Венгрия - единственная европейская страна-соседка, к которой украинцы относятся негативно, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Венгрия является единственной соседней страной-членом Европейского Союза, в отношении которой сейчас преобладает негативное отношение относительного большинства граждан (46%). Нейтральное отношение – на втором месте, и его разделяют 27%, положительное – 21%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова и фонда "Демократичні ініціативи", сообщает Цензор.НЕТ.

При этом представление украинцев о том, как венгерское население относится к Украине, также в основном негативное: так считают 37% населения. Еще 17% считают, что венгры относятся к Украине положительно, а 29% – нейтрально.

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Лидером по уровню положительного отношения украинцев к соседним странам является Польша. Так, 66% украинцев оносятся к Польше положительно, тогда как отрицательно - только 8%, а 22% граждан выражают нейтральное отношение.

Каждый второй украинец (51%) считает, что население Польши положительно относится к Украине, в то время как 13% респондентов считают, что поляки негативно настроены к Украине.

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Позитивное отношение в структуре общественного мнения преобладает как к Молдове (49,5% против 8% негативного), так и к Румынии (47% против 9% соответственно). Нейтрально к обеим странам относятся по 38% украинцев. Общественное мнение по поводу Словакии поровну разделилось между теми, кто имеет нейтральное отношение к этой стране, и теми, кто имеет положительное восприятие (по 38,5%).

Лидером антирейтинга среди соседей (Россия не была включена в этот список) является Беларусь. Так, 78% украинцев негативно относятся к Беларуси, причем большинство из них (58%) - однозначно негативно. Нейтральное отношение демонстрируют 12% (наименьший показатель нейтральности среди всех соседей), а вот положительно к Беларуси в конце 2023 года относятся менее 5%.

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В то же время, подавляющее большинство украинцев считают, что и население Беларуси относится к Украине негативно (61%, из которых 41% - однозначно негативно). В положительное отношение жителей Беларуси к Украине верят только 7% украинцев.

Опрос проведен фондом "Демократичні ініціативи" и Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года среди 2019 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.