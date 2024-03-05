58% українців негативно оцінюють роботу Офісу Президента, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Найбільш позитивно протягом 5 останніх років українці оцінюють роботу СБУ та президента Володимира Зеленського. А найбільше негативно - роботу Верховної Ради та судів.
Відповідне дослідження провела соціологічна компанія SOCIS на замовлення Цензор.НЕТ.
Так, громадяни вважають, що найбільш ефективно свою роботу виконують Збройні Сили України (86,2% вважають її досить або дуже ефективною) та волонтери (76,4%).
41,7% опитаних вважають, що ефективно свою роботу виконує президент Зеленський, водночас 48,3% вважають роботу глави держави неефективною або малоефективною. Роботу Офісу Президента малоефективною або неефективною вважають 62,8% проти 22,7% тих, хто вважає її ефективною.
Найбільш негативно українці оцінюють роботу Кабінету Міністрів (73,7% вважають її малоефективною або взагалі неефективною). 16,8% вважають робот уряду ефективною.
Найбільш позитивно протягом останніх 5 років українці оцінюють роботу СБУ (54,4%) та президента Зеленського (51,3%).
Роботу Офісу Президента вважають позитивною 27,6%, а 58,3% - негативною.
Водночас найбільш негативно громадяни оцінюють роботу Верховної Ради (77,1%) та судів (68,4%).
Дослідження проводилося з 22 лютого по 1 березня 2024 року. Загалом було опитано 3000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,1%.
Метод дослідження: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.
Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/ село) та поділу на області. Максимально врахована кількість та структура населення внутрішньо переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон. тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження, з огляду на проведення активних бойових дій.
Опитування не проводилось в АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (частина Херсонської, Запорізької та Харківської областей).
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А що, а таки так! Втопити країну в крові хіба ж то не ефект?! А він таки ефективний. Тут, хіба, на чию користь, але ж про то в опитуванні не було!
Ще й сліпий поводир...
Співав колись Тарас Петриненко
, офіс паганий
З ким не розмовляю, усі клянуть жОПу! У дійсносності 95%.
5% це ставленики жОПи та іх разійськи приспішники!
Багато вважають, шо зєля хароший... тільки він сам не може нічого зробити...
Тоді нах такий през, питаю?
Ступор...
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
(Т. Шевченко)
Поясніть мені: якщо роботу президента оцінюють позитивно 51%, то чому провалена мобілізація? Чому не має охочих воювати під таким командуючим?!
Чи може нас найопують такими опитуваннями?! І ніякої довіри немає.
Хоча, ні, може бути, коли наші вкраїнчики (як мінімум, 73%) - наскрізь дебіли...
крани течуть
унітази засрані чимось зеленим!!
була у тебе весна, садити треба було,
а ти шашличками балувався,
членом по клавішах довбав ..
.. зараз соцопитуваннями хоче відгородитися
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Для інформації щодо діяльності зеленського та його шобли.
Р.S. Не порохобот і ніколи їм не буду...
Ты должен уйти !