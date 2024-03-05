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58% українців негативно оцінюють роботу Офісу Президента, - опитування. ІНФОГРАФІКА

єрмак

Найбільш позитивно протягом 5 останніх років українці оцінюють роботу СБУ та президента Володимира Зеленського. А найбільше негативно - роботу Верховної Ради та судів.

Відповідне дослідження провела соціологічна компанія SOCIS на замовлення Цензор.НЕТ.

Так, громадяни вважають, що найбільш ефективно свою роботу виконують Збройні Сили України (86,2% вважають її досить або дуже ефективною) та волонтери (76,4%). 

41,7% опитаних вважають, що ефективно свою роботу виконує президент Зеленський, водночас 48,3% вважають роботу глави держави неефективною або малоефективною. Роботу Офісу Президента малоефективною або неефективною вважають 62,8% проти 22,7% тих, хто вважає її ефективною. 

Найбільш негативно українці оцінюють роботу Кабінету Міністрів (73,7% вважають її малоефективною або взагалі неефективною). 16,8% вважають робот уряду ефективною.

Опитування СОЦІС ЦН

Найбільш позитивно протягом останніх 5 років українці оцінюють роботу СБУ (54,4%) та президента Зеленського (51,3%). 

Роботу Офісу Президента вважають позитивною 27,6%, а 58,3% - негативною. 

Водночас найбільш негативно громадяни оцінюють роботу Верховної Ради (77,1%) та судів (68,4%).

ставлення до органів влади опитування

Читайте: 33,2% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Дослідження проводилося з 22 лютого по 1 березня 2024 року. Загалом було опитано 3000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,1%.

Метод дослідження: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.

Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/ село) та поділу на області. Максимально врахована кількість та структура населення внутрішньо переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон. тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження, з огляду на проведення активних бойових дій.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (частина Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

Читайте: На думку українців, успіх у війні найбільше залежить від підтримки Заходу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (1950) СОЦИС (68) Цензор.НЕТ (138)


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Топ коментарі
+38
дерьмак із татаровим керують державою замість Зенещастя1(((
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05.03.2024 15:25
+34
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05.03.2024 15:52
+32
41.7% вважає роботу Президента ефективною. Так що їх ще більше. Вони і далі вважають, що "боярі плохіє".... Но чомусь такий ефективний президент не може налагодити таку ж ефективну роботу ОП
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05.03.2024 15:31
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... Таким же, як кацапи. От мрія зеленої *******.
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05.03.2024 23:29 Відповісти
Но бубочку при этом продолжают любить 73%.
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05.03.2024 15:55 Відповісти
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05.03.2024 16:15 Відповісти
Найбільш позитивно протягом останніх 5 років українці оцінюють роботу СБУ (54,4%) та президента Зеленського (51,3%). Джерело:
А що, а таки так! Втопити країну в крові хіба ж то не ефект?! А він таки ефективний. Тут, хіба, на чию користь, але ж про то в опитуванні не було!
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05.03.2024 15:55 Відповісти
У народа сліпців
Ще й сліпий поводир...

Співав колись Тарас Петриненко
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06.03.2024 02:39 Відповісти
..це якась шиза
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05.03.2024 15:56 Відповісти
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05.03.2024 16:16 Відповісти
Ще років 3 війни - і ще половина населення повернеться в реальність ... ні трохи оптимістично - ще третина .
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05.03.2024 15:56 Відповісти
Країна такого лікування дебілів може не витримати. занадто дорого обходиться.
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05.03.2024 23:30 Відповісти
царь хороший,бояре плохие
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05.03.2024 15:59 Відповісти
президент хароший

, офіс паганий
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05.03.2024 16:04 Відповісти
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06.03.2024 06:37 Відповісти
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06.03.2024 12:03 Відповісти
Це "преЗЕдент" ...
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06.03.2024 12:06 Відповісти
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06.03.2024 12:07 Відповісти
А це його "офис" ...
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06.03.2024 12:09 Відповісти
Які 58%?

З ким не розмовляю, усі клянуть жОПу! У дійсносності 95%.

5% це ставленики жОПи та іх разійськи приспішники!
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05.03.2024 16:09 Відповісти
Не так...
Багато вважають, шо зєля хароший... тільки він сам не може нічого зробити...
Тоді нах такий през, питаю?
Ступор...
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06.03.2024 06:40 Відповісти
опять неправда- 100
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05.03.2024 16:27 Відповісти
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.

(Т. Шевченко)
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05.03.2024 16:29 Відповісти
"Найбільш позитивно протягом останніх 5 років українці оцінюють роботу президента Зеленського (51,3%)"

Поясніть мені: якщо роботу президента оцінюють позитивно 51%, то чому провалена мобілізація? Чому не має охочих воювати під таким командуючим?!
Чи може нас найопують такими опитуваннями?! І ніякої довіри немає.
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05.03.2024 17:09 Відповісти
Та є ще багато упоротих телемарафоном зебілів. З моїх знайомих зебілів тільки один признав, що був неправий
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06.03.2024 01:19 Відповісти
Брешуть !
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06.03.2024 06:36 Відповісти
А в ютубі питають чи підете ви на Майдан коли знімуть всі ограніченія, більше 80 відсотків сказали так, так що це брехлива стаття
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05.03.2024 17:10 Відповісти
Не всі дивляться ютуб... де-хто - єдину телемаравонь.
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06.03.2024 06:47 Відповісти
******* дуполизи, приписки робити, як в часи совдепії!
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05.03.2024 17:45 Відповісти
А в нас усе навкруги - лютий совок. Не так давно біля мене перейменували вулицю Волкова (совєцкий космонавт російського походження) на Поповича. Совецкого космонавта українського походження. Блд, краще б вже на третю вулицю строітелей.
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06.03.2024 08:11 Відповісти
Як таке може бути, якщо "найбільш позитивно протягом останніх 5 років українці оцінюють роботу ... президента Зеленського (51,3%); а роботу Офісу Президента вважають позитивною 27,6%, а 58,3% - негативною"?

Хоча, ні, може бути, коли наші вкраїнчики (як мінімум, 73%) - наскрізь дебіли...
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05.03.2024 17:54 Відповісти
Це індікатор розумового розвитку людей. На жаль. Дуже часто наші рідненькі пересічні, вважають , що не Зельньський той офіс сформував, а якісь погані марсіани всадили у крісла Єрмака, Татарова, Шурму, Подоляка, Арєстовича... Що ти із людьми зробиш? Приречен від них залежати.
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05.03.2024 21:32 Відповісти
Наступним президентом мудрий нарід обере Безуглу або Кошового. Але це після другого строка Зе. А перший його строк буде до кінця війни, тобто від 5-ти до 10-ти років.
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06.03.2024 08:34 Відповісти
яка там робота завгоспа!!:
крани течуть
унітази засрані чимось зеленим!!
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05.03.2024 17:55 Відповісти
задоволенне населення чі ні не важливо, Україну влада вже здала,саудити свідки того, зараз ще обезкровлят ЗСУ і віддадут ***** все що він бажав. ми всі прокохали країну в 2019 році. Амінь
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05.03.2024 18:40 Відповісти
Ну вибачайте, якщо в країні 73% голосуючих - абсолютні дебіли, то тут вже ніхто нічого не поробить. Неможливо нічим і ніким перебити таку отару ідіотів, яка обрала персонажа всратого серіалу для імбецилів. Хіба що створити якусь команду ліквідаторів, яка буде відстрелювати таких "персонажів" і рятувати країну від ідіотизму виборців.
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05.03.2024 23:22 Відповісти
От-от, про МПС(МАЛЕНЬКА ПАРТІЯ СНАЙПЕРІВ) говорив ще з самого початку...
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06.03.2024 07:04 Відповісти
Шото не то з цім опитуванням. ,,Цар хороший, то боярє плахіє" - схоже натянули сову на глобус
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05.03.2024 18:42 Відповісти
Ви недооцінюєте критичне мислення мудрого наріда.
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06.03.2024 08:38 Відповісти
коли та в який спосіб проводилося це "опитування"? й. об. фашумат де первинна виборка. Що це за маніпуляція?
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05.03.2024 19:11 Відповісти
58% Українців проти і лише 42% русснявої п*здоти підтримує
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05.03.2024 19:30 Відповісти
Я вже писала, писарь був п'яний, сплутав 88%, "зрєніє" херовоє в той момєнт било))!
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06.03.2024 06:34 Відповісти
Вони ці рейтинги спеціальо для бубочки пишуть? Тільки 56%) тобто ще 44 це прокурені жертви лоботомії?
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05.03.2024 19:52 Відповісти
Ну що Бубочка проворонив рейтинг,
була у тебе весна, садити треба було,
а ти шашличками балувався,
членом по клавішах довбав ..
.. зараз соцопитуваннями хоче відгородитися
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05.03.2024 20:26 Відповісти
Зрадники та колаборанти кремля яких й досі покриває та кришує особисто президент:
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Для інформації щодо діяльності зеленського та його шобли.
Р.S. Не порохобот і ніколи їм не буду...
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05.03.2024 22:02 Відповісти
Супер, повна картина "Зеленої" влади!
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06.03.2024 06:31 Відповісти
Це ще тільки те, що можна "взнати відкрито". А таємних "дєлішек?"
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06.03.2024 07:07 Відповісти
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06.03.2024 11:37 Відповісти
Офісу це до зеленого фонарика. Гасло кварталістів "Творі бардак, ми здєсь проєздом!". Коли стане гаряче, то на Заході вже готові теплі містечка набиті кешем. А до того ще потрібно багато встигнути.
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05.03.2024 22:34 Відповісти
Ты устал !
Ты должен уйти !
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05.03.2024 23:55 Відповісти
--- ОП---це ганебна клоака ( лежбище кремлівських емісарів...) Це колиска де відфільтровують . для затвердження . впровадження. на найвищі державні посади ліліПУТІНСЬКИХ агентяр--песиголівців- на зразок : В. Сівковича ; О. Кулініча ; І Баканова;А. Деркача; А Наумова; Д. Гетьманцева ... за особистим підписом ВЕРХОВОДИ-- ЗЕ- ТРУНАРІВ України ! За димкою--вуалі .тихцем маскується тут. по- тхорячому. найголовніший . найутаємничіший дворцевий кардинал- лиходій --ЄРМИЛО...( щоб тебе галушкою вдавило...) В останнього --радників чортова д*южена ( штатних і поза...) Перші--отроимують за " державні поради оплату на проїзд в " М" ; а ПОЗА- щтатні-- мільйони індульгенції на грандіозні . маніловські. бізнес--проекти ... За наївності своєї. думав . що дійсно. без їх мудрих порад . ажніяк НЕ вирулити Україною... Аж поки. за ради цікавісті .-- переглянув інтерв*ю одніє" РАДНИЦІ " Амбіції --самозакоханості зашкалювали : --Та що вони варті без мене. коли потрібно організувати " а ля- ФУРШЕТ " на масових презинтаціях?! ( доступно--народною : розставити й розложити шклянки й виделки під жваву п*янку ...) Ось кого ми так сліпо обожнюємо... віримо й сподіваємося ...
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06.03.2024 00:20 Відповісти
58 ? Серйозно? 58 ? зі всіх моїх знайомих НЕ МАЄ НІОДНОЇ ЛЮДИНИ яка підтримувала бі зеленського , а тим паче офціс президента!! А ті люди, які за нього голосували, опускають очі або бершуть що не голосували!!! маячня якась.
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06.03.2024 00:49 Відповісти
Треба враховувати, що людина зазвичай спілкується з такими, що приблизно відповідають її рівню інтелекту. Але треба мати на увазі, що може існувати ще купа людей, спілкування з якими ви обмежуєте на стадії самої можливості, або таких, про яких ви навіть не здогадаєтеся, що можуть бути такі примітивні свідомості.
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06.03.2024 01:30 Відповісти
Так і моїх знайомих, їх поменшало в рази! Я вже не бачу публікацій за "Земудрого" і його правління. Слава Богу, доходить!!!
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06.03.2024 06:28 Відповісти
Даже мои зебіли невдоволенні роботою ОПи,хоча до недавна ще дерли сраку за ними!
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06.03.2024 01:52 Відповісти
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06.03.2024 02:47 Відповісти
58% это слишком оптимистично. Я уверен что больше
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06.03.2024 05:42 Відповісти
Да не 58%, а 88%!!! А 12%, це ОП і вся зелена влада!
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06.03.2024 06:26 Відповісти
Хз... замовні соціологічні опитування таке собі задоволення... А якщо ще врахувати той факт,що Бутусов на Зебіла обідився ще з тої пресконференції де той на нього накричав і після того на цензорі тільки лайно льється у відповідь,то такі замовні опитування не викликають довіри якщо чесно
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06.03.2024 07:48 Відповісти
а сколько отупевших имбецилов поддерживают фсбэшника Елдака???
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06.03.2024 09:03 Відповісти
узілєнске, єта пабєда!
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06.03.2024 09:10 Відповісти
прикольно. зеленський - добре, ОП- пагано. придурки.
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06.03.2024 09:13 Відповісти
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