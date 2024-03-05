58% українців негативно оцінюють роботу Офісу Президента, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Найбільш позитивно протягом 5 останніх років українці оцінюють роботу СБУ та президента Володимира Зеленського. А найбільше негативно - роботу Верховної Ради та судів.

Відповідне дослідження провела соціологічна компанія SOCIS на замовлення Цензор.НЕТ.

Так, громадяни вважають, що найбільш ефективно свою роботу виконують Збройні Сили України (86,2% вважають її досить або дуже ефективною) та волонтери (76,4%).

41,7% опитаних вважають, що ефективно свою роботу виконує президент Зеленський, водночас 48,3% вважають роботу глави держави неефективною або малоефективною. Роботу Офісу Президента малоефективною або неефективною вважають 62,8% проти 22,7% тих, хто вважає її ефективною.

Найбільш негативно українці оцінюють роботу Кабінету Міністрів (73,7% вважають її малоефективною або взагалі неефективною). 16,8% вважають робот уряду ефективною.

Найбільш позитивно протягом останніх 5 років українці оцінюють роботу СБУ (54,4%) та президента Зеленського (51,3%).

Роботу Офісу Президента вважають позитивною 27,6%, а 58,3% - негативною.

Водночас найбільш негативно громадяни оцінюють роботу Верховної Ради (77,1%) та судів (68,4%).

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Дослідження проводилося з 22 лютого по 1 березня 2024 року. Загалом було опитано 3000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,1%.

Метод дослідження: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.

Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/ село) та поділу на області. Максимально врахована кількість та структура населення внутрішньо переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон. тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження, з огляду на проведення активних бойових дій.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (частина Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

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