ответить
А чого тоді вони собі всяких орбанів вибирають?
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27.12.2023 15:48 Ответить
И те,и те сволота редкая.Хотя мадяров поставлю на первое место.
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27.12.2023 17:02 Ответить
І чому єдина?
Я поляків з не дуже хорошої сторони знаю вже років 30.
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27.12.2023 15:15 Ответить
"Я поляків з не дуже хорошої сторони знаю"

з лиця до поляків зайти не пробував, чи всі 30-ть років тільки з дупи крадешся ?

алєнь кацапський, в українській немає слова "хороший"

Замініть прикметник хороший, якщо мовиться про особу чи предмет з позитивними якостями або властивостями, на стилістично кращий варіант: добрий.

Також можна перебудувати речення, використавши відповідні синоніми: близький, щирий (про друга), гарний, вродливий, красивий, гожий, чарівний (про зовнішність); досвідчений, грамотний, вправний (про фахівця); приємний, симпатичний (який викликає задоволення, втіху, насолоду); якісний тощо.

.
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27.12.2023 15:32 Ответить
і ще, Юрий Викторович 4a8dfeac , кінчай палитись із ніками де є по-батькові.

в Україні (не на !!) використовують або ім'я, або пан + ім'я
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27.12.2023 15:36 Ответить
польща заборонила ввезення усієї агропродукції з України, закрила український кордон і Україна втратила півмільярда євро ра рівному місці, постійно влаштовує антиукраїнську істерію щодо подій 1943-го року, пересічні поляки завжди відносилися до українців як до бидла... і при цьому рівень довіри до ляхів 50+%. Я хєр його знає, що у людей відбувається у голові якщо вони не бачать очевидних речей.
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27.12.2023 15:37 Ответить
интересно было бы про русских почитать. Вы удивитесь, но думаю10% хорошего отношения они все равно наберут
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27.12.2023 17:12 Ответить
Польша всю свою историю была верным другом и союзником Украины.
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27.12.2023 16:16 Ответить
ахахаа
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27.12.2023 16:54 Ответить
+100%
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27.12.2023 17:14 Ответить
ні в якому разі не йти на жодні поступки угорським сепаратистам, бо це яра послідовниця фіно-угорского загарбника, а кожного разу тикати їх рилом в безчинства мадяр у 1941-1943 в Україні, за яки вони не покаялися
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27.12.2023 16:32 Ответить
Угорськи окупанти 105 угорської дівізії безпосередньо брали участь у знищені 7 000 містян і селян Корюковки, для порівняння в Хатині замордовано 128 людей і там меморіал і всесвітня відомість, а у нас 7 000 і жодної пари з вуст,- ганьба
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27.12.2023 16:45 Ответить
 
 