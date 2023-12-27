Венгрия - единственная европейская страна-соседка, к которой украинцы относятся негативно, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
Венгрия является единственной соседней страной-членом Европейского Союза, в отношении которой сейчас преобладает негативное отношение относительного большинства граждан (46%). Нейтральное отношение – на втором месте, и его разделяют 27%, положительное – 21%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова и фонда "Демократичні ініціативи", сообщает Цензор.НЕТ.
При этом представление украинцев о том, как венгерское население относится к Украине, также в основном негативное: так считают 37% населения. Еще 17% считают, что венгры относятся к Украине положительно, а 29% – нейтрально.
Лидером по уровню положительного отношения украинцев к соседним странам является Польша. Так, 66% украинцев оносятся к Польше положительно, тогда как отрицательно - только 8%, а 22% граждан выражают нейтральное отношение.
Каждый второй украинец (51%) считает, что население Польши положительно относится к Украине, в то время как 13% респондентов считают, что поляки негативно настроены к Украине.
Позитивное отношение в структуре общественного мнения преобладает как к Молдове (49,5% против 8% негативного), так и к Румынии (47% против 9% соответственно). Нейтрально к обеим странам относятся по 38% украинцев. Общественное мнение по поводу Словакии поровну разделилось между теми, кто имеет нейтральное отношение к этой стране, и теми, кто имеет положительное восприятие (по 38,5%).
Лидером антирейтинга среди соседей (Россия не была включена в этот список) является Беларусь. Так, 78% украинцев негативно относятся к Беларуси, причем большинство из них (58%) - однозначно негативно. Нейтральное отношение демонстрируют 12% (наименьший показатель нейтральности среди всех соседей), а вот положительно к Беларуси в конце 2023 года относятся менее 5%.
В то же время, подавляющее большинство украинцев считают, что и население Беларуси относится к Украине негативно (61%, из которых 41% - однозначно негативно). В положительное отношение жителей Беларуси к Украине верят только 7% украинцев.
Опрос проведен фондом "Демократичні ініціативи" и Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года среди 2019 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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Та щоб вони виздихали від малого до старого-так як і рашіст.
дива в антропології
Сотни тысяч погибших
ШАШЛЫЧНИКА до сих пор любят
Нужно ,чтобы 50 % Украины было полностью уничтожено?
И чтобы счет на человеческие потери пошёл на миллионы?
Чтобы эти дебилы начали думать головой, а не дупой?
Я поляків з не дуже хорошої сторони знаю вже років 30.
з лиця до поляків зайти не пробував, чи всі 30-ть років тільки з дупи крадешся ?
алєнь кацапський, в українській немає слова "хороший"
Замініть прикметник хороший, якщо мовиться про особу чи предмет з позитивними якостями або властивостями, на стилістично кращий варіант: добрий.
Також можна перебудувати речення, використавши відповідні синоніми: близький, щирий (про друга), гарний, вродливий, красивий, гожий, чарівний (про зовнішність); досвідчений, грамотний, вправний (про фахівця); приємний, симпатичний (який викликає задоволення, втіху, насолоду); якісний тощо.
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в Україні (не на !!) використовують або ім'я, або пан + ім'я